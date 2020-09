Ving jobber fremdeles med kutt

I vår varslet Petter Stordalens reisekonsern at de skulle kutte kostnader. I Ving Norge pågår prosessen fremdeles.

Petter Stordalen gikk sammen med oppkjøpsfondene Altor og TDN Capital om å kjøpe Vinggruppen etter konkursen i Thomas Cook for snart et år siden. Vis mer byoutline Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: 28. september 2020 15:37

Reiselivskonsernet Nordic Leisure Travel Group, som blant annet består av Ving i Norge og Sverige, fortalte i mai at det skulle kuttes om lag 25 prosent av alle kostnader i konsernet.

Marie-Anne Zachrisson, som tok over som sjef for Ving Norge i august, sier prosessen i den norske delen av konsernet fremdeles pågår.

Hun forteller at de blant annet ser over bemanning, ulike roller, oppgaver og effektivisering.

– Vi er fortsatt i prosessen med å tilpasse organisasjonen, så jeg kan dessverre ikke gi flere detaljer, skriver Zachrisson i en e-post.

Ser over hele konsernet

Hun vil heller ikke gå inn på om kuttene i konsernet er noe som kundene vil merke.

Bakgrunnen for kuttene er et ønske om å tilpasse selskapet slik at de kommer seg styrket ut av krisen.

– Mange av flyene våre har stått stille i flere måneder, og alt i alt har vi måttet justere kostnadene og se over organisasjonen vår. Det gjelder alle deler, flyselskapet vårt, i utlandet og organisasjonen i Norden, skriver Zachrisson.

Hun har fungert som sjef for den norske delen av selskapet siden Christian Fredrik Grønli gikk av tidligere i år etter å ha ledet Ving Norge siden 2010.

Kutt i flyselskapet

Etter at konsernet meldte om kuttplaner har det blitt kjent at det har vært forhandlinger og krav om lønnskutt i flyselskapet Sunclass Airlines og at det ble varslet oppsigelse av 175 svenske ansatte.

Nordic Leasure Group er eid av Petter Stordalens Strawberry Group, og oppkjøpsfondene Altor og TDR Capital, og består av charterselskapene Ving i Norge og Sverige, Globetrotter i Sverige, Spies i Danmark, Tjäreborg i Finland, flyselskapet Sunclass Airlines og flere Ving-tilknyttede hoteller.

