Linda Johansen dro inn 12 millioner - nå satser hun internasjonalt

For seks år siden flyttet Linda Johansen hjem til foreldrene sine - blakk etter å ha gått konkurs. Nå opplever kosmetikkdronningen det stikk motsatte. Millionene renner inn - og æren gir hun til Stavanger-ektemann Timm Wold.

Linda Johansen og ektemannen Timm Wold fra Stavanger har suksess med selskapet Linda JC AS. Vis mer

– For fem år siden var jeg på nippet til å gi opp hele satsingen. Jeg hadde kjørt meg fast i et spor som ikke ga de resultatene jeg ønsket. Det var enten eller. Jeg sto ved et veiskille. Heldigvis tok vi sats sammen - og kjørte på videre. Jeg hadde aldri klart dette uten Timm, sier Linda Johansen til Aftenbladet/E24.

Satset sparepengene

Det er fem år siden Timm Wold møtte Linda Johansen via en sjekkeapp. De to falt pladask for hverandre og ble fort et par. Sommeren for tre år siden giftet de seg. Samtidig bestemte Wold seg for å si opp jobben sin som salgsdirektør i Canon Norge etter 13 år for å satse alt på selskapet til sin kone. Han skjøt inn sparepengene sine som kapital og gikk inn som daglig leder.

– Jeg forelsket meg ikke bare i Linda, men også hennes produkter og selskap. Når jeg forsto at Linda holdt på å gi opp drømmen sin, så ønsket jeg å bli med på å støtte henne og gjøre hva jeg kunne for å få selskapet opp og frem. Det ble noen millioner kroner og noen netter uten søvn, men det er fortsatt den best beslutningen jeg har tatt etter ekteskapet, sier 48-åringen.

Linda Johansen var med i tv-programmet «Skal vi danse i 2013 hvor hun svingte seg på parketten sammen med Glenn Jørgen Sandaker. Vis mer

Etter det har pilen bare pekt én vei for selskapet Linda JC AS. Det rykende ferske årsregnskapet viser nemlig at selskapet fikk et resultat før skatt på 11,7 millioner kroner i fjor. Det er rekord. Til sammenligning var resultatet før skatt 8,6 millioner kroner i 2019. Driftsinntektene økte også med 10 millioner kroner - fra 40,5 millioner kroner i 2019 til 50,5 millioner kroner i fjor.

Pandemi-utfordringer

– Tallene taler for seg selv. Vi har absolutt ingenting å klage over. Det er et strålende resultat som faktisk kunne vært enda bedre hvis vi ikke hadde stått midt i en pandemi, sier Timm Wold, som forklarer det med til dels store logistikkutfordringer.

– Netthandelen skjøt jo virkelig fart da Norge stengte ned i mars i fjor og det gjorde at også vi merket økt etterspørsel etter våre produkter. Heldigvis hadde vi godt med varer på lager slik at vi klarte å holde trøkket oppe i et halvt års tid. Men etter det har det vært veldig vanskelig å få inn varer, noe som har gjort at vi ikke alltid har klart å levere i den takten vi skulle ønske. Heldigvis ser det ut til å løsne litt nå.

I utgangspunktet hadde Linda Johansen og Timm Wold budsjettert med en omsetning på rundt 60 millioner kroner i inneværende år. Det går neppe.

– Koronasituasjonen gjør nok at vi ikke kommer helt opp dit, men vi vil nok øke omsetningen noe likevel. Kanskje klarer vi et forbedret resultat også. I så fall skal vi være strålende fornøyd, sier Wold, som omtaler 2020 som et «vanvittig år med ekstremt mye jobbing».

– Korona, og alt det har ført med seg av logistikkutfordringer og hjemmekontor for 20 ansatte, er én ting. Men samtidig har vi jobbet knallhardt i kulissene med mye annet.

Linda Johansen, eier og gründer av Linda JC. Vis mer

Solgte til svensk fond

En av tingene han sikter til, er at Linda Johansen og Timm Wold i fjor sommer bestemte seg for å selge 65 prosent av selskapet til det svenske private equity-fondet MVI. Wold ønsker ikke å si hvor mye de solgte for, men regnskapet til Linda JC AS viser at selskapet fikk tilført i overkant av 20 millioner i ny kapital slik at egenkapitalen nå er 32,1 millioner kroner.

– Vi ønsker en internasjonal satsing, og det er enormt kostnadskrevende. Derfor var vi helt avhengige av å få inn en eier som både har kompetanse og finansielle muskler til å løfte dette ut av Norge, sier Timm Wold.

– Men er det ikke litt kjipt å overlate kontrollen av selskapet til noen andre?

– Man må gi noe for å få noe. På papiret er MVI største eier, men i praksis får vi lov til å styre selskapet akkurat som før. Det er vi veldig takknemlige for.

Rulles ut i tax free-butikker

Og med nye svenske eiere, er det ikke unaturlig at Linda Johansens kosmetikkprodukter nå skal markedsføres i Sverige. Det skjer i begynnelsen av september. I tillegg skal alt fra kremer til makeup snart rulles ut i tax free-butikkene på de største flyplassene i Norge.

– Produktene er allerede på plass på Gardermoen. Så står Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand for tur. Dette er en del av et løp hvor vi ønsker å nå ut til enda flere kunder ved å kunne tilby våre produkter i fysiske butikker, sier Timm Wold, som sier at de også er i dialog med flere kjeder av typen Vita og Kicks.

– Timm og jeg har en fantastisk kjemi både som kjærester og forretningspartnere. Det tror jeg vi er helt avhengige av også for å lykkes med den type business som vi driver. En nettbutikk er alltid åpen og krever at vi er «på» 24/7. Det blir som en baby og da er det godt å være to, sier Linda Johansen.

Midt på 90-tallet var Linda Johansen redaktør i bladet Lek. Vis mer

Norges første glamourmodell

Hun slo gjennom som Norges første glamourmodell på 90-tallet og var blant annet forsidepike i det amerikanske mykpornobladet Penthouse. Etter hvert ble hun også redaktør for mannebladene Lek, nye Cocktail og Kontaktforum - og fikk tilnavnet «Lek-Linda» av pressen.

Men så gjorde hun helomvending og gikk for fullt inn i hudpleiebransjen. Det var ingen umiddelbar suksess. Etter noen år med økonomisk turbulens, måtte hun i 2011 slå seg selv konkurs og legge ned sine to skjønnhetssalonger i Oslo.

Men Linda Johansen nektet å gi seg - og i 2015 startet hun opp igjen.

– Jeg har mer eller mindre holdt på med dette i 16 år. Reisen som gründer har vært kronglete og tung, men da smaker det ekstra godt når man endelig får betalt for alle timene og slitet man har lagt ned i drømmen sin, sier Linda Johansen.