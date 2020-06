Regjeringen dropper forbud mot prisdiskriminering i dagligvarehandelen

Det kontroversielle forslaget om et forbud mot prisdiskriminering droppes i regjeringens stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikke innføre forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen. Her er hun på besøk hos Coop Extra i Oslo sentrum. Vis mer Krister Sørbø / E24

Publisert: Oppdatert: 19. juni 2020 12:47 , Publisert: 19. juni 2020 11:36

Konkurransen i dagligvaremarkedet har blitt diskutert heftig i en årrekke, men fikk økt oppmerksomhet da forslag om et forbud mot prisdiskriminering kom på banen for to år siden.

Nå har regjeringen konkludert med at et slikt forbud ikke er hensiktsmessig, og vil risikere å øke prisene, men kommer med en rekke andre tiltak næringsminister Iselin Nybø (V) håper vil bedre konkurransen og senke pris og utvalg i butikkene.

– Dagligvaremarkedet har stor betydning for de fleste. Derfor er det viktig at det fungerer godt, sier Nybø i en melding til NTB.

I statsråd fredag la hun fram regjeringens stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen, som har fått navnet «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene».

– Norge har høyere priser og mindre vareutvalg enn nabolandene våre. Dette vil regjeringen gjøre noe med, og vi foreslår nå en rekke tiltak, sier Nybø.

Permanent dagligvaresatsing i Konkurransetilsynet

Allerede mandag skrev E24 at Nybø vil gi Konkurransetilsynet en permanent oppgave i å kontrollere dagligvarebransjen.

Regjeringen har de to siste årene gitt Konkurransetilsynet 6,5 millioner kroner og 8,5 millioner kroner for å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen.

– Dette er et av de aller viktigste enkelttiltakene vi gjør i dette, sa Nybø til E24 mandag.

Samtidig skal innkjøpsprisene nå kontrolleres gjennom årlige kartlegginger.

Leverandører må begrunne prisforskjeller

I november i fjor viste en gjennomgang fra Konkurransetilsynet at Norgesgruppen gjennomgående får bedre betingelser fra leverandørene enn Coop og Rema 1000. For noen varer er prisforskjellen over 15 prosent.

Når regjeringen nå går bort ifra et forbud mot prisdiskriminering, vil Nybø vite mer om hvorfor innkjøpsprisene er så forskjellige fra kjede til kjede.

– Mer kunnskap om hvorfor forskjeller oppstår er viktig i kontrollen med innkjøpspriser. Vi tar også sikte på å innføre krav til begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i innkjøpspriser, sier Nybø.

Nybø uttalte til E24 tidligere denne uken at hun tror det er rom i dagens konkurranselov for å sørge for bedre konkurranse i dagligvarebransjen, men at den må håndheves i større grad.

Samtidig står det i stortingsmeldingen at man vil vurdere om endringer i gjeldende lovverk er nødvendig.

– Hvor sikker er du på at denne meldingen, noen år frem i tid, vil føre til lavere priser og bedre utvalgt?

– Vår jobb er å sikre for den sunne konkurransen, så får vi se hva som skjer noen år frem i tid.

Vanskelig å finne gode butikklokaler

Det har lenge blitt pekt på at den dominerende posisjonen til Norgesgruppen, Coop og Rema i markedet, gjør det vanskelig for nye å etablere seg. Årsaken er høye innkjøpskostnader for mindre aktører og dårlig tilgang på attraktive butikklokaler.

I stortingsmeldingen sier regjeringen at den vil vurdere om konkurransehensyn kan tas inn i plan- og bygningsloven. Slike presiseringer er gjort i lovverkene i våre skandinaviske naboland.

I tillegg vil regjeringen undersøke virkningene av en standardisert konkurransetest når nye butikker blir etablert i et geografisk område.

Myndighetene vil også undersøke om nye aktører har reell tilgang til grossisttjenester, og om det er behov for at tilgangen blir regulert.