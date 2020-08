Prisene har skutt i været: Foreslår munnbind på blå resept

SV-politiker mener man må gjøre at kronisk syke med dårlig råd også får tilgang på munnbind. – Den beste løsninger er at folk betaler munnbindene selv, det er ikke så dyrt, mener Høyre-politiker.

DYRERE: Stortingspolitiker Karin Andersen (SV) mener dyre munnbind kan gjøre at sårbare grupper isolerer seg hjemme. Vis mer Stig Weston

Prisene på munnbind har mangedoblet seg siden før coronapandemien inntraff.

Hos Boots apotek koster en pakke med 50 munnbind 745 kroner. I januar solgte apotekkjeden et lignende produkt til 100 kroner.

Apotek1 opplyste til VG i april at en 100-pakning med munnbind kostet omtrent 180 kroner før coronakrisen. I dag koster et tilsvarende produkt 740 kroner - med halvparten så mange munnbind i pakken.

– Det er mye penger for en familie med to-tre barn som må ta buss og tog for å komme seg til skole og barnehage, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV til E24.

– Må ha råd til smittevernutstyr

Onsdag sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det om få dager vil komme nye råd om bruk av munnbind.

E24 skrev torsdag at norske apoteker har sett en eksplosjon i salget av munnbind etter de nye signalene fra Helsedirektoratet.

Andersen mener det er problematisk at munnbind har blitt så dyrt – spesielt for den gruppen som kanskje trenger det mest.

– Det jeg er bekymret for er at det er en klar sammenheng mellom dårlig helse og dårlig råd.

– Vi kan ikke la folk som er sårbare og i risikogruppen sitte inne og isolere seg. De må ha råd til det smittevernutstyret de trenger for å leve et så normalt liv som mulig, sier Andersen.

IKKE HAMSTRE: Sveinung Stensland i Høyre mener apotekkundene må la være å hamstre munnbind for ikke å sende prisene ytterligere opp. Vis mer Hans Kristian Thorbjoernsen

Foreslår blå resept

Andersen mener det finnes måter å sikre at i alle fall de som er i risikogruppen kan få gratis eller billige munnbind hvis det blir påbudt eller anbefalt i visse situasjoner.

– Det hadde gått an å gi økonomisk ytelse til det, eller legge det inn i blåreseptordningen – men det kan være tungvint, sier Andersen.

– I Frankrike har flere kommuner gitt husstandene en pakke med munnbind, så det er flere måter å gjøre det på, sier Andersen.

Med en blå resept dekker staten deler av utgiftene til legemidler og medisinsk forbruksmateriell, og den må skrives ut av en lege.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson på Stortinget for Høyre, tror ikke det kommer et tilbud om gratis munnbind ennå. Han tror heller ikke munnbind på blå resept er den beste løsningen.

– Det er en sånn type løsning man må finne, men det vil legge et stort press på norske leger. Så hvis det skulle bli aktuelt, må man nok finne en mer smidig måte å gjøre det på, sier Stensland.

– Den beste løsningen er at folk betaler munnbindene selv, det er ikke så dyrt. Og hvis folk ikke hamstrer så kommer nok ikke prisene til å stige så mye heller. Det er en del av dugnaden å ikke hamstre, sier Stensland.

Vil ikke prisregulere

Stensland sier det heller ikke har vært snakk om å regulere prisene på munnbind.

– Hvis aktørene bruker denne situasjonen til å presse opp prisen på et produkt må Konkurransetilsynet passe på at ikke dette tar helt av. Da må vi kanskje lage nye løsninger, men vi har ikke kommet helt dit, sier Stensland.

Han sier de kommer til å følge med på situasjonen og sørge for at ikke apotekene skrur prisene hvis det blir mangel på munnbind eller produktet blir mer populært.

Til E24 opplyser både Boots Apotek og Apotek 1 at det er innkjøpsprisene som har drevet prisene opp hos apotekkjedene.

– Innkjøpsprisene vi får fra leverandørene varierer mye, og på det høyeste var de ti ganger høyere enn det vi så før krisen, skriver kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots Norge i en SMS.

Nettapoteket Farmasiet kuttet natt til fredag prisen på en pakke med 50 munnbind fra 699 til 599 kroner.

– Bakgrunnen for prisnedgangen er en kombinasjon av at produksjonskapasiteten hos produsentene har gått opp og at markedet begynner å komme i balanse. Dette gjør at innkjøpsprisene går ned, noe som er en trend vi tror kommer til å fortsette, sier daglig leder Hans Kristian Furuseth til E24.

