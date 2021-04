Tek-topper og eventyrer investerer: Ny norsk campingplattform verdsettes til 27 millioner kroner

Campingmarkedet er i kraftig vekst under pandemien, og to norske gründere har overbevist en rekke kjente investorer om at det er et marked for en egen campingplattform på nett.

Den digitale plattformen Campanyon ønsker å tilby et sted der campere og verter kan utforske omgivelsene, dele og beskytte naturen i Norge og andre steder i Europa. Vis mer byoutline Morten Munthe

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Plattformen har fått navnet Campanyon, og nylig gikk en lang rekke med investorer og tek-topper inn med fem millioner kroner i en første emisjon som verdsatte til selskapet til 27 millioner kroner.

På listen over invetorer finner man blant annet Nabobil-gründer Even Heggernes, investor Trond Riber Knudsen, avisnestor Odd Reidar Øie og eventyrer Aleksander Gamme, samt Startuplab.

Alexander Raknes er en av grunnleggerne av den digitale plattformen Campanyon. Vis mer byoutline Privat

Konseptet kan sammenlignes med Airbnb, og medgrunnlegger Raknes ønsker at plattformen skal kunne gjøre det enklere for folk å komme seg ut.

Selv om Airbnb tilbyr mange av de samme tjenestene, tror han tror det er rom for en nisjeplattform dedikert til «glamping», som står for glamorøs camping.

– Campingmarkedet henger litt etter på dagens teknologi, som gjør det vanskelig for brukerne å vite hvor de skjulte skattene befinner seg, og hvilke opplevelser man kan ta del i. Ved at privatpersoner kan leie ut hytter, nes, gårder eller hageflekker kan man også få en mer unik naturopplevelse, sier Raknes til E24.

Les på E24+ Tre gründere forteller: Slik var det å starte opp midt i pandemien

Airbnb for campingturister

Tidligere Google Norge-sjef Jan Grønbech er en av investorene som har stor tro på det nye selskapet.

Han mener kombinasjonen av god teknologi, en spennende løsning og et godt team er viktige faktorer før han går inn som investor.

– Det jeg synes er kult med dette konseptet er at man kan leie seg et nes eller en hytte i store deler av Norge fra privatpersoner, og dra videre dagen etter. Det blir litt som Airbnb og jeg ser et kjempestort behov for det i campingbransjen, sier Grønbech til E24.

Plattformen fungerer på samme måte som Airbnb ved at man både kan registrere seg som vert, eller bestille overnatting som gjest.

– Når man er på camping så våkner man om morgenen og kjører videre. Da må man gjerne begynne å ringe rundt til campingplasser, hvor man kan risikere at det er fult. Med appen til Campanyon kan man finne flere ulike plasser og bare reservere, som jeg tror vil slå godt an hos campere, avslutter Grønbech.

Det siste året har Grønbech jobbet hos Startuplab, hvor han har delt sin kompetanse og nettverk for å hjelpe grundere. Flere av Startuplab-teamet er også med som investorer, og Grønbech tror det tilfører prosjektet enda mer kompetanse, som han mener er kjempeviktig for å lykkes. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB scanpix

Begrenset allemannsrett

Med begrensede muligheter for utenlandsreise har campingvinden blåst frist i Norge det siste året, det regner Campanyon-gründerne vil være tilfelle også i år.

XXL har aldri solgt flere hengekøyer enn i fjor og bobilselgerne har hadde et drømmeår.

Men i motsetning til ute i Europa har både Norge og Sverige allemannsretten som gjør at de fleste steder er tilgjengelig for camping, og det attpåtil gratis.

Raknes påpeker på sin side at det i fjor ble så stort press på norske naturperler at kommuner måtte begrense allemannsretten, og nevner blant annet den populære stranden Hoddevik på Stadlandet som i juli gjorde det forbudt å «villcampe», ifølge Aftenposten.

Senere skrev VG at flere kommuner også begrenset allemannsretten, og enda flere vurderte å gjøre det.

Ekspansjon

Selv om ideen kom i mai 2020, begynte utviklingen av plattformen for fullt for fire måneder siden. Teamet i Campanyon kjente hverandre fra før, og i dag er de foreløpig 14 ansatte spredt rundt omkring i verden.

Som følge av corona-pandemien har ikke teamet hatt mulighet til å møtes fysisk enda.

– Man kan vel si vi er et virtuelt team. Ettersom man ikke har muligheten til å reise har det gått mye i meldinger og Google-møter de siste månedene. Når ting åpner igjen er planen at alle møtes, og at vi skal besøke noen av vertene, sier Raknes.

I dag er plattformen bare på nett, men Raknes sier at de satser på å få utviklet en app i løpet av juni. I tillegg satser de på å nå ut til store deler av Europa.

– I dag har vi 80 utleiere i Norge og Danmark. I løpet av neste to-tre årene ønsker vi å vise unike lokasjoner og muligheter over hele Europa.

Måten Campanyon tjener penger på er ved å ta fem prosent i tjenestegebyr per bestilling.

En av campingplassene som ligger ut på plattformen er Evjua Strandpark. Raknes sier de har en helt unik glamping som treffer midt i blinken hos oss, hvor du får en unik natur opplevelse. Vis mer byoutline Privat

Les også Altor på oppkjøpsjakt etter teknologiselskaper: – Jeg er overrasket over hvor få som er norske

Fosstopp tretopphytter er en av utleierne man finner på plattformen, der ser man også hvilke aktiviteter som finnes i området. Vis mer byoutline Morten Munthe

Nabobil-gründer Even Heggernes er også en av navnene på listen over investorer i den nye plattformen.

Han sier at selv om det finnes flere bookingplattformer der ute så mangler man plattformer dedikert til de autentiske naturopplevelsene.

– Campanyon gjør det enklere for brukerne å finne og booke plasser, noe som er veldig viktig. Camping- og glampingmarkedet er veldig fragmentert og flere har utdaterte bookingløsninger, så ved å samle disse på ett sted får man en sterk posisjon i markedet, sier Heggernes.

Bjørnerud Fjellgård informerer om en rekke aktiviteter som sti og downhill-sykling på plattformen. Vis mer byoutline Privat

Les også Tredoblet pengestøtten til norske gründere i fjor

Savnet en plattform

Raknes og medgrunnlegger Kristian Qwist jobbet tidligere i Google, og forstod etter litt research at få kunne tilby en komplett campingløsning på nett eller annonserte for overnattinger i naturen.

– Ettersom mulighetene var så lite annonsert og tilgjengelige, så vi at det var vanskelig å finne plasser. Etter selv å ha opplevd flere av problemene Campanyon ønsker å løse, begynte vi å snakke med campingplasser og turister på Facebook, og fant ut at flere savnet en plattform som samlet alle disse overnattingsmuligheten og aktivitetene på et sted, sier Raknes.

– Vi ser at det er flere aktører i Europa som har prøvd på det samme konseptet, men har ikke helt lyktes. Derfor ser vi det som en mulighet til å ta det europeiske markedet, og med det gode teamet og støttespillerne som står bak har vi en god sjanse til det, avslutter Raknes.

Les også Nabobil med rekordår – økte omsetningen med 500 prosent

Publisert: Publisert: 25. april 2021 16:33 Oppdatert: 25. april 2021 20:07