Grønt lys til «historisk» global skattereform

G20-landenes finansministre støtter en mer rettferdig skattlegging av multinasjonale selskaper gjennom en global minstesats på 15 prosent.

EUs økonomikommissær Paolo Gentiloni ankommer Venezia til finansministermøtet i G20. Han kaller støtten til skattereformen for en seier for sosial rettferdighet. Vis mer byoutline Luca Bruno / AP / NTB

NTB-AFP

Publisert: Oppdatert i går 20:44

Målet med den foreslåtte skattereformen er å hindre at verdens land konkurrerer om å tilby de laveste skattesatsene for å lokke til seg investorer. Det har ofte resultert i at store selskaper har endt opp med ubetydelige skatteutgifter.

Rammeverket for en global skattereform ble omfavnet tidligere i juli av 131 land i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). G20-landenes finansministre ga lørdag sin støtte til reformen, som omfatter en minstesats for selskapsskatten på 15 prosent.

Færre enn 10.000 store selskaper ventes å bli omfattet av minstesatsen. Men OECD anslår at den vil bidra til nesten 1.300 milliarder kroner i økte skatteinntekter – i året.

Finansministrene i de 19 G20-landene og EU er i helgen samlet i Venezia i Italia. Fra før har også G7-landene støttet forslaget. Vis mer byoutline Luca Bruno / AP / NTB

Facebook og Google

Reformen legger også opp til at verdens største selskaper må betale skatt hvor enn de har forretninger. I dag kan selskaper som opererer i mange land, velge å betale skatt der satsene er lavest. Dette tiltaket skal i utgangspunktet gjelde verdens 100 største selskaper og er rettet spesielt mot amerikanske teknologigiganter som Google, Amazon, Facebook og Apple.

– Vi har oppnådd en historisk avtale om et mer stabil og rettferdig internasjonal skattearkitektur, heter det i slutterklæringen fra finansministrene i de 19 landene og EU – verdens 20 største økonomier.

G20 representerer rundt 85 prosent av den globale velstanden. Støtten derfra vil bidra til å sikre at reformen settes ut i livet etter mange år med forhandlinger.

Flere hundre demonstranter protesterte i Venezia mot finansministermøtet i G20, som enkelte mener er en rikmannsklubb som bare er ute etter å beskytte egne interesser. Landene står for rundt 85 prosent av global velstand. Vis mer byoutline Luca Bruno / AP / NTB

Koronavarianter

Finansministrene og sentralbanksjefene møttes lørdag i Venezia i Italia – samlet fysisk for første gang siden februar 2020, bortsett fra Kina og India som deltok digitalt.

Ministrene advarte om at krisen ennå ikke er over, selv om de økonomiske utsiktene er bedret siden forrige møte i april – i stor grad takket være koronavaksinering.

– Gjenreisingen preges av store forskjeller mellom og innad i landene og er stadig utsatt for risikoer, spesielt spredningen av nye varianter av covid-19 og ulik fart i vaksineringen, heter det i slutterklæringen.

«Skatterevolusjon»

EUs økonomikommissær Paolo Gentiloni kaller enigheten om skattereformen for en seier for rettferdig skattlegging, sosial rettferdighet og det multilaterale system.

– Det er ingen vei tilbake. Vi er i ferd med å få en slutt på kappløpet mot bunnen, og de digitale gigantene vil nå måtte betale sin rettmessige andel av skattene, sier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.

Han omtaler reformen som en slags skatterevolusjon.

Utbrytere

Blant landene som ikke støtter reformen, er EU-medlemmene Ungarn og Irland. Sistnevnte lokket teknologigigantene Apple og Google til Dublin med lave skatter.

Sammen med beskatning i hvert enkelt land der selskapene opererer, skal en minstesats hindre at store multinasjonale selskaper unngår skatt ved å flytte overskuddet til skatteparadiser.

– Vi har tid til oktober med å sluttføre denne avtalen. Jeg er optimistisk til at vi i løpet av den tiden også vil oppnå konsensus i hele EU om dette avgjørende temaet, sier Gentiloni.

Nedjusterte ambisjoner

I juni ga også G7-landene sin støtte til skatteforslaget, som fikk vind i seilene da USA i vår ga sin støtte til å innføre en global minstesats for selskapsskatt.

President Joe Bidens administrasjon foreslo først en minstesats på 21 prosent, men for å sikre bred støtte ble ambisjonene nedjustert.

En endelig avtale om reformen ventes ikke før i oppladningen til G20-toppmøtet i Roma i oktober.