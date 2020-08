Tillitsvalgte ved Hurtigruten ble ikke varslet om coronasmitte

I juni uttrykte flere ansatte i Hurtigruten bekymring om corona hos mannskapet som hadde blitt ansatt fra Filippinene - ledelsen sa det ikke var noen grunn til bekymring.

Ledelsen ga skriftlig beskjed om at alle de filippinske arbeiderne var friske Vis mer Hurtigruten

Publisert: Publisert: 5. august 2020 21:11

Nå viser det seg at de ansatte har sittet på informasjon om at ti prosent av det utenlandske mannskapet, som var ansatt gjennom bemanningsselskapet OSM People, var påvist coronasmitte.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Per Rydheim, maskinsjef i Hurtigruten Sjø AS og hovedtillitsvalgt for Det Norske Maskinistforbund, forteller til DN at de tillitsvalgte fikk melding fra ledelsen om at alle fra det filippinske mannskapet var friske.

Rydheim forteller til avisen at flere tillitsvalgte stilte spørsmål ved Hurtigrutens karanteneregler for det utenlandske mannskapet allerede i juni, og at de da tok det opp med ledelsen.

Som svar fikk de skriftlig beskjed om at siden alle de filippinske arbeiderne var friske trengte de ikke å følge vanlige karanteneregler.

Les også:

Les også Hurtigruten-eierne er tause om smittehåndteringen

Les også Hegnar: Har full tillit til Hurtigruten-sjefen

Her kan du lese mer om Coronaviruset Coronaviruset Hurtigruten