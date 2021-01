Ruller ut ny runde med kontantstøtte til næringslivet: – Stor forståelse for frustrasjonen

Strengere smittevern rammer landets utesteder og restauranter, og flere etterlyser nok en gang målrettede tiltak. For serveringsbransjen er det kompensasjonsordningen som gjelder, slår næringsminister Iselin Nybø fast.

Mer smitte, nye vernetiltak og en annerledes julefeiring har gitt en mager tid for utelivsbransjen. Næringsministeren sier hun forstår frustrasjonen. Vis mer byoutline Carina Johansen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Denne helgen innførte regjeringen strengere tiltak for å begrense et økt smittetrykk etter julefeiringen.

Til og med 18. januar kan færre samle seg på offentlige arrangementer, og det er innført et nasjonalt skjenkeforbud.

Det har tvunget restauranter og utesteder landet rundt til å stenge dørene.

Siden har flere aktører tatt til orde for nye økonomiske støttetiltak.

Samtidig gjør næringsminister Iselin Nybø seg klar for å rulle nok en runde med kontantstøtte til næringslivet, som skal være på plass denne måneden.

Les også Serveringsbransjen hardt rammet av nye tiltak: – Tøff start på 2021

Vurderer behovet fremover

– Vi jobber med å få på plass kompensasjonsordningen. Den skal åpne mandag 18. januar klokken åtte. Den er innrettet sånn at jo mer omsetningsfall du har, jo mer støtte får du. Dette er ordningen for dem som nå har utfordringer, ikke minst for serveringsbransjen som nå opplever at mange må stenge ned, sier Nybø til E24.

Hun understreker at bedriftene som søker om penger vil få dem raskt.

– Dette er en automatisert ordning. Når de har søkt, så vil det bare gå dager til de får pengene utbetalt.

Brønnøysundregistrene har tatt over ansvaret for kompensasjonsordningen etter Skatteetaten. Ordningen strekker seg nå frem til og med 28. februar.

NHO-sjef Ole Erik Almlid Vis mer byoutline Annika Byrde

NHO med flere krav

Sammen med flere andre statsråder holder Iselin Nybø pressekonferanse om coronasituasjonen onsdag klokken 14.

Før dette skal hun møte flere parter fra arbeidslivet - blant andre NHO. NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at det nå handler om å bevare arbeidsplasser, og at han dermed kommer til å være klar og tydelig:

– Derfor kommer NHO i morgen med en tydelig melding til regjeringen om at kompensasjonsordningen må videreføres så lenge smitteverntiltak hindrer normal forretningsdrift. Ordningen må også forbedres, blant annet ved at ordningen inkluderer smittevernkostander, sier han til E24 tirsdag kveld.

Han mener også at flere bedrifter faller utenfor ordningen, og at det dermed er avgjørende å vurdere en egen ordning for vekst- og gründerbedrifter.

– NHO mener også at permitteringsperioden nå må utvides fra 52 uker og ut september 2021, samt at arbeidsgivers lønnsplikt reduseres vesentlig, sier han.

Les også Restauranter og utesteder stenger landet rundt: – Tungt for bransjen

Vil ikke si om ordningen forlenges

Hvorvidt ordningen skal utvides enda lenger er foreløpig uklart.

– Det vil vi komme tilbake til, sier Nybø.

– Hvordan jobber man konkret med det fremover?

– Vi jobber og har jobbet hele veien. Vi tar fortløpende vurderinger av behovet fremover. Den viktigste milepælen nå er 18. januar.

Bedrifter som trenger støtte skal nå søke for to måneder i ett, og søknadene for september-oktober og november-desember må sendes inn denne måneden.

Brønnøysundregistrene har åpnet en egen hjelpetelefon for bedrifter som trenger bistand i prosessen, og har også kjørt ut en kalkulator der man kan beregne ut hvor mye støtte man har krav på.

Les på E24+ – Nedstenging av kjøpesentre vil være et dramatisk virkemiddel

Les på E24+ Venter ketchupeffekt for reiselivet

– Stor forståelse for frustrasjonen

– Virke og utelivsbedrifter er blant dem som etterlyser tiltak spesielt til serveringsbransjen, blant annet etter skjenkeforbudet – vurderer dere det?

– Der er det kompensasjonsordningen som er ordningen. Den treffer ganske godt: i perioden mars til september var serveringsbransjen største mottager, i tillegg til reiselivet. Dette er en god ordning for serveringsbransjen.

– Flere har også bedt om endringer i selve ordningen, for eksempel utelivskonsernet Noho som etterlyser støtte for nye permitteringer og varekostnader – hvordan stiller du deg til det?

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen som er. Det tror jeg alle har i serveringsbransjen. Desember er kanskje en bedre måned enn januar, så det var nok mange som hadde det veldig tøft når julebordene forsvant, selv om det er først nå at vi nasjonalt går ut og sier at man må holde seg hjemme.

Nybø trekker frem at kompensasjonsordningen fra før gir støtte for kostnader som husleie, strøm, regnskapsføring og forsikring.

– Jeg har stor forståelse for at mange ønske seg noe rettet spesielt mot sin bransje. Men ordningen er bred, og skal treffe alle som er truffet av pandemien. Hvem som treffes vil variere litt, derfor har vi også valgt de kostnadene som mange har.

Publisert: Publisert: 5. januar 2021 21:01 Oppdatert: 5. januar 2021 21:29