Marit Bjørgen tjente 1,6 millioner på foredragsvirksomheten

Marit Bjørgen tredoblet resultatet til sitt selskap i 2019, året etter at hun la opp som langrennsløper.

Publisert: Publisert: 28. mai 2020 10:05

Marit Bjørgens heleide selskap Tiram Holding endte med et overskudd på like over 1,6 millioner kroner i 2019. Året før var resultatet på litt under 500.000 kroner.

Det kommer frem i årsregnskapet.

Bjørgen-selskapet driver foredragvirksomhet, samt konsulentbistand innen trening og motivasjon, ifølge vedtektene.

Omsetningen fra dette landet på litt over 1,3 millioner kroner, opp fra 795.000 kroner i 2018.

Samme år la Marit Bjørgen langrennsløper. Denne uken kom hun imidlertid med overraskende melding, da hun meddelte at hun skal gå Vasaloppet neste år. Med seg på laget får hun også brødrene Aukland og Therese Johaug.

– Jeg har vært ute av gamet i to år nå og har savnet å ha et konkret mål å jobbe mot, sa Bjørgen til NRK.

Ved utgangen av 2019 hadde Tiriam Holding en bokført egenkapital på 9,5 millioner kroner, og en balanse på 10 millioner.

Mesteparten av disse pengene, til sammen 8,5 millioner, er investert i aksjer og obligasjoner med overvekt på sistnevnte.

I skattelistene for 2018 hadde Marit Bjørgen 43,8 millioner kroner i ligningsformue. Eks-skiløperens ligningsinntekt var på 3,6 millioner kroner samme år.