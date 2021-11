Mener politiet ikke har sett alvoret i konkurssakene

Etter BT/E24s avsløring skylder SV på Høyre. Høyre skylder på politiet.

Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland, mener politiet må se på konkurssakene med nye øyne. Vis mer

Seks år etter at Solberg-regjeringen lovet å slå ned på økonomisk kriminalitet, er faren minimal for å bli tatt for konkurslovbrudd på Vestlandet. Hovedgrunnen er manglende saksbehandlingskapasitet i politiet. Politimester Kaare Songstad sier at ressursene brukes på andre og høyere prioriterte saker.

En stor BT/E24-granskning viser at syv av ti konkurssaker henlegges.

– Jeg ble overrasket over hvor høyt det tallet var. Jeg tror også det overrasket mange andre, for det kan fremstå som om det ikke er så stor risiko å drive med denne typen virksomhet, sier Sveinung Stensland.

Han er justispolitisk talsperson i Høyre.

– Fanget ikke opp politiske signaler

Stensland forteller at det er gitt tydelige politiske signaler om at denne typen kriminalitet skal prioriteres, og viser til at politiet de siste årene er tilført mer ressurser.

– Økonomisk kriminalitet er i seg selv alvorlig, all den tid det undergraver tilliten i samfunnet. Villigheten til å for eksempel betale skatt er viktig for tilliten til systemet. Hvis man ikke gjør det, sitter andre igjen med regningen. Det er en viktig del av en rettsstat at folk stoler på hverandre, sier Høyre-politikeren.

Han forteller at han synes det kan virke som om politiet ser lett på det som er «åpenbare gjengangere og konkursryttere».

– Det er åpenbart at politiet i vest har gjort en vurdering av at det ikke er alvorlig nok, sier han.

Ifølge Stensland kan ikke politikerne ha «direkte styring av hva som er en sak, eller ikke er en sak». Han mener politiet ikke har sett alvoret i disse sakene, og ber dem se på dette med nye øyne:

– I mitt hode er det veldig enkelt: Hvis man underslår 100.000 kroner, er det som å stjele 100.000 kroner. Det at kriminaliteten er pakket inn i selskapskonstruksjon, gjør den ikke mindre alvorlig.

Da BT/E24 omtalte de mange henleggelsene tirsdag, forsvarte Songstad politiets prioriteringer ved å vise til at Riksadvokaten har lagt klare føringer, og at disse pålegger politiet å konsentrere seg om den alvorlige økonomiske kriminaliteten.

Politimester Kaare Songstad sier ressursene må brukes på andre og høyere prioriterte saker enn sakene som ble henlagt. Vis mer

– Urovekkende utvikling

Andreas Unneland, som er justispolitisk talsperson i SV, sier han leste artikkelen med stort alvor.

– Varsellampene må blinke når det er nærmest risikofritt å begå konkurskriminalitet, sier han.

Mens Stensland mener at politiet har prioritert feil, mener Unneland at Høyre-regjeringen må ta skylden. Det handler ikke om hvor mye penger som gis, men hvor pengene brukes, mener SV-politikeren:

– Det har vært en urovekkende utvikling. Den forrige regjeringen sa at de skulle prioritere denne typen saker, og så har de ikke fulgt det opp.

Han viser til at høyresiden sa de skulle prioritere arbeidet med arbeidslivskriminalitet.

– Fasiten er at det ikke er blitt gjort i det hele tatt. Konsekvensen av høyresidens sviktende politikk har sendt et tydelig signal til useriøse aktører om at det er usannsynlig at lovbrudd får konsekvenser, sier han.

SVs justispolitiske talsperson, Andreas Unneland, mener Høyre-regjeringen har gjort en for dårlig jobb med å følge opp arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Vis mer

Unneland etterlyser et koordinert arbeid mot økonomisk kriminalitet.

– Gjennom åtte år med høyrestyre er dette ikke blitt tatt på alvor, mener han.

Han viser til at antallet tilsyn fra arbeidstilsynet er gått ned, A-krimsentrene har fått mindre penger og at Økokrim ikke har nok ressurser.

Stensland i Høyre sier følgende om Unnelands uttalelser:

– Det er bare vas. Det kan være i SVs drømmeverden at man kan sitte og detaljstyre hva en politimester skal gjøre. Politimesteren bekrefter selv at de har valgt å prioritere det bort.

Forventer at regjeringen endrer kurs

Unneland sier han forventer at den nye regjeringen endrer kurs og prioriterer denne typen saker høyere.

– Vi vil utfordre den nye justisministeren på om hun vil styrke politiets kapasitet til å håndtere økonomisk kriminalitet, sier han.

BT/E24 har vært i kontakt med Justisdepartementet, som opplyser at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) onsdag ikke har anledning til å kommentere saken om henleggelser.

BT/E24 har forelagt Vest politidistrikt kritikken som rettes mot dem. Politimester Songstad har ikke anledning til å kommentere saken onsdag, men viser til tidligere uttalelser.

