Sjåførekteparet som skal redde Storbritannia

Han omskolerer soldater til tungtransportsjåfører. Hun ga opp kosmetikk-yrket for å frakte varer for Amazon. Sammen skal ekteparet Randhawa få Storbritannia ut av forsyningskrisen.

Sarbjit og Mandeep Randhawa bak varebilen hun kjører for Amazon. Han er kjørelærer for militæret. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

SURREY (E24): Ikke egenhending, kanskje. Men for et år siden brukte Sarbjit Randhawa å be ektemannen Mandeep om hjelp om hun skulle bære en melsekk på fem kilo ut til bilen fra butikken.

– Her om dagen grep jeg en eske på 4,5 kilo uten å tenke over det, og kjente ingenting, sier den ferske Amazon-sjåføren og ler.

De to har sunket ned i sofaen i hjemmet sitt i Frimley, i distriktsfylket Surrey, gode 5 mil sørøst for London. Klokken har nettopp passert 21 på kvelden, og arbeidsdagen bak rattet er nettopp over for begge to.

Sarbjit er utdannet kosmetolog, og jobbet i en skjønnhetsklinikk helt til coronapandemien fikk folk til å innse at de ikke lenger trenger å fikse øyenbrynene annenhver uke.

Da England stengte ned for andre gang i november, kjøpte hun og Mandeep en splitter ny Volkswagen Transporter, og Sarbjit begynte å kjøre for Amazon. Nå løfter hun pakker på 17–18 kilo inn i varebilen, og kjører dem ut til utålmodige briter.

Vis mer

Mandeep har vært tungtransportsjåfør siden starten av 2000-tallet. Nå er han sjåførlærer for det britiske militæret. Og når soldatene kan fjerne den røde L-en fra bak lastebilen, settes de i trafikk på britiske veier umiddelbart.

Stor sjåførmangel

Ekteparet er blant de svært etterlengtede sjåførene som kan få Storbritannia gjennom den pågående forsyningskrisen. En krise som i stor grad tilskrives en skrikende mangel på blant annet tungtransportsjåfører, etter at 16.000 utenlandske tungtransport-sjåfører forlot Storbritannia under pandemien.

Les også John (90) om forsyningskrisen: – Jeg levde under krigen, dette er ingenting

Anslaget fra Road Haulage Association (RHA) er at Storbritannia mangler rundt 100.000 sjåfører. Brexit får noe av skylden for at de utenlandske ikke kommer tilbake, men også høyere levestandard i Øst-Europa spiller inn. I tillegg har mange britiske sjåfører sluttet de siste årene.

Matvarer, CO₂, kalkuner og drivstoff er blant mangelvarene, og selv om årsakene er sammensatt, spiller mangelen på yrkestransportsjåfører inn overalt – så pass mye at statsminister Boris Johnson har satt inn militæret til å frakte drivstoff ut til bensinstasjonene.

Masseutsendt brev ber sjåførene returnere

For noen uker siden fikk Mandeep et brev i posten fra baronesse Charlotte Vere, som er underminister i transportdepartementet.

I tillegg til henne var brevet også signert av direktørene i Logistics UK og Road Haulage Association.

I et masseutsendt brev ber myndighetene tidligere tungtransportsjåfører om å vurdere en retur til yrket. Nåværende sjåfører får en stor takk for innsatsen. Vis mer

«Vi skriver til deg, og alle som holder et sertifikat for tunge kjøretøy, om den nasjonale mangelen på tungtransport-sjåfører. Som du helt sikkert er klar over, har dette lagt press på forsyningskjeden i Storbritannia en stund», heter det i brevet.

«Hvis du ikke lenger arbeider i sektoren, ønsker vi å benytte muligheten til å be deg vurdere å komme tilbake. Dine verdifulle ferdigheter og erfaring har aldri vært mer nødvendig enn de er nå.»

Les også Briter i bensinkø: – Det kan bli ufint

Det er foreløpig ikke aktuelt for Mandeep Randhawa. Han har tilbakelagt mange nok engelske mil med egen gasspedal, og holder nå øynene festet på veien for andre.

Manglet 60.000 før corona

For den massive mangelen på sjåfører kan ikke løses ved å sette andre bak rattet – de må jo ta sertifikatet. I juni i år advarte Road Haulage Association statsminister Boris Johnson om at det ble utdannet 25.000 færre sjåfører i pandemiåret, ned til kun 15.000.

– Det har vært etterslep av førerprøver, fordi alt var stengt ned under pandemien, forklarer Mandeep.

En reklameplakat som etterspør tungtransport-sjåfører henger på gjerdet utenfor en DHL-bygning i Reading i Berkshire, 7. oktober. Vis mer

Men det har lenge vært mangel på tungtransport-sjåfører, forteller Mandeep, også før brexit. Det understøttes av befolkningstall fra Office for National Statistics, som estimerte at det manglet 60.000 sjåfører allerede før pandemien.

