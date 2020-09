Forlegger etter Konkurransetilsynets varsel om bøter: – Satte kaffen i halsen

Konkurransetilsynets varsel om bøter møtes med overraskelse i forlagsbransjen. – Fullstendig absurd, sier Cappelen Damm.

MILLIONBØTER: Konkurransetilsynet har varslet en rekke aktører i bokmarkedet om overtredelsesgebyr. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Torsdag morgen kom Konkurransetilsynet på banen med nok en sak mot bokbransjen.

I ni år har store bokaktører samarbeidet ulovlig ved å dele konkurransesensitiv informasjon om blant annet fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt, mener tilsynet.

Forlegger Arno Vigmostad i Forlagshuset Vigmostad & Bjørke Vis mer byoutline Jon Olav Nesvold / NTB

Nyheten blir av bokbransjen møtt med overraskelse.

– Jeg satte kaffen i halsen i morges. Det var en trist start på dagen.

Det sier forlegger Arno Vigmostad til E24. Han er forlegger i Forlagshuset Vigmostad & Bjerke som har mottatt et varsel om overtredelsesgebyr på 93,4 millioner kroner fra Konkurransetilsynet.

– Det er flere år siden vi hadde besøk av Konkurransetilsynet, så det kommer sikkert til å bli en lang affære, fortsetter Vigmostad.

– Har dere fått noe varsel om at dette gebyret kom?

– Vi har hatt kontakt med Konkurransetilsynet underveis, men det har vært sparsomt.

I tillegg til Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har Gyldendal, Cappelen Damm, Aschehoug og Bokbasen fått varsel om overtredelsesgebyr i saken.

Tilsynet mener at aktørene har kjøpt Bokbasens abonnement Mentor Forlag, noe som har gitt dem muligheten til å dele informasjon om hverandres utgivelser via en database.

– Fullstendig absurd

Tom Harald Jensen, administrerende direktør i Cappelen Damm forklarer at Bokbasen er «det avgjørende redskapet for at forhandlerne av bøker effektivt skal kunne plukke i, bestille og kjøpe fra hele sortimentet» av forfattere og utgivere.

– Basen er ikke brukt slik Konkurransetilsynet hevder, men for å informere bokhandlere og bokkjøpere om planlagte nye utgivelser og en imponerende bredde av tidligere utgitte bøker med tilhørende nødvendige og oppdaterte metadata, sier Jensen i en uttalelse til E24.

– Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i Konkurransetilsynets vurdering, fortsetter han.

Jensen trekker frem at Konkurransetilsynet i varselet gjør gjeldende at forlaget sammen med andre forlag har brukt Bokbasen som et verktøy for markedsovervåkning av priser og utgivelser.

– For Cappelen Damm fremstår en slik virkelighetsbeskrivelse som fullstendig absurd.

Han opplyser samtidig at forlaget vil ha en rekke merknader til Konkurransetilsynets varsel, og at de gjennom disse vil «sørge for en så god saksopplysning som mulig».

Aschehoug: – Realitetene er snudd på hodet

Konsernsjef Mads Nygaard i Aschehoug er både uenig og overrasket over tilsynets «foreløpige hypoteser».

– Bokbasen er en digital katalog over utgitte og planlagte utgivelser som brukes av alle forlag og bokhandlere i Norge, og inkluderer offentlig kjent informasjon. Bokbasen er viktig for mangfoldet og konkurransen i Norge fordi den gjør at 100 000 titler er tilgjengelige for salg til norske boklesere, sier Nygaard i en kommentar sendt til E24.

– Bokbasens formål, og vår deltagelse, har aldri hatt til hensikt å begrense konkurransen i markedet. Realitetene er snudd helt på hodet, fortsetter han.

Mats Nygaard, konsernsjef i Aschehoug. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Gyldendals kommunikasjonssjef Camilla Bruseland understreker i en SMS at det ikke er et endelig vedtak, men et varsel.

– Vi bestrider saken og vil nå gå i dialog med Konkurransetilsynet, skriver Bruseland, som ikke har besvart E24s spørsmål rundt påstandene tilsynet kommer med.

Administrerende direktør Tone Løyland i Bokbasen bekreftet onsdag formiddag at de også har mottatt varselet. De arbeider nå med å sette seg inn i det.

– Vi er overrasket, sier Løyland.

Hun forklarer videre at det er for tidlig å gi utfyllende kommentarer, men at de foreløpig er uenig i Konkurransetilsynets vurderinger.