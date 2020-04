Kaski (SV) om Røe Isaksen (H): – Har laget seg en USA-tur for å delta på seminaret

SV mener statsråd Torbjørn Røe Isaksens (H) deltagelse på Nicolai Tangens seminar vitner om manglende vurderingsevne og naivitet. Embetsverket rådet han til ikke å delta.

REAGERER: Kari Elisabeth Kaski (SV) sier det er riktig av Torbjørn Røe Isaksen å ta selvkritikk.

Under en pressekonferanse tirsdag sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), tidligere næringsminister, at han har gjort noen dårlige vurderinger i forbindelse med den påtroppende Oljefondet-sjefens seminar i USA. Røe Isaksen sa likevel at han den gang mente vurderingene sto seg.

E24 omtalte tirsdag hvordan Røe Isaksen og Tangen kommuniserte om superseminaret, og når invitasjonene kom.

Den første henvendelsen om seminaret mottok statsråden på e-post fra Nicolai Tangen 2. mai.

– Det var ingen konkrete reiseplaner lagt for høsten 2019 da henvendelsen fra Tangen kom i mai 2018, men USA er et viktig og prioritert reisemål i NFD (Nærings- og fiskeridepartementet journ.anm.) som en av våre største handelspartnere, sa Røe Isaksen.

Han sa også at hans eget embetsverk ikke anbefalte ham å delta, men at departementets ledelse hadde et annet syn.

Kari Elisabeth Kaski og SV reagerer sterkt på at den daværende næringsministeren reiste på seminaret:

– Det kommer tydelig fram at han har laget seg en USA-tur for å delta på seminaret. En norsk statsråd bør være ytterst varsom med hvilke arrangementer man deltar på, særlig denne typen seminarer som er den måten økonomiske eliten forsøker kjøpe makt på. Det har han vært med på å legitimere ved at Tangen har kunnet sette hans navn på programmet, sier Kaski til E24.

Hun sier videre at hun mener det er riktig av Røe Isaksen å ta selvkritikk, og utdyper:

– Det fremstår hevet over tvil at han takket ja til seminaret og laget et program, det viser at han har lyst til å delta. Det vitner om manglende vurderingsevne og naivitet.

Torbjørn Røe Isaksen sier han mener det er dårlig bruk av tid og ressurser å reise til USA for én konferanse, og at han mener det var naturlig å samle andre besøk og møter i samme reise. Han sier videre at det høyst sannsynlig uansett ville blitt en reise til USA den høsten, men kanskje ikke på de samme datoene.

KRITISK TIL DELTAKELSE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Får vond smak i munnen

– Det ramler ut skjeletter av skapet for hver dag som går. Det som kom frem i dag, at statsråden faktisk planla USA-reisen sin først etter at han takket ja til Tangen-seminaret, er interessant, sier Rødt-leder og medlem av finanskomiteen på Stortinget Bjørnar Moxnes.

– Det aktualiserer vårt krav om at Riksrevisjonen må granske hele forløpet. Det er bare Riksrevisjonen som har makt og myndighet til å be om korrespondanse mellom regjeringsmedlemmer og Tangen, og som gjennom en uavhengig gransking kan klargjøre om Tangens smøretur av ledende embetsmenn og statsråder har bidratt til at han ble ansatt som oljefondets sjef, og det

på tross av at han har investeringer i skatteparadiser, sier han.

Under pressekonferansen var Røe Isaksen tydelig på at han ikke har vært involvert i ansettelsen av Tangen.

– Jeg har heller ikke hatt noen samtaler verken med Tangen eller noen i regjeringsapparatet, eller andre, om Tangen og stillingen. Jeg visste ikke at han var kandidat og var heller ikke kjent med hans ansettelse før jeg så det i mediene, sa ministeren.

Moxnes mener Røe Isaksen burde takket nei til å delta på Tangens seminar.

– Man får vond smak i munnen jo mer som kommer frem her. Det avdekker at vi har et intimt samrøre mellom ledende politikere og embetsmenn og styrtrike milliardærer. Alle vet jo at nettverksbyggingen skjer av en grunn, sier han, og utdyper:

– Det er effektivt. Du gjør en tjeneste, du blir kjent med mektige mennesker og så åpner det seg dører rundt neste sving. Det er ikke enestående at så mange møtes, men det er sjelden at det er såpass fargerikt som her.

Røe Isaksen sier han mener seminaret var relevant å delta på som næringsminister:

– Det skyldes nok også at jeg har et litt annet syn på privat næringsliv enn Rødt og SV, og jeg mener at en viktig del av jobben som næringsminister var å møte også internasjonalt næringsliv, sier han.

BER OM SVAR FRA STATSMINISTEREN: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sendte brev til Solberg

Sp-leder og stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum sendte mandag brev til statsministeren hvor han spør om hun anser det som greit at statens embetsmenn deltar på arrangementer som Tangen-seminaret og mottar goder som er inkludert i et slikt arrangement.

Han spør også om Solberg vet om andre statsråder som har deltatt på lignende arrangement i hennes regjeringstid.

– Jeg vil utfordre statsministeren på dette. Om dette er spesielt relevant for næringsministeren å være med på, det er jeg tvilende til. Det er tydelig at han la opp USA-turen for å bli med på dette, sier Vedum.

Han mener det var tydelig at Røe Isaksen først forsøkte å bortforklare deltagelsen på seminaret.

– Det er menneskelig å bortforklare, men det lønner seg aldri, sier han.

– Røe Isaksen sa selv at det er en åpenbart dårlig vurdering han har gjort. Han har vært i en regjering som har strammet inn så voldsomt på goder, og så lyser ikke alarmklokkene i det hele tatt. Han blir luksusfartsblind, sier Vedum.

STUSSER OVER FORKLARING: Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik.

– Litt underlig

Nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeiderpartiet mener det er riktig av Røe Isaksen å vise vilje til å rydde opp i ettertid.

– Alle kan gjøre feil, sier hun.

– Det er ryddig av Torbjørn Røe Isaksen å innrømme at det er akkurat det han har gjort, når han har latt seg traktere av en milliardær på et lukket arrangement – uten å gjøre det kjent i sin offentlige kalender, sier hun, og fortsetter:

– Jeg merker meg at han bruker corona-pandemien som forklaring på hvorfor det at han ble påspandert av Tangen ikke ble ført i Stortingets offentlig register for økonomiske interesser. Men påspanderingen skjedde i november. Pandemien fikk først effekt i Norge i mars. Det er fire måneder her der han kunne handlet annerledes.

– I tillegg viser tidslinjen at han takket ja til å delta på arrangementet 4. januar 2019. Møtet med handelsministeren ble først bekreftet i slutten av oktober. Det er litt underlig å gi et ubetinget ja til å delta på dette private arrangementet til Tangen, før Røe Isaksen var sikker på at han kom til å ha et helhetlig program for resten av USA-oppholdet sitt.