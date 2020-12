Vekterstreiken er over

16. september begynte den rekordlange arbeidskonflikten. Nå er omsider streiken blant vektere over.

TILBAKE PÅ JOBB: Etter 12 ukers streik skal omsider nær 2.500 vektere tilbake til arbeidet. Vis mer byoutline Simen Strømme

Publisert: Oppdatert: 3. desember 2020 17:39 , Publisert: 3. desember 2020 17:01

Det skjer etter at Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og handel har kommet til enighet.

De ansatte tar opp igjen arbeidet senest klokken 06:00 fredag morgen.

– Streiken har vart forferdelig lenge og vært en påkjenning for alle parter. Vi ble enige med Parat for en måned siden, og nå vi er veldig fornøyde med å kunne varsle enighet med NAF og at vekterstreiken dermed er over, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til E24.

– Vi har oppnådd en avtale vi synes er akseptabel, men som har sittet langt inne. Det har blitt et dyrt oppgjør, fortsetter hun.

Var ikke redd tvungen lønnsnemnd

Forbundssekretær Terje Mikkelsen forteller at Norsk Arbeidsmandsforbund er veldig fornøyd med at streiken nå er over.

– Det har vært tøft for dem som har stått så lenge i streik, de har vist en fantastisk innsatsvilje. Det er også bra for bransjen at vi nå legger dette bak oss, det er ikke bra for bransjens renomme å stå i en konflikt så lenge, fortsetter Mikkelsen, som mener det ikke ville vært forsvarlig å fortsette streiken mye lengre.

– Oljebransjen truet med at felt måtte stenges på grunn av vekterstreiken. Har dere vært bekymret for tvungen lønnsnemnd?

– Nei, streiken har ikke rammet liv og helse. Det får selvsagt store konsekvenser når olje- og gassindustrien rammes, men vi ventet til tiende uke med å ta folk ut i streik på de områdene. Vi har ikke hørt noe om at Arbeidsdepartementet har vurdert tvungen lønnsnemnd så langt, og så ikke dette som noen umiddelbare fare. Men det har selvsagt vært en mulighet hele veien, sier forbundssekretæren

Dette er de enige om: Det gis tillegg på timelønnen med 3.50 kroner med virkning fra 1. august og et tillegg på 1 krone med virkning fra 1. april neste år.

Natt-, helg- og skifttillegg økes med 2 kroner.

Læretiden til lærlinger godskrives slik at den telles som ett års ansiennitet ved første ansettelse.

Lærlingers arbeidsplaner som varsles senest 14 dager i forveien.

Det er enighet om å jobbe med ufrivillig deltid og partssamarbeidet for øvrig.

Det kan betales timelønn for deltider til og med 20 prosent stilling. Fastlønn skal være normen i Vekteroverenskomsten, med unntak for deltidsstillinger under 20 prosent.

Som et prøveprosjekt kunne gi timelønn for ansatte under 50 prosent, men det forutsetter frivillighet for den enkelte ansatte og avtaler om timelønn skal skriftlig godkjennes av tillitsvalgte. Prøveprosjektet opphører automatisk før neste tariffoppgjør dersom partene ikke er enige om å videreføre.

De som jobber fast dagtid (37,5 timer uke) har rett til fri på bevegelige helligdager med full lønn.

Avtalen tar også vekk adgangen til å avtale kortere vakter enn tre time. Vis mer vg-expand-down

Mange ble rammet

Streiken har fått konsekvenser langt utenfor bare vekterbransjen.

– Mens streiken har pågått har vi fått mange henvendelser fra alle typer bransjer. Det har vært ubehagelig å vite at streiken har skapt vanskelige situasjoner for så mange. Fremover skal vi jobbe med Parat og NAF for å sørge for at vi ikke får en lignende situasjon igjen, sier Kaltenborn i NHO Service og Handel.

– Sikkerhetsbransjen var tidlig rammet av coronaviruset. Det er fremdeles rundt 1.000 vektere uten jobb ved flyplasser, og i tillegg til alle de uteblitte arrangementene innen områder som sport, kultur og messer. Bransjen har vært veldig hardt rammet, og som oppå det har fått streiken, fortsetter hun.

Også oljebransjen har vært rammet, og at streiken nå er over settes pris på hos dem.

– Vi er veldig fornøyde med at vekterstreiken nå er over, sier kommunikasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til E24.

– Har noe blitt stengt ned?

– Produksjonen på sokkelen har ikke blitt stengt ned i det omfanget vi fryktet, bortsett fra en kortvarig nedstengning ved Nyhamna-anlegget. De store konsekvensene for produksjonen ville først ha kommet i løpet av en til to uker. Men nå slipper vi det.

– Men logistikken i olje- og gassbransjen har fått store utfordringer på grunn av streiken. Det er derfor en stor lettelse at den nå er over, vi så for oss store konsekvenser hvis dette hadde fortsatt, sier Andreassen.

