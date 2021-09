Norwegian fikk 50 prosent økning i bestillinger etter gjenåpningsnyhet

Regjeringens pressekonferanse om siste rest av coronarestriksjonene var godt nytt for mange – også luftfarten.

TIL HIMMELS: Norwegian opplevde et rush av bestillinger i timene etter at Erna varslet gjenåpning av landet. Vis mer

– Nyheten er fersk, men vi har allerede sett en stigning på 50 prosent i de få timene som har gått, sammenlignet med forrige fredag.

Det sier Norwegians kommunikasjonssjef Andreas Hjørnholm til E24 fredag ettermiddag.

Flyselskapet, som ble svært hardt rammet av coronapandemien, forventer nå en videre økning.

– Fordi nyheten er så pass fersk, og folk har vært på jobb og er på vei hjem, så forventer vi basert på erfaringer at det også vil ta seg videre opp i løpet av helgen og inn i neste uke, sier Hjørnholm.

– Det er en pen stigning. 50 prosent på tre og en halv time er betydelig, legger han til.

Reiserådene fjernes

Nyheten Bjørnholm snakker om er naturligvis regjeringens pressekonferanse fredag, hvor det ble klart at de aller fleste coronarestriksjonene løftes.

For luftfarten er det spesielt viktig at UDs globale reiseråd fjernes fra og med 1. oktober. Det innebærer blant annet at innreiserestriksjonene oppheves for dem som kommer fra EØS/Schengen-land. Innreisekarantene fjernes for reisende fra oransje områder, og kravet om gjennomført coronatest fjernes.

Også SAS merker at deres kunder nå er ivrige etter å komme seg ut på reise. Pressesjef John Eckhoff sier at de ikke pleier å kommunisere nøyaktige tall på økningen, men venter likevel en kraftig økning i bestillinger nå.

– Dagens nyheter er svært gledelig – ikke minst for de mange av våre kunder som har sett frem til å besøke familie og venner, kollegaer og kunder. Myndighetenes reiseråd og de ulike landenes innreiserestriksjoner er det som i størst grad påvirket etterspørselen etter flybilletter under pandemien, sier han.

Mange har utsatt sommerferien

SAS merket allerede i sommer at mange så for seg å reise i høstmånedene, særlig høstferien og ukene rundt, opplyser Eckhoff.

– Det er tydelig at mange har utsatt sommerferien.

SAS flyr nå 50 avganger i uken til USA, selv om Eckhoff understreker at mange av avgangene er lastefly.

Mandag kom nyheten om at USA, etter 18 måneders innreiseforbud, åpner grensene for fullvaksinerte turister i starten av november.

– Nå får vi også en økning i passasjertrafikken, og det er selvfølgelig svært viktig for oss, og ikke minst alle de som vil besøke sin familie og venner, sier han.

– Vi justerer fortløpende både kapasitet og ruteprogram basert på etterspørselen. Det er viktig å minne om at vi skal opp fra et relativt lavt nivå av reisende, og at stigningen kommer til å skje raskt. Det er viktig for luftfarten, en bransje som på mange måter fortsatt er sterkt preget av pandemien.