– Da jeg startet var det ansett som en god jobb, men diesel var så dyrt. Transportørene gikk konkurs, fordi de konkurrerte med europeiske sjåfører, hvor drivstoff var mye billigere. Bilene har doble tanker, så de fyller på kontinentet, kjører hit og kjører tilbake på samme diesel, og så fyller de der igjen, forklarer han.

Les også Finansfolket fryktet brexit-katastrofe: – Ble en del papirarbeid

Tror mange ble såret

Mandeep tror mange av de europeiske tungtransportsjåførene tok brexit personlig.

– Da brexit kom ble nok mange såret. De tenkte «vi er ikke ønsket her, ok, vi reiser tilbake». Men jeg mener at de er essensielle for dette landet. Bare se hvordan ting faller sammen. På kort tid.

– Og nå bønnfaller de dem om å komme tilbake. Brevene som sendes ut, de åpner grensene med midlertidige visum. Men hvem vil ha det? Jeg vil ha en fulltidsstilling, mann.

I september valgte myndighetene å legge ut 5.000 midlertidige visum for tungtransportsjåfører, som et nødtiltak i den pågående forsyningskrisen. Per 13. oktober kunne regjeringsmedlem Oliver Dowden slå fast at kun rundt 300 hadde søkt, og fattige 20 visum var innvilget, ifølge The Guardian.

– Så da trenger vi militæret?

– Helt riktig. I forrige uke var det noen som spurte hvorfor ikke militæret er inne allerede? Fordi du trenger trening! Du kan ikke bare kaste en fyr inn i ADR på den måten. Dangerous goods license, og det krever trening. Den tankbilen er jo en tikkende bombe, sier Mandeep.

Mandeep og Sarbjit Randhawa poserer for fotografen rundt varebilen Sarbjit bruker for Amazon. Vis mer

14-timersdager på veien

En som ble kastet inn i det, er Mandeeps kone Sarbjit Randhawa. Da pandemien kom var det ikke lenger mulig å drive skjønnhetssalongen, og hun hadde lite å gjøre gjennom de første månedene.

– Mange av klientene mine mistet sine egne jobber. Og folk begynte å innse at de ikke trenger kosmetikk hver uke. De som brukte å komme annenhver uke begynte nå å komme annenhver måned. Fordi de skulle jo ikke noe sted. Jeg gikk fra 20 om dagen til 5 om dagen, det kunne jeg ikke overleve på.

Les også Kaller den britiske kalkunkrisen medieskapt

Da den andre nedstengningen kom i Storbritannia i november, tok hun grep.

– Jeg har kjørt for Amazon i ett år neste måned. Og så driver jeg fortsatt deltid som kosmetolog, men bare hver lørdag. Mandag til fredag er det Amazon som gjelder, noen ganger søndag også.

– Hvor lange dager er det?

– Oh my god! I fjor da jeg begynte brukte jeg å kjøre 45 minutter herfra til Reading, for plukke opp lasten, og så sendte de meg til Andover, som er 55 minutter fra Reading og den andre veien. Det ble 9–10 timer med jobbing, og så tilbake til depotet og så 45 minutter hit igjen. Så jeg var på veien 14 timer dagen.

– Det var en «killer», sier hun.

– Hvordan har byttet vært?

– Godt spørsmål. «Free gym membership», kaller sjefen det.

En reklameplakat som lokker tungtransport-sjåfører på gjerdet utenfor en DHL-bygning i Reading i Berkshire, 7. oktober. Vis mer

Endret maks-alderen

Før satt hun bare bøyd over klientene på skjønnhetssalongen, skyter Mandeep inn fra sofahjørnet.

– Jeg så på en eske som var markert 4,5 kg. Og jeg grep den som ingenting, og jeg kom på det først da jeg kom hjem. Husker du da vi dro og handlet, og jeg brukte å be om hjelp til fem kilo med chapatti atta (fullkornshvete) i butikken, ler hun og vender seg mot ektemannen.

– Nå bærer jeg 17–18 kilos pakker noen dager. Den tyngste i dag var 15 kilo.

Sarbjit slår ingen som den klassiske budbilsjåføren. Pent antrukket og med velstelte negler er det lite som tilsier 14-timers dager med 14-kilos esker. Men hun er sårt etterspurt, forklarer Mandeep.

– Siden nedstengingen bruker Amazon alle budtjenester du kan komme på, fra Royal Mail, DPD til Hermes. De har egne biler, egne sjåfører, og de får fortsatt ikke pakkene ut til folk.

Broren hans eier 10 varebiler for pakkeleveringstjenesten DPD. Inntil for noen måneder siden måtte alle sjåførene han ansatte være over 25 år gammel, på grunn av forsikringen.

– Nå er det over 17. Før det ville ingen forsikringsselskaper røre dem. Nå kan alle over 17 år kjøre varebiler. Det er 100 prosent på grunn av sjåførmangelen.