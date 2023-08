Dagligvareutfordrer Iceland stenger butikker

Iceland-sjefen sier de ikke har råd til å sitte og vente på at politikerne gjør det mulig å etablere seg i dagligvarebransjen.

KUN ÉN IGJEN: Denne Iceland-butikken på St. Hanshaugen blir dagligvareutfordrerens eneste. Den vil fungere som et slags utstillingsvindu, sier daglig leder Geir Olav Opheim.

Iceland Mat stenger to av tre butikker. Det er over for den i Sørlandsparken og den på Bekkestua i Bærum. Kun den på St. Hanshaugen i Oslo blir igjen.

– Vi har gått gjennom hvordan vi skal drive fremover og kommet frem til å satse på én butikk i tillegg til nettbutikk og å være grossist, sier daglig leder Geir Olav Opheim.

Icelands første butikk ble åpnet i 2018. Nå skrotes altså den opprinnelige strategien om gradvis å vokse som butikkjede.

– Det ble for vanskelig og kapitalkrevende.

Nettavisen omtalte saken først.

– Gode lokaler er ofte blokkert

Det er tre hovedgrunner bak beslutningen, forteller Opheim. Den første handler om lokaler.

– Det er rikelig med butikklokaler med dårlig beliggenhet, den ene vi stenger nå lå vel egentlig ganske dårlig til, men det er veldig vanskelig å finne gode lokaler. De er veldig ofte blokkert av negative servitutter.

ELEFANTEN I ROMMET: Det er importvernet, mener Iceland-sjefen. Eller «en hellig ku som ingen snakker om», for å bruke hans egne ord.

Negative servitutter er en type eiendomsklausul som kan brukes til å forhindre konkurranse. Når en dagligvareaktør selger og flytter ut av et lokale, kan den sørge for at det blir registrert en negativ servitutt som hindrer andre dagligvarekjeder å etablere seg senere.

Næringsminister Jan Christian Vestre har vedtatt at dette skal forbys. Endringen trer i kraft fra nyttår.

– Det blir for sent for oss, sier Opheim.

Brexit-trøbbel

Den neste årsaken til at det er vanskelig for Iceland har med opprinnelseslandet å gjøre.

Iceland er en britisk kjede med britiskproduserte varer, i stor grad frys, men etter brexit har det nesten vært umulig å oppnå god varestrøm, sier Opheim.

– Det har medført betydelige kostnadsøkninger som rett og slett har gjort det for dyrt å ha et bredt varesortiment. Så vi tar først og fremst inn bestselgerne.

Resultatet er at Iceland blir mer avhengige av norske leverandører for å ha en fullverdig dagligvarebutikk. Som en liten aktør blir innkjøpsbetingelsene dårlige. Og grossistaktørene som Iceland kan velge mellom er eid av de tre store i norsk dagligvare: Norgesgruppen, Reitan eller Coop.

– Det er fysisk umulig å få tak i norske merkevarer uten å kjøpe dem fra en konkurrent, sier Opheim.

MÅ KJØPE INN: En liten aktør som Iceland får dårlige innkjøpsbetingelser når de skal kjøpe norske merkevarer.

Det tredje han trekker frem som hinder er det norske importvernet.

I denne saken fra tidligere i år kan du lese om hvordan Iceland mener de begrenses av «den hellige kua som ingen vil snakke ordentlig om».

– Handler dette bare om det norske dagligvaremarkedet, eller kunne dere også gjort noe annerledes?

– Det er ikke så mye vi kunne gjort. Vi hadde et håp om at politikerne skulle gjøre det mulig å etablere seg, men hittil har det vært mest snakk. Vi har ikke kapital til å sitte og vente på utvalg og tilsyn.

Et annet sortiment

På Facebook, der Iceland har kommunisert beslutningen til kundene sine, skriver de at «vi ønsker fortsatt å utgjøre en forskjell i norsk dagligvare».

– Er det mulig med kun én butikk?

– Ja, vi har nettbutikk og selger via andre aktører. Der har vi et sortiment med gode og spennende produkter, som skiller oss fra det vi ser hos de tre store, som ellers er veldig like. Vi vet at forbrukerne setter pris på det.

Butikken på St. Hanshaugen håper Opheim at de vil kunne fortsette å drive. Denne vil etter planen fungere som et slags utstillingsvindu mens strategien blir å få plassert ut Iceland-varer i hyllene hos andre aktører.

– Vi må rett og slett tenke litt annerledes.