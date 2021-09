USA åpner grensene for fullvaksinerte turister i november

Etter 18 måneders innreiseforbud, åpner USA grensene for fullvaksinerte turister i starten av november. – Det er en svært gledelig dag for oss, sier pressekontakt John Eckhoff i SAS til E24.

UTEN KARANTENE: USA vil åpne grensene for fullvaksinerte i starten av november. Det blir ikke krav om karantene for vaksinerte, men reisende må legge fram en negativ test tatt høyst tre dager før avreise. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Vaksinerte utlendinger får slippe inn i USA igjen fra og med tidlig i november, opplyser Biden-administrasjonen. Det skjer etter et 18 måneders innreiseforbud. Det er en gledens dag for flyselskapet SAS.

USAs president Donald Trump stengte grensene tidlig i pandemien, og innreiseforbudet ble opprettholdt av hans etterfølger Joe Biden.

– Den viktigste endringen vi gjør, er at utenlandske borgere som reiser til USA, må være fullvaksinert, sier Jeff Zients, koronakoordinator i Det hvite hus.

Det blir ikke krav om karantene for de vaksinerte reisende, men man må legge fram en negativ test tatt høyst tre dager før avreise.

SAS vil vurdere flere avganger

– Det er en svært gledelig dag for oss og alle passasjerer som har ventet på dette, sier pressekontakt John Eckhoff i SAS til E24.

GODE NYHETER: SAS har lenge ventet på at USA skal åpne opp grensene. Flyselskapet flyr 50 avganger fra Norden hver uke, men vil vurdere å øke antallet, samt antall destinasjoner som følge av åpningen. Vis mer

SAS flyr allerede 50 avganger fra Norden til USA i uken, men det er stort sett fisk eller andre eksportvarer som er ombord, og ikke passasjerer.

Til E24 sier Ekchoff at SAS vil vurdere å øke antall avganger og destinasjoner som følge av USA-åpningen. Han har sett en stor pågang etter at SAS lanserte ruten mellom Oslo og New York.

– Det er både fly og seter nok slik det er nå, men vi vil vurdere å øke antall avganger og destinasjoner, sier han.

Uklart når USA åpner i november

Det er ikke klart når endringene trer i kraft, men Jeff Zients i Det hvite hus sier at det vil skje tidlig i november.

Særlig europeiske land har stilt krav til USA om å åpne grensene igjen. Det blir derfor ansett som en seier for EU-diplomatene at grensene nå åpnes.

Det blir opp til flyselskapene å samle inn informasjon om de reisendes vaksinering og negative tester, opplyser Det hvite hus.

Etter at nyheten ble kjent mandag, stiger aksjekursene til reiseselskaper kraftig.