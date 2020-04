Rema trekker reklame for «norsk» fisk fra Færøyene

I en reklamekampanje fra Rema 1000 takker butikkjeden for at forbrukerne velger norsk fisk. Det meste av fisken i to av tre produkter er imidlertid fra Færøyene. Nå trekker Rema annonsene.

Slik ser reklamekampanjen til Rema 1000 ut. To av de tre burgerne har mer færøysk fisk enn norsk. Vis mer Skjermdump Facebook / Rema 1000

Publisert: Oppdatert: 18. april 2020 10:09 , Publisert: 18. april 2020 09:26

Annonsekampanjen i flere aviser og i sosiale medier viser bilde av blant annet tre pakker med fiskeburgere, fulgt av teksten «Takk for at du velger norsk fisk».

Men ifølge NRK er mer enn halvparten av fisken i to av de tre fiskeburgerne importert fra Færøyene. 50,5 prosent av fisken i Fiskeriets fiskeburger med purre og paprika er vassild, som importeres fra Færøyene.

I burgeren med steinbit og gressløk består 52 prosent av fiskeinnholdet av vassild.

Det kommer frem på Kolonial.nos oversikt over innholdet i de to pakkene.

– Valgte å ta dem med

Vassild kalles også hvitlaks, og er en billig industrifisk som færøyske produsenter har spesialisert seg på å fjerne beina fra.

– Det stemmer at én av fisketypene er fra Færøyene, men siden mye av fisken i burgerne er norsk, og selve produktene er lokalproduserte, valgte vi å ta dem med, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema til NRK.

Gunvor Collier i Sjøfrisk Norge AS, som produserer fiskeburgerne for Rema 1000, sier til statskanalen at de valgte å ta med burgerne fordi mye av fisken i burgerne er norsk, og selve produktene er lokalproduserte.

Hensikten var å bidra til å sikre norske arbeidsplasser og fremme produkter av norske råvarer, sier hun.

– Dette som et bidrag til å holde Norge i gang. Samtidig vil vi gi et godt tilbud til kundene våre i en tid hvor mange er permitterte og sliter økonomisk, sier Collier til NRK.

– Villedende markedsføring

Fungerende forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet Gunstein Instefjord reagerer, og slår fast at reklamen er villedende markedsføring.

– Hvis du reklamerer med at det er norsk fisk så forventer vi at det er norsk fisk. Ikke at produktet inneholder noe norsk fisk, sier han til statskanalen.

– Vi har en klar oppfordring til dem som produserer mat. Og det er at det som står på forsiden skal stemme med det som står på baksiden. Dessverre ser vi ofte at man tøyer strikken litt når det gjelder merking og markedsføring av produkter, sier Instefjord.

– Ble upresist

Etter NRK omtalte reklamekampanjen snur Rema.

– Vi har bare gode intensjoner her, men det ble upresist når noe av råvaren kom fra vårt naboland, sier Hägg i Rema til NRK.

– Når vi har en kampanje som oppfordrer til å spise norsk, så må det være 100 prosent norsk. Derfor trekker vi den lille delen av en ellers knallgod kampanje som nå fortsetter sin hyllest av norske produsenter med sunne kvalitetsprodukter til lave priser, sier Hägg.

