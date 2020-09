Næringsminister i «oppvaskmøte» med Hurtigruten: – I strid med loven

Næringsminister Iselin Nybø har gitt Hurtigruten beskjed om at bruken av cruiseskipet MS «Fridtjof Nansen» som hotell er i strid med loven. Hurtigruten vil ikke svare på om de vil endre driften.

TOM CRUISE-CRUISE: Hurtigrutens MS «Fridtjof Nansen» ligger til kai i Hellesylt og huser ansatte som filmer Tom Cruises kommende film. Selskapet er nå politianmeldt for ulovlig bruk av ansatte og hotelldrift. Vis mer Geir Olsen

Næringsminister Iselin Nybø holdt «oppvaskmøte» med Hurtigruten mandag ettermiddag, sammen med fagforeningene som har anmeldt Hurtigruten til politiet.

Striden handler om cruiseskipet MS «Fridtjof Nansen», som ligger til kai i Hellesylt og huser filmteamet som er i gang med å spille inn Tom Cruises kommende «Mission: Impossible»-film.

– Jeg var tydelig på at den virksomheten som drives om bord på skipet i dag er i strid med loven og lovens intensjon. Vi kommer til å utarbeide en ny forskrift som vil klargjøre dette for fremtiden, sa næringsministeren til VG rett etter møtet.

Politiet har midlertidig konkludert med at Hurtigruten bryter loven ved å ha filippinsk mannskap om bord på skipet. De mener arbeiderne må ha arbeidstillatelse når skipet brukes på denne måten.

Sjømannsforbundet mener at Hurtigruten umiddelbart må avvikle driften, for å unngå at det filippinske mannskapet blir utvist fra Norge.

INNSPILLING: Fans og tilskuere har strømmet til for å se Tom Cruise i Møre og Romsdal. Skuespilleren spiller inn den siste filmen i serien «Mission Impossible». Vis mer Geir Olsen

Hurtigruten: Vi driver innenfor loven

Kommunikasjonsdirektør for Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten, var til stede under møtet og møtte VG utenfor næringsdepartementet. Hun var tydelig på at de fortsatt mener de har holdt seg innenfor loven.

– Vi redegjorde for vårt syn og var tydelige på at Sjøfartsdirektoratet har slått fast at vi opererer innenfor loven. Det var et godt møte der vi informerte om hvor vi sto, sier Bjørnflaten.

På spørsmål om Hurtigruten oppfattet møtets konklusjon som en beskjed om å avvikle driften ved skipet, svarte Bjørnflaten:

– Statsråden sier hun skal se på en forskriftsendring. For oss er dette en ekstraordinær enkelthendelse og vi er positive til at man ser på videre praksis på dette. Vi mener vi opererer innenfor norsk lov.

– Vil dere fortsette praksisen?

– Vi har gitt en redegjørelse, og forholder oss til det som er her og nå.

Bjørnflaten ville ikke svare på direkte spørsmål om dette innebærer at de nå endrer driften.

INN PÅ TEPPET: Nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø (til venstre) kalte i dag inn partene i Hurtigrutekonflikten til møte. Nedover langrekka ses Hurtigrutens Asta Lassesen og kommunikasjonsdirektør for Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten. Nederst ved bordet er leder av Felleforbundet, Jørn Eggum. Vis mer Terje Pedersen/NTB scanpix

Annet rederi fikk nei i sommer

Til tross for at Sjøfartsdirektoratet har latt Hurtigrutens MS «Fridtjof Nansen» fungere som hotellskip, fikk et annet skip med tilsvarende spørsmål nei fra depratemenet i juli i år.

Det viser dokumenter VG har fått innsyn i.

27. juli kontaktet advokatfirmaet Wikborg Rein departementet med et spørsmål om nettopp NIS-skip som hotellskip i Norge.

«Spørsmål vi ønsker svar på er hvorvidt det er noe i veien for at et cruiseskip registrert i NIS benyttes som hotellskip for en periode på 14 dager mens skipet ligger til kai (varmt opplag) i Norge», skriver en ansatt i advokatfirmaet.

Det fremgår ikke av e-posten hvilket rederi det dreier seg om.

Næringsminister: – Vi har vært tydelige

– Det er ikke slik at regelverket er åpent for tolkninger?

– Vi har siden 2018 og muligens før det, vært tydelige på at denne typen virksomhet ikke kan skje fra et NIS-registrert skip i norsk havn.

– Du blir beskrevet som skuffet?

– Min forventning er at de forholder seg til det som er relgverket og vi la frem hva som er vårt syn på regelverket. Det står jeg ved.

– Hva forventer du at Hurtigruten skal gjøre nå?

– Nå hadde vi en runde og må være ærlige på at det er ingen som beveget seg i dette møtet. Samtidig er vi tydelige på at denne typen virksomhet ønsker vi ikke at NIS-skip skal drive i norsk havn. Jeg ba dem om å tilpasse seg det som er forståelsen av det som departementet har lagt til grunn, sier Nybø til VG.

– Fikk Hurtigruten beskjed om å avvikle driften?

– Jeg tror ikke de er tvil om at departementet mener at virksomheten de driver ikke er slik lovens skal fortolkes, men det betyr ikke at de må avvikle driften. Det er en rekke muligheter innenfor det som er dagens regelverk.

– Hurtigruten mener fortsatt de har en aksept fra Sjøfartsdirektoratet?

– Jeg er uenig i den måten å tolke loven på, så næringsministeren.

Sjømannsforbundet: – Må opphøre umiddelbart

– Departementet er veldig klar på at dette er ulovlig. Næringsministeren brukte ikke ordet skuffet, men gjorde det klart at dette hadde hun forventet at Hurtigruten holdt seg for god til, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Sjømannsforbundets advokat, Terje Hernes Pettersen, var til stede i møtet. Forbundet mener at ulovlig praksis fra Hurtigruten kan sette de filippinske ansatte i fare for å bli utvist.

– Statsråden oppfordret Hurtigruten til å finne en løsning så fort som mulig. Det er næringsministeren som står over sjøfartsdirektoratet, nå fikk Hurtigruten svar fra øverste hold om at virksomheten er ulovlig. Den må opphøre umiddelbart, sier Pettersen.

Advokaten mener departementet bør følge opp med å gi Hurtigruten sanksjoner, som å stryke selskapet fra NIS-registeret eller gi straffegebyr.

– Jeg forventer at Hurtigruten slutter med den ulovlige virksomheten, flagger fartøyet over fra NIS-registeret til Norskip og tar om bord lovlig arbeidskraft. Det forventer vi nå, sier Pettersen.

