Brokollaps: SJ har inntektstap på 4,5 mill. i uken

I tillegg kommer utgifter til buss for tog. Frp krever at det snarest bygges en bro. – Når de greier det i Ukraina, som er i krig, så må vi klare det i Norge, sier Sylvi Listhaug.

HER GÅR INGEN TOG: Den 172 meter lange broen ble skadet under flommen og raste sammen forrige uke.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Jernbanebroen på Dovrebanen over Lågen ved Ringebu kollapset forrige mandag som følge av ekstremværet «Hans».

Dermed har togreisende mellom Oslo og Trondheim vært nødt til å ta buss for tog mellom Lillehammer og Trondheim. Det er det mange som ikke gidder.

Informasjonssjef Hilde Lyng i togselskapet SJ forteller til E24 at de har tapte inntekter på omtrent 4,5 millioner kroner i uken som følge av brokollapsen.

– Det er store summer for oss. Uken før raset var det 20.000 passasjerer på Dovrebanen og på årsbasis er det ca. 800.000 reisende på denne strekningen. Dette er en katastrofe, sier hun.

Les på E24+ Som barn gruet milliardær-arving Maria Lilly Flakk (31) seg alltid til høsten. For da kom skattelistene.

I tillegg kommer det hun beskriver som «svært store» utgifter til alternativ transport. Nøyaktig hvor mye penger det er snakk om, vil ikke selskapet gå ut med nå.

– Hvor lenge kan dere fortsette med buss for tog?

– Det har vi ikke noen dato på. En liten stund går det, men noen langvarig løsning klarer vi ikke.

Les også Norges største transportør av gods på jernbane sier de taper over en million i døgnet

Frykter kundeflukt

Ingen kan foreløpig si hvor lenge banen blir stengt, men overfor Byggeindustrien har Bane Nor uttalt at det er snakk om lengre tid enn «noen måneder». Lyng i SJ etterlyser høyere tempo.

– Vi ønsker et hurtigspor for arbeidet og at det kommer en midlertidig beredskapsbro så fort som mulig. Når det oppstår ordentlige kriser, må man finne måter å jobbe på.

Informasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge.

I tillegg bør jernbaneselskapene kompenseres, sier hun.

– Vi er i dialog med direktoratet om støtte, men vi er redde for at det tar for lang tid. Vi kan ikke vente til statsbudsjettet med det her.

– Frykter dere at kundene aldri vil komme tilbake?

– Ja, vi er redd de vil finne andre måter å reise på, som fly eller bil. Vi har jobbet beinhardt med Dovrebanen, vi skulle øke kapasiteten, men nå er investeringer lagt på is samtidig som kunder finner andre måter å reise på. Det er ingen tjent med.

Les på E24+ AI-prinsessen som målbandt næringslivet

– Han har ikke noen plan

Frp-leder Sylvi Listhaug var mandag på besøk i Ringebu.

«Et sørgelig syn» er beskrivelsen hun bruker om den kollapsede broen. Hun krever en rask løsning for togstrekningen, som er viktig både for godstrafikk og passasjerer.

– Det trengs en erstatningsbro så tog kan starte å gå igjen. Da må pengene på plass gjennom ekstrabevilgninger. Der forventer vi at regjeringen kommer på banen, men dessverre er samferdselsministeren veldig passiv. Han har ikke noen plan for hvordan banen skal opp igjen. Det er for dårlig, sier hun.

UTFORDRER: Sylvi Listhaug forventer handling fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Listhaug sier hun frykter at det blir som med Tretten bro som kollapset for ganske nøyaktig et år siden. En midlertidig bro åpnet for biltrafikk 30. juni i år. Det er for tregt, mener hun.

– Når de greier det i Ukraina, som er i krig, så må vi greie det i Norge. Det handler om vilje.

– Mener du at dette bør gjøres uavhengig av pris?

– Det er jo ingen som ønsker å bruke mer penger enn nødvendig. Kostnadene skal selvfølgelig holdes nede så mye som mulig, men vi kan ikke la det stå på pengene.

– Bør togselskapene kompenseres, slik de ber om?

– Det er noe som må vurderes. Sånne uforutsette hendelser er veldig vanskelig, noe smidighet må man ha. Det viktigste er at det kommer på plass en bro. Men hvis det går veldig lang tid uten at Bane Nor, altså staten, klarer å få på plass infrastruktur, så vil de tape store summer. Da er det ikke urimelig at de får kompensasjon.

Les på E24+ Hemmelig bud-taktikk: – Lite kjent strategi

– Ingen som venter på regjeringen

I en e-post svarer samferdselsminister Nygård at broen skal bygges opp igjen og at det skal skje så raskt som mulig.

«Planleggingen av en ny jernbanebro er allerede i gang, og det er ingen i Jernbanedirektoratet eller Bane Nor som venter på noen formell instruks fra Samferdselsdepartementet. Jernbanedirektoratet og Bane Nor jobber med tiltak for å håndtere konsekvensene for gods- og persontogtrafikken, samt annet vedlikehold av jernbanen», skriver han via kommunikasjonsenheten i departementet.

Tiltak og bevilgningsbehov på kort og lang sikt vil han komme tilbake til.