Stavanger havn: 18 millioner tapt da cruiseskipene forsvant

Stavangerregionen havn regnet med at cruiseskipene skulle gi 18,2 millioner kroner i kai-inntekter i 2020. Det ble bare 277.000 kroner.

De mange cruisepassasjerene som har besøkt Stavanger de siste årene, i 2019 var det 460.000 av dem, la også igjen penger da de dro på chartertur til Lysefjorden. Bildet er tatt i august 2019. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Pandemien satte en brå stopper for cruiseanløp i Stavanger - rett før sesongen tok av. Det som i fjor var ventet å bli mellom 250 og 300 cruiseanløp, endte på seks.

Dermed forsvant over 18 millioner kroner bare i kaivederlag (tidligere havneavgift) til Stavangerregionen havn.

I tillegg kommer andre inntekter fra det som normalt er nesten 500.000 cruisegjester. I fjor kom det 6000 gjester.

I stedet for cruiseskip kan havnedirektør Merete Eik invitere småbåteiere til en ny gjestehavn i Vågen i sommer. Den åpner 30. juni. Vis mer byoutline Marie von Krogh

Pluss likevel

– Nedgangen i kaivederlag er den enkeltposten som mest påvirket regnskapet vårt for 2020, sier havnedirektør Merete Eik til Aftenbladet/E24.

Stavangerregionen havn er organisert som et konsern, og konsernregnskapet viser et ganske solid overskudd på 38,2 millioner kroner. Det er likevel mer enn en halvering fra året før, da resultatet etter skatt var 82,2 millioner.

Regnskapet for morselskapet isolert viser at det gikk med et underskudd på 4,5 millioner kroner i 2020. Året før var overskuddet 43 millioner kroner.

– Vi fryktet det verste i mars i fjor, at det skulle bli underskudd også på totalen. Derfor er vi svært fornøyde med et såpass godt overskudd på konsernnivå, sier Eik.

Hun sier at havneselskapet kuttet kostnader og hadde en svært tett dialog med kundene sine da pandemien rammet.

Havnedirektør Merete Eik håper at det kommer noen cruiseskip til byen i sommer. Det er det ikke alle som gjør. Vis mer byoutline Pål Christensen

Håper på cruiseanløp

Fortsatt har det ikke anløpt et eneste cruiseskip i Stavanger i 2021. Et skip besøkte Lysefjorden i helgen, men uten å legge til kai noe sted.

– Vi har fortsatt bestillinger fra cruiseskip inne, og jeg håper at vi får noen anløp i løpet av sommeren eller høsten. Men det skal selvsagt ikke skje før alt er trygt både for passasjerene og for oss som skal ta imot dem, sier Eik.

Det er uaktuelt for de største skipene å besøke Stavanger. Den nasjonale grensen for passasjerer er 2000, mens de store skipene kan ha 6000 passasjerer ombord.

Stavangerregionen havn IKS Stavangerregionen Havn håndterer cruise,- gods,- offshore- og ferjetrafikk. Driver også eiendomsforvaltning og småbåt-turisme. Selskapet er organisert som et konsern, med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Foruten morselskapet består konsernet av et datterselskap innen eiendom og et datterselskap for drift. Dessuten eierandeler i to tilknyttede selskaper for drift og eiendom i Risavika havn. Tre kommuner eier havneselskapet, og med Stavanger kommune som den dominerende eieren med 81,88 prosent. Sola kommune eier 16,75 prosent og Randaberg eier 1,36 prosent. Vis mer vg-expand-down

Greit ellers

Sett bort fra kollapsen i cruisetrafikken var det et rimelig høyt aktivitetsnivå i havnedistriktet i 2020.

Samlet, altså inkludert alle ferjer og hurtigbåter og all annen skipstrafikk, var det 60.216 anløp i fjor. Det er en nedgang på to prosent fra 2019.

Nedgangen skyldes nedleggelse av Tau-sambandet, og at det var så få charterturer for cruisegjester.

Tar man bort ferjer og hurtigbåter var det 8.600 anløp. Av disse var 2449 offshore-anløp, noe som er en nedgang på 20 prosent målt mot 2019.

Den totale godsmengden i havnedistriktet (kontainere, bulk- og stykkgods) gikk ned med ni prosent i fjor, og utgjorde 2,9 millioner tonn.

Utenriks ferjetrafikk, det vil si Fjord Line sin trafikk på Danmark, gikk ned fra 693 anløp i 2019 til 442 i 2020.