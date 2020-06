Volvo kutter 4.100 arbeidsplasser

Vis mer Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Oppdatert: 16. juni 2020 16:00 , Publisert: 16. juni 2020 15:29

Bilprodusenten Volvo varsler at de skal kutte omtrent 4.100 arbeidsplasser i løpet av den andre halvdelen av 2020. Av disse er 1.250 stillinger i Sverige.

Det kommer frem i en pressemelding.

Her skriver Volvo at de venter at viruskrisen vil slå inn negativt på den økonomiske aktiviteten i mange av deres største markeder, både på kort og lang sikt.

– Coronaepidemien og de globale tiltakene som har blitt tatt for å bekjempe det har ført til en markedssituasjon som påvirker bransjen vår alvorlig. Effektene er ventet å bli lavere etterspørsel fremover og vi er nødt til å fortsette å justere vår organisasjon deretter, sier administrerende direktør for Volvo Group, Martin Lundstedt, i en uttalelse.

– Parallelt med dette vil vi akselerere kompetanseskiftet som er nødvendig for nye teknologier og forretningmodeller, fortsetter han.