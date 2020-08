Hurtigrutens toppsjef inviterte pressen til møte, måtte dra etter under fire minutter

Konsernsjef Daniel Skjeldam tok seg tid til å snakke med pressen i Tromsø i fire minutter da han gjestet byen torsdag.

Publisert: Oppdatert: 13. august 2020 15:03 , Publisert: 13. august 2020 14:17

Etter at Daniel Skjeldam hadde fått sagt sitt, og så vidt begynt å ta i mot en del spørsmål fra oppmøtt presse, får hurtigrute-toppsjefen beskjed om at han må dra videre av en av topplederne i Hurtigruten, Asta Lassesen.

Skjeldam svarer ikke flere spørsmål, og setter seg inn i bilen – hele seansen varte under fire minutter.

– Det er en veldig krevende situasjon for våre ansatte over de siste 14 dagene, det er viktig for meg å møte dem, viktig for meg å høre hvordan de opplever det og ikke minst hvordan de har det, sa Skjeldam innledningsvis.

Sa unnskyld til Tromsø

Hurtigruten hadde tilbudt media å stille opp utenfor havna i Breivika klokken 12.45 for et møte med toppsjefen. 10 minutter senere kom Skjeldam kjørende i en bil for å møte pressen.

– Også er det sånn at vi har gjort mange feil. Det har vært mange berørte. Og til Tromsø har jeg bare lyst å si: Unnskyld for den situasjonen som har vært, fortalte Skjeldam.

Hurtigrute-sjefen rettet en stor takk til Tromsø kommune, blant annet for smittesporings-arbeidet, og jobben de har gjort med å ta vare på skipets gjester og besetning.

– De har gjort en helt fantastisk innsats, mente Hurtigruten-sjefen.

TV2s reporter på stedet, Egil Pettersen, spurte Skjeldam om han er enig i pressens beskrivelser om hva som har skjedd i Hurtigruten før og etter «Roald Amundsen» la til kai og Hurtigrute-skandalen ble et faktum.

– Jeg forstår det er veldig mange spørsmål fra pressen og offentligheten, men det er sånn at det er en politietterforskning. Vi har satt i gang en gransking, det er mange undersøkelser. Jeg må bare be om forståelse for at det er veldig mange av de spørsmålene vi må komme tilbake til senere.

Ville ikke svare på spørsmål

Skjeldam gjentok et lignende svar da han ble spurt av Nordlys' reporter Amund Trellevik om hva Skjeldam gjorde med informasjon han skal ha fått om at det var smitte om bord i «Roald Amundsen» onsdag før den ankom Tromsø.

– Det er mange spørsmål. Vi kan ikke komme med de svarene akkurat nå, det skal vi i ettertid komme tilbake til når vi har fått gått gjennom hendelsen og berørt alt som har hendt.

– For oss og meg i dag så dreier det seg om at vi er nødt til å ta vare på våre ansatte. Det er derfor jeg er her i dag, og jeg er nødt til å dra videre, så beklager at dette ble en kort seanse, sa Skjeldam avslutningsvis til pressen – rett før han setter seg i bilen.

Oppdatering: Etter at iTromsø publiserte saken har Hurtigrutens kommunikasjons-sjef Rune Thomas Ege tatt kontakt. Han presiserer at Hurtigruten ikke innkalte til en pressekonferanse, og at Skjeldam i utgangspunktet ikke hadde satt av tid til å møte pressen under torsdagens tromsøbesøk, men at pressen likevel ble invitert til å ta en prat med toppsjefen da han ble tilgjengelig i noen minutter.

