Ventet seks måneder på varene – så gikk selskapet konkurs

Minst 15 millioner kroner av kundenes penger er sannsynligvis borte i konkursen i Garderobemannen. At selskapet skylder på coronakrisen møter lite forståelse hos kunder som har ventet i månedsvis på varene sine.

Aleksander Berget og Kari Ramton har ventet i nesten seks måneder over den anslåtte leveringstiden på garderoben de bestilte fra Garderobemannen. Vis mer Øyvind Nordahl Næss

Da Garderobemannen meldte om oppbud fredag, viste selskapet selv til coronakrisen som årsak.

– Salget halverte seg i mars måned, og vi la raskt ned to butikker, i Tromsø og Kristiansand. Videre reduserte vi åpningstidene og de fleste ansatte ble permittert helt eller delvis. Vi har jobbet døgnet rundt med å kutte ytterligere ned på kostnader, men må likevel dessverre innse at vi må melde oppbud, sa hovedeier Erik Bøckmann i pressemeldingen fra selskapet.

Men det skal ha vært problemer hos bedriften lenge før coronapandemien slo inn over Norge og norsk næringsliv. E24 har snakket med flere kunder som har ventet i månedsvis på garderobeløsningene sine.

Ifølge kjennelsen fra Fredrikstad tingrett, har selskapet i en lengre periode slitt med dårlig inntjening og likviditet. I oppbudsbegjæringen har selskapet selv oppgitt en gjeld på over 52,3 millioner kroner.

– Coronaforklaringen faller på sin egen urimelighet. Vi skulle hatt garderoben vår allerede i november, mens her sitter vi i april. Fremdeles uten noen garderobe, sier Aleksander Berget og Kari Ramton, som bestilte i august i fjor.

– Konkursen har ikke noe med coronasituasjonen å gjøre. Det er bare en unnskyldning, mener Lene Brun, som skulle ha mottatt garderoben sin halvannen måned før coronanedstengningene startet.

Selskapet anslår selv at cirka 2.000 kunder og minst 15 millioner av kundenes innbetalinger, er rammet av konkursen.

Åtte uker ble til åtte måneder

Ramton og Berget flyttet inn i ny bolig i Trondheim i oktober i fjor. I slutten av august bestilte de garderobe for 47.000 kroner fra Garderobemannen.

– Vi måtte forskuddsbetale 10.000 av beløpet for at produksjonen i Polen skulle starte. Vi fikk beskjed om maksimal leveringstid på åtte uker, men vi har fremdeles ikke fått noen av delene til garderoben, sier Ramton til E24.

Aleksander Berget og Kari Ramton betalte 10.000 kroner i forskudd for garderobeløsningen. De anser beløpet som tapt. Vis mer Næss, Øyvind Nordahl

– Det dukket alltid opp nye unnskyldninger. For eksempel ble vi fortalt av en selger at delene var sendt fra Polen, mens det flere uker etter viste seg at de fremdeles lå i Polen. I februar begynte vi å purre ukentlig, uten at det hjalp, sier Berget.

Da selskapet ble slått konkurs fredag, hadde det gått nesten åtte måneder siden de la inn bestilling.

De anser seg som heldige, sammenlignet med andre tidligere kunder.

– Vi har «bare» tapt 10.000 og garderobeløsningen, mens det for mange er snakk om langt større beløp. Heldigvis sto vi hardt på å ikke forskuddsbetale mer enn 10.000, men for to nyetablerte i 20-årene er det uansett kjipe penger, sier Ramton.

– Nå må de ansvarlige stilles til ansvar. Det går ikke an å holde på sånn, sier Berget.

Skulle hatt garderobe i februar

Lene Brun fra Åsane betalte 16.500 for en garderobeløsning. Hun hadde tegnetime i midten av november i fjor.

– Da ble leveringstiden anslått til midten av februar, og jeg oppfattet det som at jeg måtte forskuddsbetale for å kunne få rabattene, så jeg gjorde det, sier hun.

Mange måneder etter har hun fortsatt ikke sett noe til garderoben.

– Jeg har ringt og sendt mail til både butikken og hovedkontoret gjentatte ganger uten å få annet svar enn at de skal se på det, sier hun.

Trond Berg fra Nittedal skulle senest i begynnelsen av mars ha mottatt garderoben som han og kona bestilte fra Garderobemannen.

– Vi bestilte garderobeskap i midten av desember og forskuddsbetalte hele beløpet på 41.000 kroner for å få rabatten på 60 prosent og for at produksjonen skulle starte. Anslått leveringstid var seks til åtte uker. Fremdeles er ikke skapene ferdig levert, sier han.

– Da går det går ikke an å skylde på corona, sier Berg.

– Slitt med dårlig likviditet

Daglig leder Erik Bøckmann svarer i en e-post at leveringstiden har vært en utfordring i lengre tid, men at gjennomsnittet har vært på cirka åtte uker.

– Mange kunder har fått det raskere, og andre har tatt månedsvis. Dette har mange årsaker i praksis, men vi begynte å få bedre kontroll på dette nå i januar-februar. Vi beklager selvsagt dette, men har vært åpne mot alle kunder at leveringstiden har vært 8–10 uker ved bestilling, skriver Bøckmann til E24.

– Hvordan kan så mange kunder fra før coronakrisen si at de ikke har fått varene sine, mens dere skylder på coronakrisen?

– Jeg skjuler ikke at vi har slitt med dårlig likviditet i flere år, men det har blitt stadig bedre ettersom vi har tatt det ene innsparingstiltaket etter det andre, skriver Bøckmann.

– Dette skulle bli et fantastisk år for Garderobemannen, nettopp fordi vi i 2019 tok så mange innsparingstiltak, og skulle få effekten fullt ut. Januar startet veldig bra, med et økt salg på 15 prosent mot fjoråret. Februar var normal, og vi forventet at mars skulle bli kjempebra.

Han forteller at salget stupte 50 prosent i mars og 60 prosent i april.

– Alle bedrifter trenger kontanter inn for å betale sine forpliktelser, og når man ikke klarer å se noen bedring, så blir det kun et spørsmål om tid. Jeg har drevet denne bedriften i 24 år, og det er mitt hjertebarn, og jeg synes det er kjempetrist å måtte levere inn oppbud og at kunder taper sine forskudd/varer og at ansatte nå mister sine jobber. Kjempetrist er det, skriver Bøckmann i e-posten.

