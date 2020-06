Sats sender ut inkassovarsel for omstridt abonnement

Treningskjeden og Forbrukertilsynet er uenige om lovligheten rundt overføring av kunder til digitalt abonnement. Samtidig sender Sats ut inkassovarsel for manglende betaling av abonnementet det er uenighet om.

Sats og resten av landets kjøpesentre ble stengt ned den 12. mars. På mandag får sentrene åpne igjen. Vis mer Stian Lysberg Solum

Publisert: Publisert: 14. juni 2020 15:27

Mandag morgen kan nordmenn igjen trene på landets mange treningssentre, til stor glede for en bransje som har tapt millioner på coronatiltakene.

Da sentrene stengte flyttet Norges største treningskjede Sats, medlemmene over på et digitalt abonnement. Kundene fikk beskjed om at de som ikke ga annen beskjed til Sats, ble flyttet automatisk over på det digitale tilbudet.

Dette mener Forbrukertilsynet er brudd på markedsføringsloven, noe Sats er uenig i.

Samtidig har det blitt sendt ut inkassovarsel for det digitale abonnementet til enkeltkunder som ikke ønsket tilbudet, som ikke har brukt tilbudet, og heller ikke har betalt for det.

Les også Forbrukertilsynet mener Sats brøt loven etter coronastenging

Les også Sats avviser lovbrudd, men stopper å ta betalt for digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet: – Overrasket

Forbrukertilsynet holder i disse dager på med å gjøre klar et svar til Sats sitt motsvar skrevet av advokatbyrået Wiersholm, som mener at treningskjeden har alt sitt på det rene.

Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug mener det er rart at det sendes ut inkassovarsel for det digitale abonnementet.

– Det er jo et prinsipp at inkassoselskaper ikke skal drive inn omstridte krav, derfor vil jeg si det er overraskende at Sats sender ut krav på dette abonnementet slik situasjonen er nå, sier Haug som referer til reglene om god inkassoskikk.

Disse reglene sier at det er i strid med god inkassoskikk hvis det for eksempel blir drevet inn krav som er omtvistede.

Forbrukertilsynet sendte første brev til Sats om hva de mente om lovligheten rundt abonnementet i midten av mai.

I svaret til Forbrukertilsynet datert 28. mai uttalte Sats at man fra da av ikke ville ta betalt for det digitale abonnementet, og håpte derfor saken var løst.

Les også Sats forventer 15 mill. fra staten – vil i så fall toppe kontantstøttelisten

Sats: – Vi er ekstremt fleksible

Sats sier de og deres innkrevingspartnere har handlet i tråd med det som heter god inkassoskikk, og sier at alle som får et krav de er uenig i, kan gi beskjed og prosessen vil stoppes.

– Det er i vår ytterste interesse å ha et godt forhold til medlemmene våre, sier Sats sin kommunikasjonssjef, Malin Selander.

– Må de kundene som ikke har brukt det digitale medlemskapet, og som ikke ønsker tilbudet, betale for dette?

– Vi er ekstremt fleksible med medlemmene som tok kontakt med oss ​​etter at fristen var utløpt. Hvis de ikke har brukt det digitale tilbudet og ønsker et annet kompensasjonsalternativ, kan de kontakte oss og vi vil løse det, sier Selander.

Da sentrene stengte den 12. mars fikk Sats-kundene fire dagers frist på å velge om de ville ha en form for kompensasjon for nedstengningen, eller andre alternativer (se faktaboks i bunnen), deriblant frysing av medlemskapet.

Forbrukertilsynet mener også at denne fristen var for kort, og at det var for vanskelig å avslutte abonnementet, noe tilsynet mente kunne føre til villedning av kunden.

Dette bestrides også av treningskjeden, som mener fristen var god nok.

Kompensasjonstilbud fra Sats Medlemmene fikk fire dager på å velge følgende alternativer: INGEN KOMPENSASJON

GI BORT 2 MÅNEDER GRATIS MEDLEMSKAP TIL EN VENN

FÅ ET GAVEKORT PÅLYDENDE 300 KR

FÅ REDUSERT BELØPET PÅ NESTE FAKTURA Dette var beskjeden kundene fikk om det digitale medlemskapet: «I perioden vi må holde stengt endrer vi medlemskapet ditt og gir deg et heldigitalt medlemskap til 199 kr/md. Du trenger ikke foreta deg noe – den midlertidige endringen fikser vi for deg og prisen vil være gjeldende fra 26.3.*» Vis mer vg-expand-down