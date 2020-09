Partene i busstreiken har gjenopptatt meklingen

Streiken fortsetter som vanlig, samtidig som partene startet meklingen klokken 14.

Vis mer byoutline Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 30. september 2020 14:56 , Publisert: 30. september 2020 13:57

Fellesforbundet bekrefter til E24 at meklingen mellom partene startet klokken 14.

Partene i busskonflikten møttes klokken 12 onsdag til et møte hos Riskmekleren, under møtet bekreftet kommunikasjonssjef Andrè Nerheim i Fellesforbundet at de satt i møte.

– Det er ikke noen grunn til at det skal være pause i streiken. Det blir spekulert enkelte plasser, det stemmer ikke, streiken fortsetter som vanlig, sier han.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Riksmekler Mats Wilhelm Ruland, men han har så langt ikke besvart våre henvendelser.

I forkant av møtet uttalte flere av partene på arbeidstakersiden at de forventer at arbeidsgiversiden har noe å tilby dem.

Les også NHO Transport: 8.000 streikende bussjåfører utgjør fortsatt ikke fare for liv og helse

– Uvanlig trekk

Riksmekleren beskrev selv det å kalle inn partene som et uvanlig trekk.

Møtet klokka 12 er Riksmekler Mats Wilhelm Rulands eget initiativ for å få en slutt på streiken som nå er inne i sin tiende dag. Streiken er den mest omfattende han har opplevd så lenge han har vært en del av Riksmeklerens meklerkorps, forteller han til FriFagbevegelse.

– Dette er et ekstraordinært tiltak, og det er opp til partene i busskonflikten å komme, sier han.

Tirsdag ettermiddag bekreftet Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund på arbeidstakersiden og NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden at de vil møte hos Riksmekleren.

Les også Sykepleier i Bergen kom for sent til jobb på grunn av busstreik: – En kabal

Ti dager med streik

Det har nå gått ti dager siden det 20. september ble brudd i bussmeklingen. Bussjåfører i Viken og Oslo gikk ut i streik, og store deler av kollektivtrafikken på Østlandet ble rammet.

I helgen ble streiken trappet opp, og lørdag ble ytterligere 4.500 bussjåfører tatt ut i streik.

Striden i busskonflikten handler blant annet om at arbeidstakerorganisasjonene mener at lønnsavstanden fra bussjåfører til industriarbeidere er blitt stadig større de siste årene.

Les også Fagforeningstopp vil ha coronatiltak for å unngå tvungen lønnsnemnd

Her kan du lese mer om Busstreiken Streik Fagforbundet Kollektivtrafikk Fellesforbundet