Pilotstreiken: Hastemøte med statsforvalterne i Nord-Norge

Statsforvalteren i Nordland er bekymret for hvilke konsekvenser SAS-streiken kan ha for pasientene.

Streikevakter står plassert utenfor inngangen til terminalen på Gardemoen lufthavn mandag. Streikevaktene er Eirik Siggerud fra LO (nærmest), Bård Hansen fra Parat og Tom Isaksen fra LO.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker, bekrefter til E24 at det skal være et hastemøte med Helsetilsynet klokken 13.

– Vi skal ha en dialog om situasjonen som er i vår del av landet, sier Aspaker.

Aspaker forteller at de rapporterer løpende til Helsetilsynet.

– Vi tenkte det kunne være fornuftig at vi snakker sammen, og ikke bare sender rapporter. Vi har en streik og en pandemi bak oss. Det har vært en krevende situasjon over tid for helsevesenet, men også for pasientene som har en lang vei til sykehus og opplever at behandlinger og timer de har kanskje må utsettes.

Helse Nord og helseforetakene skal delta på møtet, ifølge Aspaker.

Helsetilsynet opplyser at de ikke har noen kommentar nå, men at de «følger situasjonen med tanke på helsetjenestens evne til å sikre liv og helse, slik vi alltid gjør i tilknytning til lovlige arbeidskonflikter. Vi har planlagt rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet i morgen innen utgangen av arbeidsdagen.»

Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Viik Aspaker. Her fra 2016.

Statsforvalteren i Nordland deltar også, opplyser kommunikasjonssjef Wigdis Korsvik ved statsforvalteren i Nordland.

– Også i Nordland skaper streiken utfordringer for bemanningen ved sykehusene og vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få for pasientene, skriver Korsvik i en SMS til VG.

Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen Kvalvik ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) bekrefter at det skal være et møte hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark for alle helseforetak i nord.

– Det gjelder alle sykehusene i nord, sier Kvalvik til VG.

Dette inkluderer Finnmarkssykehuset, UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

VG har spurt om arbeids- og inkluderingsministeren skal delta på møtet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet svarer at ministeren følger med på konflikten på vanlig måte.

Hilde Annie Pettersen Kvalvik, kommunikasjonssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge

– Avhengig av fly

SAS har satt opp en flyvning som skal ta med seks intensivsykepleiere til UNN i Tromsø mandag ettermiddag. Dette flyet skal så videre til Svalbard for å avløse intensivlegen som jobber der, opplyser Kvalvik til VG.

Før denne løsningen beskriver hun situasjonen på sykehuset som kritisk. Seks intensivsykepleiere utgjør en del stor del av bemanningen på UNN.

VG skrev nylig at SAS-streiken kan true sykehuskapasiteten.

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN uttalte søndag at virksomheten er forsvarlig, men at de opererer med en stadig høyere risiko.

– Avstandene i Nord-Norge er store. UNN er avhengig av fly både for å få sommervikarer til Tromsø og for å gjennomføre mannskapsbytte av anestesilege på Svalbard. Dette skal egentlig skje på mandag, men det er utfordrende på grunn av streiken, sa Lindekleiv.

Etter VG-saken ble publisert søndag ettermiddag ga SAS-pilotene dispensasjon fra streiken for Svalbard.

«Dispensasjonen er nå utvidet til å gjelde for alle SAS-flygninger hele uken, til og med søndag 17. juli», skrev pilotene i en melding.

Tidligere samme dag ble det meldt at én flygning til og fra Svalbard fikk unntak fra streiken, før dispensasjonen altså ble utvidet.

En uke med streik

SAS og pilotene var i et statusmøte med riksmekler Mats Wilhelm Ruland mandag formiddag. Det var ikke forhandlinger, men en oppdatering om hvor partene står.

– Konflikten er helt fastlåst, men vi kommer til å ha nye møter denne uken for å fortsette arbeidet med å finne en løsning, skrev riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en SMS til E24.

Streiken startet forrige mandag, da over 900 piloter gikk ut i streik.

