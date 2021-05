Disse bedriftene får millioner i ekstra koronastøtte

Nesten 9000 bedrifter har fått mer koronastøtte etter å ha sendt inn nye søknader. Én av dem er taxfree-selskapet Travel Retail Norway, som har fått plusset på støtten med 6 millioner kroner.

Taxfree-selskapet Travel Retail Norway var en av dem som fikk mest ekstra koronastøtte i fjor etter å ha sendt inn ny søknad. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nær 7500 bedrifter i år er blitt nødt til å betale tilbake deler av koronastøtten som de fikk i fjor. Men enda flere, nesten 9000, har fått mer koronastøtte enn opprinnelig tildelt.

Det viser tall fra Skattedirektoratet. Bedriftene har fått økt støtten etter å ha sendt inn det som kalles endringssøknader.

Det utgjør så mange som hver fjerde bedrift som fikk støtte under den første ordningen i fjor.

Litt mer i taxfree-posen

Én av disse er taxfreeselskapet Travel Retail Norway (TRN). Det fikk i mars i år 6 millioner kroner ekstra etter å ha sendt inn en ny søknad.

TRN driver butikkene som selger avgiftsfrie varer ved Norges største flyplasser.

Omsetningen stupte fra 3 milliarder kroner i månedene mars–august 2019 til bare 437 millioner kroner i samme periode i fjor. Det tilsvarer et fall på 85 prosent.

Den tyske taxfree-kjempen Heinemann eier halvparten av selskapet. I tillegg eier forretningsmannen Terje Stykket og Norgesgruppen indirekte 25 prosent hver.

Les også Riksrevisjonen stusser over at noen få virksomheter fikk «veldig stor andel» av regjeringens korona-tilskudd

2020 ble tross litt mer støtte et elendig økonomisk år for taxfree-nestoren Terje Stykket. Her fra lykkeligere businesstider helt tilbake i 2006. Vis mer byoutline Svein Erik Furulund

Husleie til Avinor kostet også i 2020

Travel Retail Norway ble i fjor høst først tildelt 30,3 millioner kroner i støtte for månedene mars–august 2020. Men etter å ha søkt på ny, ble støtten økt til 36,2 millioner kroner for denne perioden.

Årsaken er at det som i ordningen kalles faste, uunngåelige kostnader, ble høyere enn først antatt.

Ifølge kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i TRN var det kostnadene til husleie til Avinor som ble oppjustert.

– Det så vi med én gang. Og vi har vært i dialog med Skatteetaten siden ordningen ble innført, forteller Dagestad.

– Vi ble raskt klar over at vi måtte fremlegge mer dokumentasjon for å lande på det riktige beløpet. For å være sikker på at det ble riktig, har vi benyttet oss av ekstern revisor, legger han til.

Både 2020 og 2021 blir dårligere år for taxfree-salget på norske flyplasser, selv om utenlandstrafikken ventelig tar seg opp igjen i høst. Vis mer byoutline Vidar Ruud

– Har det vært vanskelig å beregne riktige uunngåelige faste kostnader?

– Vi har opplevd å ha god kontroll. Men det har vært krevende å bli enige om hvordan disse kostnadene skal defineres. I tillegg har reglene endret seg underveis, svarer Dagestad, men legger til:

– Vi er blitt enige nå.

Travel Retail Norway har også fått støtte under den nye ordningen for kontantstøtte, som løper fra september i fjor og foreløpig ut juli i år.

For de seks månedene september 2020–januar 2021 har taxfree-selskapet mottatt 43 millioner kroner.

Faste, uunngåelige kostnader En fast, uunngåelig kostnad kan defineres som en kostnad som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Blant slike er: Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokale

Leasingleie av bil

Lys og varme

Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer

Leie av maskiner, inventar, transportmidler

Regnskap, revisjonshonorar

Elektronisk kommunikasjon, porto

Forsikring og avgift på transportmidler

Forsikringspremier

Netto, påløpte rentekostnader Vis mer vg-expand-down

Det var ikke mange turister som cruiset rundt på Geirangerfjorden i fjor. Vis mer byoutline www.imageshop.no

Dyre fartøy på fjorden

The Fjords DA er en annen av de nær 9000 bedriftene som har fått oppjustert støtten. The Fjords er eid med 50 prosent hver av fergeselskapet Fjord 1 og Aurland-selskapet Flåm AS.

The Fjords driver fjordcruise på Geirangerfjorden og tre andre fjorder. Med få eller ingen utenlandske turister i fjor falt omsetningen med over 70 prosent i sommermånedene.

Årsaken til at støtten er økt i etterkant, er at leie av fartøy ble dyrere enn først ventet.

The Fjords fikk derfor jekket opp støtten med 3,4 millioner kroner til totalt 30,4 millioner kroner for perioden mars–august i fjor.

Administrerende direktør John Vonli i fjordcruise-selskapet The Fjords. Vis mer byoutline Morten Rakke

Les også Stordalen og Sunde må betale tilbake millioner i koronastøtte

– Leien vi skal betale for fartøy, er i flere avtaler basert på utleiers faktiske kostnad med fartøyet. Den betales a konto gjennom året, og differanser gjøres opp på slutten av året. I 2020 var det særlig leieavtaler for noen av fartøyene som ble vesentlig dyrere enn ventet.

Det skriver administrerende direktør John Vonli i The Fjords i en e-post.

– Det har vært en tidkrevende og møysommelig prosess. Men vi har fått hjelp og er blitt vist tålmodighet gjennom prosessen. Det har vi satt stor pris på.

Under den nye ordningen for kontantstøtte har The Fjords hittil mottatt ytterligere 12,4 millioner kroner for perioden september–desember 2020.

Mens den første ordningen ble administrert av Skatteetaten, tar Brønnøysundregistrene hånd om den nye.

Under den nye ordningen skal en ekstern revisor eller et regnskapsbyrå godkjenne søknadene før de sendes inn. Antall endringer i etterkant vil ventelig derfor bli langt færre.