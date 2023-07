Kraftig inntektshopp for Petter Northug

Petter Northug sikrer seg utbytte på 600.000, og kan notere seg et kraftig inntektshopp. Samtidig øker kostnadene.

Petter Northug på jobb for TV2.

Den tidligere langrennsløperen Petter Northug fortsetter å dra inn millioner.

Regnskapet for 2022 viser at inntektene økte til 4,4 millioner kroner. Det er et heftig hopp fra 2021 da inntektene til Petter Northug Holding AS lå på 1,6 millioner.

Samtidig øker også kostnadene for eks-skistjernen til rett over tre millioner kroner. 2,12 millioner kroner er knyttet til varer. Posten lå på null i 2021.

Tredobler utbytte

De siste sesongene har Northug vært ekspert i TV2's vintersportssendinger. Han er også en ivrig selger av blant annet boksershorts og solbriller. Nylig fikk han oppmerksomhet for å ha sendt solbriller i posten til Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Holdingselskapet sikrer seg 620.000 kroner på bunnlinjen. Litt over en dobling fra 2021.

Selskapet betaler også ut et utbytte på 600.000 kroner til det tidligere skiesset, som står som eneeier. Det er tre ganger så høyt som i 2021 hvor han tok ut 200.000 kroner.

Måtte stenge butikk

Nylig måtte merkevaren Northugs første, og eneste, fysiske butikk lukke dørene etter mindre enn ett års levetid i Bogstadveien i Oslo.

– Vi har solgt greit, men det er utfordringer i retail om dagen, sa Daglig leder i Brand Assist, Jon-Inge Gullikstad til Finansavisen.

Brand Assist selger og utvikler Northug-merkevaren. Brand Assist utgjør 44 prosent av Northug Holding, og hadde inntekter på 38 millioner kroner i 2022.