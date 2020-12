Stord-ordføreren nekter å gjøre som Wizz Air forlanger: – Vi blir ikke særlig skremt

Stords ordfører Gaute Straume Epland (Ap) fikk seg en overraskelse da han få dager før julaften mottok Wizz Airs varsel om søksmål mot kommunen hans.

RIKKER SEG IKKE: Stord-ordfører Gaute S. Epland sier kommunen står fast ved sitt vedtak om å ikke fly med Wizz Air, som han mener er helt etter boken. Vis mer byoutline Foto: Stord kommune (venstre) og NTB

Overfor E24 er Stord-ordføreren krystallklar: Kommunen står bak vedtaket som har fått flyselskapet til å se rødt – og kommer ikke til å reversere det, slik Wizz Air forlanger for å legge søksmålet ifra seg.

– Vi blir ikke særlig skremt. Og vi kommer ikke til å endre vedtaket vårt, sier Epland til E24.

Stord er blant flere kommuner som har fattet vedtak om å ikke fly med det som Wizz Airs egen toppsjef har kalt «et flyselskap uten fagforeninger».

Mandag morgen varslet den ungarske lavpris-kjempen at de vil saksøke «folkevalgte lokale og regionale organer» i Norge for ulovlig boikott.

Ordfører: – Ønsker ikke å bruke dem

Blant dem som har mottatt søksmål-varselet er Statnett, flere fylker og kommuner. Stords ordfører sier de mottok varselet «rett før jul».

– Ble du overrasket?

– Ja, faktisk. Men at de varsler dette søksmålet viser samtidig at kommunens vedtak har blitt lagt merke til, noe som for så vidt er bra, sier Epland.

Ordføreren presiserer at han ikke er jurist.

– Men etter hva jeg kan forstå er det ikke grunnlag for et slikt søksmål. Etter min mening er kommunestyrets vedtak om å ikke bruke Wizz Air helt i tråd med de etiske retningslinjene, sier ordføreren.

– Vi har en streng innkjøpsmodell i kommunen, med tydelige krav til tariffavtaler, fagarbeidere og lærlinger. At vi ikke ønsker å bruke Wizz Air til tjenestereiser, er helt i tråd med disse kravene.

– Flyselskapet mener det utgjør en ulovlig boikott?

– Ja, det er slik jeg oppfatter søksmål-varselet. Jeg er som nevnt ikke jurist, men kan ikke se at vi har brutt noen lov.

Wizz Air: «Avskrekkende effekt»

Wizz Air ønsker ikke å gi kommentarer til E24 mandag, men sier i en uttalelse at boikott-vedtakene «har til hensikt å skape en avkjølende og avskrekkende effekt på publikum, og har en åpenbar konkurransevridende virkning».

Foruten Stord har flyselskapet varslet søksmål mot Agder fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergen kommune, Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Statnett.

Alle kan unngå å bli saksøkt dersom de reverserer sin «ulovlige» boikott, lyder budskapet fra flyselskapet.

Stord-ordføreren sier det ikke er aktuelt.

– Jeg forholder meg til hva kommunestyret har vedtatt, sier Epland.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV), avviser at de har fattet et offisielt boikott-vedtak mot Wizz Air.

Men hun står ved at kommunen vil unngå Wizz Air – og har oppfordret folk til å gjøre det samme.

– Et viktig politisk signal

– Det handler om å bruke forbrukermakten sin. Oslo er en stor kommune og en stor forbruker som kjøper mange varer og tjenester. Det er et viktig politisk signal om at vi er opptatt av et seriøst arbeidsliv, sier Borgen til E24.

Borgen viser til at statsminister Erna Solberg (H) har støttet boikott av Wizz Air.

– Sånn sett har dere støtte fra øverste hold?

– Ja.

I et nylig intervju med VG forsøkte Wizz Airs konsernsjef Jozsef Varadi å myke opp selskapets tøffe linje mot ansatte som organiserer seg, og presiserte at «ingen skal blande seg».

I det samme intervjuet bekreftet imidlertid Wizz Air-sjefen at de kan ende med å stenge eller flytte baser i Norge dersom de ansatte fagorganiserer seg.