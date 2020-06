Stordalen åpner nytt luksushotell i Danmark

– Vil bli husket av helt andre grunner enn at jeg hopper ut av en eller annen tønne som eksploderer

Petter Stordalen åpner nye Villa Copenhagen 1. juli. Eiendommen eier han sammen med Varner-familien, som han deler selskapet Strawberry Brothers as med. Vis mer Foto: Siv Dolmen

Publisert: Publisert: 30. juni 2020 17:50

– Dette blir om mulig den mest spesielle hotellåpningen jeg har vært med på, sier Petter Stordalen.

Han sitter i lobbyen i det splitter nye hotellet Villa Copenhagen, som åpner onsdag 1. juli. Bygningen er alt annet enn ny – det gamle danske hovedpostkontoret ble bygget i 1912.

Stordalen forteller at det er lagt mye arbeid i å bevare gamle detaljer i bygget – vinduene er laget nye, men etter modell fra de originale. Den gamle bakgården er innglasset, og forvandlet til lobby omkranset av konditorier og cocktailbarer.

Og hotellåpningen tror han vil bli minneverdig, selv om den ikke blir helt etter klassisk Stordalen-standard.

– Den vil bli husket av helt andre grunner enn at jeg hopper ut av en eller annen tønne som eksploderer, eller at jeg kommer på en motorsykkel nedover en rampe.

– Vi kommer til å huske den fordi vi åpner midt i den største krisen reiselivsnæringen har stått i, sier Stordalen.

Satser nytt

Det er full aktivitet i hotellet når E24 møter Stordalen én dag før åpning. Malere legger siste hånd på verket langs trappeoppgangene. Stordalen blir stadig informert om hvor lenge det er til nye møter, og hvor de skal være.

Hotellmilliardæren er storfornøyd med å endelig åpne – coronapandemien forsinket leveringer fra Italia, og åpningen ble senere enn ventet.

Flere originale detaljer fra det gamle hovedpostkontoret i København er bevart under hotelloppussingen. Vis mer Foto: Siv Dolmen

– Ambisjonen var å lage et spektakulært hotell. Vi var usikre på om vi fikk gjøre det vi ville, men vi ble kjempefornøyde. Bak oss her ligger den gamle vognhallen, hvor hestene kom inn med posten. Der har vi lagt tak med store kupler som ble en utendørs hage i 3. etasje med svømmebasseng, sier Stordalen.

Tross et nærmest totalt bortfall av inntekter da samfunnet stengte ned 12. mars, ser Stordalen lyst på nye prosjekter. Utenom utbygginger av eksisterende hoteller, har konsernet hans 22 nye prosjekter gående i Norge, Sverige og Danmark. Blant dem er et nytt hotell på Sommerro på Frogner i Oslo, og et ved flyplassen i København.

– Det er mer utfordrende nå på grunn av restriksjoner på byggeplassene, blant annet, men vi prøver å holde på den planlagte fremdriften. Alle disse hotellene var allerede finansiert før krisen kom.

Frykter å måtte sende ansatte i NAV-kø

Stordalen forteller at han ser lysere på hvordan det skal gå med hotellbransjen nå, etter at det er åpnet noe for reisevirksomhet.

Likevel er det en del som gjenstår før han kan slappe av: Det er ennå uklart når hotellene kan gå i gang med kurs- og konferansevirksomhet igjen. Samtidig er det ikke avklart om permitteringsordningen vil bli midlertidig forlenget til 52 uker.

– Jeg forstår ikke at man fortsatt venter, når det ser ut til å være flertall for det på Stortinget. Det skaper usikkerhet for de ansatte. Jeg venter at regjeringen og Stortinget gjør det fornuftige, og ikke sender tusenvis som kunne kommet tilbake på jobb ut i NaV-kø. Denne situasjonen hadde vært utenkelig hvis det var snakk om industriarbeidsplasser, sier Stordalen.

Hotellkjeden Scandic varslet nylig at de sier opp 1.000 ansatte. Stordalen vil ikke sette et tall på hvor mange de eventuelt vil si opp dersom ordningen ikke forlenges.

– Men vi er cirka like store som Scandic i Norge.