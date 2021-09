Hansa Borg kjøper vinimportør

Bryggeriet har inngått en avtale om å kjøpe vinimportgruppen Vinestor.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det opplyser Hansa Borg i en pressemelding fredag morgen.

Selskapet opplyser at oppkjøpet gjennomføres for å styrke dets posisjon innen drikkevarer i det norske markedet.

– Jeg er glad for å kunne meddele at vi har kommet til enighet om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Vinestor og vi ser frem til å ønske våre nye kollegaer velkommen til konsernet, sier Lars Giil, administrerende direktør i Hansa Borg i meldingen.

Les på E24+ Dypdykk i norske vinkjellere: – Jeg investerer i fremtiden

Vinestor hadde en omsetning på 457 millioner kroner i 2020, en forbedring på nær 100 millioner kroner fra året før. Dette bidro til at konsernet gikk med overskudd for første gang siden 2017. Resultatet før skatt endte på 12,4 millioner kroner.

– Vinestor har utviklet seg svært positivt den siste tiden under Aars sitt eierskap og jeg er sikker på at den positive utviklingen vil fortsette med Hansa Borg som ny eier. Det er et innovativt og spennende grep de gjør ved å satse på en større bredde i kategorien av drikkevarer og jeg er overbevist om at begge parter skal oppnå vesentlige synergier i den nye strukturen, sier Vinestor-sjef Audun Stensvold i meldingen.

Partene er enige om å ikke opplyse kjøpesummen.

– Vi skiller veier med et selskap og ansatte som kjennetegnes ved førsteklasses fagkompetanse. Vinestor har vært heleid av Aars siden 2014, og selskapet er i dag godt posisjonert for videre vekst og nye steg i rett struktur, sier styreleder Øivind Schage Førde i Aars, som altså har eid Vinestor.