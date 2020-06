Nyboligsalget faller videre: – Dårligste maimåned noensinne

Både salg og igangsetting av nye boliger faller ytterligere i mai. Aktiviteten i nyboligmarkedet har aldri vært lavere enn de to siste månedene, ifølge Boligprodusentenes Forening.

Per Jæger i Boligprodusentenes Forening presenterer fredag statistikk for nyboligsalg og igangsetting i mai. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix, Terje Pedersen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 12. juni 2020 10:35 , Publisert: 12. juni 2020 10:03

Nyboligsalget faller 18 prosent i mai, mens igangsetting av nye boliger er ned 29 prosent målt mot mai i fjor. Det viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

I april var det et fall på 45 prosent i nyboligsalget og 32 prosent i igangsettingen fra samme tid året før.

Så langt i år er salget 27 prosent lavere enn på samme tid i fjor, mens igangsettingen er 15 prosent lavere.

– For april og mai har aktiviteten aldri vært lavere enn i år. Tallene våre varsler et kraftig fall i boligbyggingen med alvorlige konsekvenser for sysselsettingen fremover, sier Per Jæger på fredagens pressekonferanse.

Høyere arbeidsledighet

Boligprodusentene tror nå det ligger an til 10.000 færre nye boliger det kommende året, med tilhørende tap av 34.000 årsverk. Så langt i år er igangsettingen om lag 40 prosent lavere enn det beregnede boligbehovet, ifølge foreningen.

Jæger frykter at det blir en ubalanse i markedet som forsterkes når det ikke tilføres nye boliger. Det kan føre til omfattende ledighet i boligbransjen, samtidig som fremtidige boligkjøpere vil møte færre og dyrere boliger.

Arbeidsledigheten har skutt i været i kjølvannet av coronakrisen og den økonomiske usikkerheten er stor. Til gjengjeld er det rekordbillig å låne penger, etter at Norges Bank kuttet renten til en historisk bunn på null prosent.

Ber om tiltak

Boligprodusentene ber nå om at Husbanken får økte utlånsrammer på 10 milliarder kroner, som vil sikre finansiering av 4.000 boliger.

I tillegg ønsker foreningen at staten bidrar i en forsikringsordning for usolgte leiligheter som gjør det tilstrekkelig med 30 prosent forhåndssalg for å starte bygging.

Usikre tider rammer ofte nyboligmarkedet hardere enn bruktboligmarkedet, ettersom kjøperne ikke vet hvordan økonomien utvikler seg frem mot ferdigstillelse av huset.

Boligprisene har holdt seg overraskende godt oppe i coronakrisen. I mai steg prisene 1,9 prosent. Det er den høyeste mai-oppgangen noensinne, ifølge Eiendom Norge. Statistisk sentralbyrå tror imidlertid boligprisene vil falle med én prosent i år, etter en oppgang på 2,5 prosent i fjor.