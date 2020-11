Tesla lanserte egen tequila – ble utsolgt på få minutter

Torsdag lanserte elbilprodusenten sitt eget merke av tequila på selskapets egne nettsider. Brennevinen startet som en spøk fra Tesla-sjefen i 2018.

1. april 2018 tvitret Tesla-sjefen Elon Musk om en potensiell «Teslaquila» som en aprilsnarr, i sammenheng med en annen spøk om at selskapet hadde gått konkurs.

Ettersom elbilprodusenten leverte en kvartalsrapport med overskudd for femte gang på rad i oktober, ser det ikke ut til at det er noen fare for konkurs i nærmeste fremtid.

Ryktet om en egen brennevin viste seg derimot å bli en realitet.

Gikk unna

Selskapets helt ferske «Tesla Tequila» ble utsolgt på noen minutter etter lanseringen 5. november, med en prislapp på nesten 2.300 kroner per flaske, ifølge Reuters.

Dette er ikke første gang Musk selger varer utenfor teknologisektoren.

Tidlig i 2018 solgte han flammekastere med en prislapp på 4.600 kroner, i tillegg til at han har solgt 50.000 «Boring Company» hatter.

Navnekrangel

Da Tesla-sjefen først pitchet navnet på hans nye brennevin, oppsto det bråk med reguleringsrådet for tequila i Mexico.

De argumenterte mot at det opprinnelige navnet «Teslaquila» spilte på ordet «tequila» som er et beskyttet navn.

Etter å ha søkt om patent på navnet i 2018, endte Tesla-sjefen likevel med å endre navn til «Tesla Tequila».

– Tesla er nå et sertifisert merkevare av tequila under strenge regler for vår nasjonale drikke, uttalte reguleringsrådet, og la til at den nye brennevinen ville bli laget av Destiladora del Valle de Tequila.

Også kjent som Casa Maestri, produserer selskapet allerede et bredt utvalg av tequila-merker, så vel som bourbon, vodka og kanadisk whisky.

Ifølge elbilprodusentens egne nettsider vil den nye brennevinssatsingen bare være tilgjengelig i utvalgte amerikanske stater, inkludert New York, California og Washington.

