Dagligvareblogger: – Veldig mange har misforstått hvordan matprisene dannes

Anders Nordstad når ut til titusener hver dag. Hans viktigste budskap er at dagligvareprisene slett ikke avgjøres av hva det koster å produsere maten.

VAKTBIKKJE OG JAKTBIKKJE: – Jeg pleier å si at dagligvarekjedene burde være glad for at de har noen som er litt vaktbikkje for dem, for ellers blir de jo ikke noe bedre, sier Anders Nordstad. Hunden Mica er mer en jaktbikkje, forteller han.

Hans M. Jordheim

Skjalg Bøhmer Vold (foto)

– Jeg har godt utdannede venner som etter kort tid blir ganske blanke i blikket hvis jeg begynner å snakke om matpolitikk.

Anders Nordstad er siviløkonom og blogger. 48-åringen er tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og har før det jobbet med kornhandel i både Norge og Tyskland, i tillegg til at han hadde ansvar for Orklas soyaeventyr i Brasil i noen år.

«Anders Nordstad Blogg» har over 50.000 følgere til sammen på Facebook og Instagram. I fjor fikk han utmerkelsen årets formidler under Matprisen 2022.

– Jeg prøver å forklare ting på en så enkel måte at folk faktisk forstår. For det er liksom opplest og vedtatt at dette er sykt kompliserte greier. Men sånn som jeg ser det, så er det egentlig ikke det.

Arresterer fornorskning

På bloggen skriver han tekster om landbrukspolitikken, som han mener er feilslått.

– Jeg mener at det småskala, kall det familielandbruket som vi har i Norge er ekstremt verdigfullt. Det er det verdt å kjempe litt for å bevare. Men så ser jeg at utviklingen går samme retning som i resten av verden, mot stordrift og kommersialisering.

Eller så legger han ut bilder han får tilsendt fra lesere om ting som skjer i matbutikken, ting som egentlig er litt sånn lureri, som han sier.

– Fornorskning av produkter, for eksempel. At man kommer inn i en butikk og så er det masse norske flagg i grøntavdelingen, men så er det ofte noe annet oppi eskene.

– Hva er det med mat som gjør at vi blir så opptatt av at det skal være norsk? Vi bryr oss jo ikke om TV-en eller skjorten er laget i nærheten.

– Jeg tror det handler om tillit. Alle mennesker har lyst til å føle seg trygg på det de putter i kroppen.

– Så norsk mat er den beste?

– Ja, jeg mener det, men jeg mener også at den kunne vært enda bedre.

Innfløkte og villedende forklaringer

Budskapet Nordstad bruker mest tid på, handler imidlertid om butikkpriser.

– Veldig mange har misforstått hvordan matprisene dannes. Det får dessverre negative konsekvenser for hele matsystemet, sier han.

– Det er en utbredt oppfatning at prisen på mat er summen av kostnader i verdikjeden frem til butikken. Det er det ikke. Prisen dannes basert på hva vi er villige til å betale for maten. Sånn er det i alle land.

MILLIONTALL: Instagram-kontoen anders_nordstad_blogg har oppnådd en million eksponeringer på én måned. Det blir omtrent 70.000 visninger om dagen.

Når Nordstad skriver seg om tematikken, blir det reine ord for penga. Klar tale, to streker under svaret. For eksempel:

Det lages innfløkte og villedende forklaringer på hvorfor matprisene i Norge er som de er, når den eneste riktige og enkle forklaringen er at prisen bestemmes av kjøpekraften vår.

– Noe av grunnen til at jeg sier det så bastant er at jeg selv har jobbet 25 år i internasjonal kornhandel. Da begynner man alltid med å spørre seg om «hva kan jeg selge dette for?». Hva kunstgjødselprisen er for soyaprodusenten i Brasil? Couldn’t care less. Man begynner med markedsprisen og regner seg tilbake, og så forsøker man selvfølgelig å skvise ut så mye som mulig. Det er jo det som er handelens funksjon.

