Nytt søksmål mot Elon Musk

Elon Musk kan unngå rettssak mot Twitter, men nå får han trøbbel med Twitter-aksjonærer.

SAKSØKES: Musk ønsker seg Twitter, men ønsker Twitter-aksjonærene Musk?

Etter måneder med forhandlinger og trusler om søksmål, besluttet Elon Musk tidlig i oktober at han går videre med forsøket på å kjøpe Twitter.

Ifølge en melding til det amerikanske Finanstilsynet (SEC) venter Musk på pengene fra gjeldsfinansieringen av oppkjøpet. En betingelse for oppkjøpet er at søksmålet Twitter har varslet mot Musk stanses umiddelbart.

I stedet er det Musk selv som nå får rettspapirer i fanget.

TURBULENS: Twitter-aksjen falt da Musk trakk seg, og skjøt opp igjen da han på nytt kom på banen.

– Han bløffet

Twitter-aksjonær Giuseppe Pampena mener Musks bevisst har skapt usikkerhet rundt Twitter-aksjen for å styrke sin egen forhandlingsposisjon.

Musks Twitter-oppkjøp har vært av og på gjennom sommeren. I juli ga Musk beskjed til Twitter om at han ville terminere oppkjøpsplanene. Det utløste et søksmål fra sosiale medier-giganten, og rettssaken skulle etter planen finne sted neste uke.

De turbulente månedene har gitt sterke utslag på børsen.

Så sterke at Pampena mener Musk er skyldig i bedrageri.

I et gruppesøksmål Bloomberg har sett, skriver saksøkerne at Musk ved å beslutte å gjennomføre oppkjøpsplanene, «erkjente at han bløffet hele tiden».

– Bedrager

Etter en turbulent sommer, skjøt Twitter-aksjen opp 22 prosent i forrige uke da oppkjøpsplanene ble kjent.

Aksjonærene mener Musks strategi har spart ham milliarder, og er ulovlig.

– Musk ga uttalelser, sendte twittermeldinger, og oppførte seg på en måte som skapte tvil om avtalen og trakk Twitter-aksjen betydelig ned, med formål om å skape forhandlingskrefter Musk ønsket å bruke, enten til å trekke seg fra oppkjøpet, eller reforhandle prisen for så mye som 25 prosent, skriver de i søksmålet, og anslår at det kan ha trukket ned prisen elleve milliarder dollar.

– Musks oppførsel var bedragersk og ulovlig.

Det er uvisst hva Musk og hans advokater mener om saken, Bloomberg skriver at de ikke lyktes i å få kontakt med tech-gründeren.