Strømutfordrer omsatte for mer på tre måneder enn i hele fjor

Kundene fortsetter å strømme til Tibber, som mener en opphetet debatt i vinter er noe av forklaringen.

TIBBER-TOPP: Strømselskapet ble startet av Edgeir Vårdal Aksnes (avbildet) og svensken Daniel Lindén i 2015. Selskapet har på få år fått flere hundre tusen kunder. Vis mer byoutline Johnny Vaet Nordskog

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

I oktober skrev E24 at Tibber hadde passert 100.000 kunder. Nå, seks måneder senere, er antallet doblet.

Den kraftige kundeveksten viser seg også i tallene for første kvartal. Strømselskapet som jobber hardt for å skille seg fra resten av bransjen, omsatte for 474 millioner kroner, en økning på over 550 prosent fra samme periode i fjor.

Det er også 150 millioner kroner mer enn selskapet omsatte for i hele fjor. I år er imidlertid ambisjonene økt, og selskapet har budsjettert med en omsetning på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

– Første kvartal er normalt det med mest vekst, men dette kvartalet har vært spesielt hektisk, sier en av Tibber-gründerne og daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes til E24.

Aksnes sier de leverte svarte tall i Sverige og Norge, men ikke i Tyskland og Nederland, der selskapet fremdeles er i oppstartsfasen.

Dette er Tibber Selskapet ble startet av Edgeir Vårdal Aksnes og svensken Daniel Lindén i 2015.

Det som skiller Tibber fra tradisjonelle strømselskap er at selskapet automatisk bytter strømprodusent, noe kunden betaler en fast pris for i måneden.

Tibber bruker algoritmer til å handle strømmen der man mener den er billigst.

Selskapet har nå strømkunder i Norge, Sverige og Tyskland, og er i ferd med å etablere seg i Frankrike, Spania, Nederland, Finland og Danmark.

I begynnelsen av 2021 passerte Tibber 200.000 strømkunder. Vis mer vg-expand-down

Les også Krangler om hvem som sinker grønne investeringer

Tjener på å utfordre bransjen

Tibber-toppen tror mye av kundeveksten kommer fra folk som er lei av den tradisjonelle strømbransjen.

– Det skal ikke lønne seg å drive med urent spill, sier Aksnes med henvisning til det han mener er utbredt bruk av lokkepriser og aggressivt salg, ofte over telefon.

– Dere har tjent godt på å profilere dere som en stemme mot den tradisjonelle bransjen, spesielt etter de siste tiders debatt?

– Ja, vi har gjort det godt med vårt budskap. Vi hadde jo en inntreden på NRKs program Debatten i vinter på den kundevennlige siden, og veksten eksploderte som følge av programmet. Og det kommer på toppen av allerede sterk vekst.

På spørsmål om hvor mye av kundeveksten som er såkalt organisk, altså at man ikke betaler for kundene ved hjelp av markedsføring, anslår Aksnes at den er på 70–80 prosent.

Kommunikasjonsdirektør i Energi Norge, Christine Søgård, taler på vegne av den tradisjonelle bransjen, og sier det er bra med utfordrere som skjerper konkurransen, men:

– Det finnes mer sympatiske markedsføringsstrategier enn å snakke stygt om konkurrentene. Mange andre selskaper konkurrerer godt med Tibber på pris, og tilbyr like kundevennlige løsninger. I tillegg har bransjen tatt flere grep for å gjøre det tryggere og enklere å være strømkunde, sier hun.

Les også Tibber satser i Europa og henter 600 millioner kroner

Vet hvor de nye kundene kommer fra

Tidligere i april skrev E24 at børsnoterte Fjordkraft-konsernet har mistet 25.000 kunder i etterkant av at Forbrukerrådet gikk ut med saftig kritikk av 28 strømselskaper.

Fjordkraft mener svekkelsen ikke ene og alene kan knyttes til debatten, selv om den har hatt «noe effekt». Selskapet har hele tiden sagt at de ikke kjenner seg igjen i kritikken.

Tibber-gründeren mener de henter nye kunder fra flere av selskapene som har fått kritikk.

– Vi vet hvor kundene kommer fra, og det er en direkte sammenheng med at andre selskaper mister kunder, sier Aksnes, uten at han vil nevne spesifikke selskaper.

NVE meldte om at det var omtrent 790.000 bytter av kraftleverandør i 2020, noe som er 11 prosent mer enn året før. Tallene for første kvartal er ikke tilgjengelige ennå.

Tibbers største eiere Gründere og ansatte: 39 prosent

Founders fund: 14 prosent

Strawberry: 11 prosent (eid av Petter Stordalen)

Eight Roads capital: 9 prosent

Balderton: 9 prosent Vis mer vg-expand-down

Les også Ove er en svært bevisst forbruker – regningen økte likevel 180 prosent på ett år

Behov for stor arbeidskapital

I november hentet Tibber 600 millioner kroner i en blanding av finansiering og kapital fra nye eiere i en av fjorårets største norske investeringsrunder.

Men kundeøkningen fører også med seg nye utfordringer, sier Aksnes.

– Når du omsetter for en halv milliard i kvartalet og legger til så mange nye kunder, så krever det mye av selskapet. Det er jo utrolig mange nye kunder som har ulike spørsmål, men det krever også god kontroll på den finansielle siden av selskapet, samt gode venner i bank og finans.

Tibber som kjøper strømmen på forhånd for kundene, og får betalt før strømmen først 45 dager senere, må ha noen hundre millioner i arbeidskapital for å komme seg gjennom et kvartal.

– Neste sesong trenger vi nok nærmere milliarden i første kvartal.

Publisert: Publisert: 28. april 2021 08:00 Oppdatert: 28. april 2021 08:26