– Helt feil

NHH-professor Frode Steen, som leder det Norgesgruppen-finansierte forskningsprosjektet FOOD, sier han tror det er helt riktig at prisfølsomhet, prisfølsomhet, Sier noe om i hvilken grad vi forbrukere aksepterer prisendringer. innenfor visse rammer, er bestemmende for matprisene.

– For eksempel har det vært en diskusjon om hvorfor prisutviklingen på smør er så ulik hos produsent og i butikk, sier Steen.

MATFORSKER: NHH-professor Frode Steen.

Kryssubsidiering er nøkkelordet, forteller han.

– Dagligvarekjedene driver i stor grad etter snittmargin. Det vil si at noen produkter taper de penger på, mens fortjenesten er større på andre.

Det er fordi det er noen varer vi skal ha uansett og hvor prisfølsomheten typisk er lav, som smør og ost, mens andre produkter er mer sårbare for høy pris.

– Men å dra den derfra til å si at matprisene bestemmes utelukkende av kjøpekraft, blir helt feil. Man er nødt til å ta høyde for kostnader, sier professoren.

I ferd med å ta over

Anders Norstad ga seg i fjor i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Det var en spennende mulighet til å påvirke ting fra innsiden. Men jeg innså etter hvert at regien var ganske stram og endringsviljen begrenset.

Til spørsmålet om hvor matmakten i Norge ligger, er han uten tvil. Det er ikke hos oss forbrukere, ikke hos leverandørene og i alle fall ikke hos bøndene.

– Dagligvarekjedene er i ferd med å ta over hele matbransjen. Det har politikerne tillatt i en litt naiv tro på at med mer effektive verdikjeder blir maten blir billigere, men kjedene vil jo alltid forsøke å hente ut det maksimale i butikk. Det er ingen som effektiviserer for å gi bort den gevinsten til nestemann i verdikjeden.

IKKE DYR MAT: Maten i Norge koster i alle fall ikke for mye, mener Anders Nordstad. Han viser til at nordmenn er blant de i Europa som bruker minst andel av inntekten på dagligvarer.

– Det er ganske stor grad av konsentrasjon blant leverandørene også, med noen veldig store aktører. Og marginene er vel betydelig høyere her enn hos kjedene?

– Jeg synes det blir urimelig å sammenligne marginer i en ren handelsvirksomhet, som bare flytter varer fra A til B, med en industri som driver produktutvikling og tar mye større risiko. Det er helt fair at dagligvarekjeder tjener penger, men det må også være en matindustri som tjener penger. Og det som bekymrer meg er den enorme graden av integrering som har skjedd.

– Ikke sunt

Han viser til hvordan dagligvarekjedene har innflytelse og eierskap i flere av leddene av dagligvarebransjen, som transport- og produksjonsleddet.

Denne graden av vertikal integrasjon som det heter, er noe næringsminister Vestre (Ap) vil finne ut mer om.

Nordstad tar oss med på en tenkt runde inn i en matbutikk eid av Norgesgruppen, Coop eller Rema 1000.

– Først kommer du til grøntavdelingen. Der er det i prinsippet kontraktsdyrking, fra bonde og gjennom hele systemet til butikk. Kaffehyllen er det samme, det er jo litt historisk betinget.

Norgesgruppens storeiere, Johannson-familien, startet import av kaffe i 1866 og står bak merkevarer som Evergood og Ali Kaffe.

TYSKLAND OG POLEN: Mellom de to landene er det ingen handelsbarrierer, men likevel er maten langt dyrere i Tyskland, påpeker Nordstad. Han mener det er et eksempel på hvordan det er kjøpekraft som er styrende for matprisene.

– Så har du brødhyllen, hvor de har gjort det samme. Norgesgruppen eier Bakerhuset, Coop eier Goman og da er det kun Rema 1000 igjen til Mesterbakeren.

Og i kjøttdisken er det 80 prosent egne merkevarer innen kjøttdeig, mens også deler av verdikjeden for kyllingkjøtt er helintegrert.

– Så kan man spørre om det har noe å si. Jeg synes det spiller en rolle at dagligvarekjedene styrer alt, fra primærprodusent og frem til oss som forbruker. Jeg tror ikke det er sunt, hverken for priser eller utvalg.