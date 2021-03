Kvitnes Gård måtte permittere kokk etter 45 minutter i jobben

Halvar Ellingsen gikk fra fullbooket påske til å måtte permittere venner han driver restauranten med.

Hallvar Ellingsen skal bruke påsken på å finne penger til lønn og moms. Vis mer byoutline Jørn Mikael Hagen/iTromsø

Denne uken innførte regjeringen flere nasjonale smitteverntiltak. For Kvitnes Gård i Hadsel kommune i Vesterålen betyr det at de ikke kan servere alkohol, og alle gjester må holde to meters avstand.

I tillegg har kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen gått ut i VG og bedt folk fra kommuner med mye smitte om å ikke reise til området.

Kombinasjonen av dette gjør at kundegrunnlaget forsvinner, forklarer daglig leder Halvar Ellingsen.

Påsken har gått fra å være fullbooket til at de holder stengt. De ti ansatte er permitterte, blant dem en nyansatt kokk som kom til gården for sin første arbeidsdag tre kvarter før hun ble permittert

– Det er jo ganske kjipt, ikke bare for henne, men for alle, sier Ellingsen til E24.

Han beskriver de ansatte som sine venner, som har jobbet tett sammen siden åpningen.

– Vi var gira på å gjøre dette sammen og komme oss gjennom påsken med mange gjester, forteller han.

– Skulle bruke påsken på å komme over kneika

Kvitnes Gård åpnet 14. februar 2020, omtrent en måned før den første nedstengingen på grunn av corona. De holdt stengt frem til sommeren, da tok mange nordmenn turen, før de har haltet seg gjennom høsten og vinteren, ifølge ham.

Siden den første nedstengingen har Kvitnes Gård fått 20.000 i støtte fra regjeringens støtteordninger. Det dekker ifølge Ellingsen kun en halv kokkelønn.

– Vi skulle bruke påsken på å komme oss over kneika. Nå skal vi bruke påsken til å finne penger til lønn og moms, forteller han.

Halvar Ellingsen henter mye av råvarene til restauranten på gården. Vis mer byoutline Jørn Mikael Hagen/iTromsø

Onsdag tok han et oppgjør med samtlige stortingspolitikere på Facebook, hvor han blant annet reagerte på at det ikke var «et knyst fra en eneste stortingspolitiker».

I kommentarfeltet har Frp-politiker Kjell-Børge Freiberg skrevet «registrert!», og i dag sendt han skriftlig spørsmål til finansministeren og brukt situasjonen til Kvitnes Gård som eksempel.

– Kvitnes Gård som bedrift er et speilbilde på distrikts Norge som nå står på kanten av stupet der tiltakspakker ikke har truffet denne type bedrifter, skriver han.

– Vi skal klare det

Den største kostnaden for Ellingsen nå er de ti dagene hvor han har lønnsplikt for sine permitterte ansatte.

– Siden vi har en forståelsesfull og bra huseier, legger han til.

Hadde de måttet betale husleie hadde det betydd konkurs, ifølge ham. I tillegg må råvarer kastes, men siden de fleste råvarene deres hentes fra gården så er det litt mindre, forklarer han. De kan heller ikke skru varmen helt av, da vil rørene fryse, og kostnader knyttet til forsikringer fortsetter å løpe.

Selv om de hadde mye gjester i sommer har de ikke rukket å bygge seg opp en buffer på sitt første år i drift.

– Vi skal klare det, jeg vet bare ikke hvordan, forteller han.

Publisert: Publisert: 25. mars 2021 18:13 Oppdatert: 25. mars 2021 18:23