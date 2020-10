Bedrifter i hele landet avlyser julebord

En undersøkelse blant 1.853 av NHOs medlemsbedrifter viser at 53 prosent dropper årets julebord, 26 prosent opprettholder tradisjonen og 21 prosent er usikre.

Mange bedrifter dropper julebordet i år. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: 15. oktober 2020 07:29

Mens arbeidsgivere i hele landet strammer inn på festlighetene før jul, er det Oslo som skiller seg ut som strengest, skriver Dagens Næringsliv.

I hovedstaden oppgir 61 prosent av bedriftene som arrangerte julebord i fjor, at de dropper det i år. Bare 21 prosent gjør som i fjor, mens 18 prosent er usikre.

– Jeg er glad for at Oslo-bedriftene ser ut til å ta oppfordringen om ikke å planlegge for tradisjonelle julebord på alvor. Vi er avhengige av at alle bidrar om vi skal få redusert smitten i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til avisen.

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO sier tallene er dystre fordi det er en viktig sesong for en hardt rammet bransje og at årsakene er sammensatte.

– En viktig årsak er nok også at mange har permitterte eller har sagt opp nylig, og at det føles unaturlig å ha en fest i en sånn situasjon. I tillegg har det virkning når Raymond Johansen går ut og fraråder julebord, sier Melsom.

Johansen presiserer at juleavslutninger og arrangementer kan gjennomføres i mindre grupper, og at det å bruke restauranter og andre proffe aktører kan bidra til å ivareta smittevernet.

