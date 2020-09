«Kjetting-Jan» i storpolitisk skvis: Dropper leveranse til russisk gassledning

Jan Vindenes var ikke bekymret for at en ankerleveranse til gassrørledningen fra Russland skulle utløse reaksjoner fra USA. Men nå, etter et møte med amerikanske myndigheter, bryter han kontrakten.

VEST = BEST: Det er heftig konflikt mellom stormaktene om det europeiske gassmarkedet. – Heller kunder fra USA enn Russland, mener den gjenkjennelige bedriftseieren fra Sotra.

Publisert: 27. september 2020 16:32

– Politikk skal ikke vi drive med, vi driver business. Men hjertet banker mer for våre allierte partnere enn for russerne, sier Jan Vindenes til E24.

Han er daglig leder i Sotra Anchor & Chain, som skulle levere fire anker til en lekter som senker deler av gassledningen Nord Stream 2 utenfor Tysklands kyst.

Den kontrakten har Vindenes, også kjent som «Kjetting-Jan», nå avsluttet.

– Vi velger å terminere kontrakten for å hindre at vi kommer i en situasjon hvor vår leveranse kan stenge for andre leveranser, sier han.

USA har truet med sanksjoner mot alle leverandører til gassrørledningen Nord Stream 2. Den skal frakte gass fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen.

I august følte Vindenes seg likevel trygg på at Donald Trump ikke ville bry seg om «et bitte lite firma på Sotra».

Men så kontaktet myndigheter i Washington D.C. den norske bedriftseieren.

– Vi har ikke vært i dialog med «sjefen selv», men det er jo tydelig at VG er en mye lest avis. De har ikke truet med sanksjoner, men vi har hatt en positiv dialog. Og det er flere dører som åpner seg enn som stenges, sier han.

Følger storpolitisk konflikt

EU har refset amerikanske myndigheter for å blande seg for mye i Europa etter flere krystallklare beskjeder fra USA om sanksjoner – for både enkeltpersoner og virksomheter som bidrar til å bygge gassledningen.

Utenriksdepartementet (UD) følger med på hvordan konflikten mellom stormaktene påvirker selskaper i Norge.

– Vi har merket oss at retningslinjene for amerikanske sanksjoner mot Russland nylig ble endret. Disse endringene åpner for nye sanksjoner mot selskaper som fortsatt er aktive i Nord Stream 2, sier statssekretær Audun Halvorsen i UD.

Departementet bistår norske selskaper, men vil ikke kommentere kontakten de har med enkeltbedrifter.

– Norge er generelt sett bekymret for denne type unilaterale sanksjoner som rammer europeiske selskapers virksomheter som drives i Europa i tråd med europeisk regelverk. Denne bekymringen er tatt opp med amerikanske myndigheter ved flere anledninger, sier statssekretæren.

Kværner er ikke rammet av sanksjoner

Norske Kværner har også vært involvert i byggingen av Nord Stream 2.

Selskapet har levert et rensesystem som innebærer en «rense-plugg» som kan sendes inn i rørledningen for å rense, forklarer kommunikasjonssjef Torbjørn Andersen i Kværner.

– Vårt oppdrag har vært litt på siden av selve gassrørledningen. Vi har levert et såkalt piggsluse-anlegg på russisk side, i St. Petersburg-regionen.

Kværner er nesten ferdig med å levere det de skal til Nord Stream 2.

– Arbeidet vi har utført har ikke blitt påvirket av sanksjoner, forteller Andersen.

RØR: Slik ser en del av gassrørledningen ut, her fra en russisk fabrikk i slutten av februar.

Ingen erstatning

Fra sitt kontor på øyriket utenfor Bergen ser Jan Vindenes frem mot slutten av et spesielt år.

– Vi ønsker i utgangspunktet å levere til alle, og la politikk være politikk. Men kommer det myndighetskrav må vi forholde oss til det. Så er det veldig hyggelig at mange vil benytte seg av oss, sier han.

– Nå som du velger å bryte kontrakten, har du fått noe annet å gjøre i stedet?

– Nei, vi har ingen annen avtale til å erstatte dette nå. Men vi regner med å få nye oppdrag snart. Vi er i forhandlinger med noen amerikanske og europeiske selskaper som jeg håper vi kan si noe mer håndfast om snart.

Pioneering Spirit startet å legge rørledningen for Nord Stream 2 i Helsinki-golfen for to år siden, og bildet av dette er tatt lillejulaften 2018.

– Det var mitt valg

Selv om han var klar for Nord Stream 2-jobben var det en enkel sak for Vindenes å bryte kontrakten, av hensyn til et mer innbringende marked vestenfor Sotra.

– Vi har hatt en dialog og den har vært positiv. Dette åpner flere muligheter enn hvis vi gjør som planlagt. Vi har mange muligheter som kan komme i konflikt med denne jobben. Så vi velger å avslutte den ene kontrakten, for å få kontrakter vi har mer lyst på, sier han.

Da «Kjetting-Jan» ble oppsøkt av myndighetene i USA sier han at de «kom i fred».

– Vi holder nok kontakten videre. Det var jo mitt valg å gjøre dette her. Jeg har gjort et valg og bedriften kom frem til at dette var riktig å gjøre. Amerikanerne har ikke kommet med et press.