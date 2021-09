SV og Ap: Vil rydde opp i pendlerboligregler

Når Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad og andre stortingspolitikere kan følge pendlerbolig-reglene stikk i strid med intensjonen i dem, bør noe gjøres, mener SVs Kari Elisabeth Kaski. Ap-leder Jonas Gahr Støre er enig.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Det må fortsatt være mulig å ha nasjonale verv mens man bor andre steder i landet. Men reglene bør i alle fall tydeliggjøres en god del, sier Kaski til E24.

Stortinget eier til sammen 143 leiligheter i Oslo. De er tiltenkt folkevalgte som pendler mellom hjemstedet og Stortinget. Men de brukes ikke bare slik.

Det har stormet rundt Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter at Aftenposten avslørte at han har fått gratis bolig på Stortingets regning gjennom ti år, ved å være folkeregistrert hos foreldrene sine i Agder frem til i fjor.

Strid om lovbrudd

Saken tok ekstra fyr ettersom Ropstad både har vært Oslo-etablert i en årrekke, og kjøpte seg bolig en knapp halvtime unna Stortinget, i Lillestrøm – som i stedet har blitt leid ut.

Ropstad har beklaget, men også sagt at han «ikke har brutt noen regler».

Ikke alle er enige.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener det er «ganske klart» at Krf-lederen brøt loven ved å ikke være folkeregistrert i Oslo – selv om Ropstad benyttet seg av «gutterom-unntaket» til Finansdepartementet, som i 1997 slo fast at stortingsrepresentanter som ikke eier egen bolig på hjemstedet, kan være folkeregistrert hos sine foreldre og få de samme fordelene som en pendler.

Det som derimot ikke har blitt bestridt, er at Krf-lederen har forholdt seg til de gjeldende reglene som Stortinget har, noe både Ropstad og statsminister Erna Solberg har trukket frem.

– Det er viktig at alle vi politikere ikke bare følger regelverket, men unngår å nyttiggjøre oss av muligheten til å følge reglene uten å følge intensjonen i dem, sier Kaski på spørsmål om Ropstad-saken.

BER OM OPPRYDNING: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at det trengs en gjennomgang av regelverket. Vis mer

Støre: Må ryddes opp i raskt

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre er overfor NRK tydelig på at det er behov for en gjennomgang av regelverket. Han sier at han frykter at slike saker går ut over tilliten til politikerne, og understreker at også politikerne må følge de lovene og retningslinjene de vedtar.

– Reglene er uklare og det må vi rett og slett rydde opp i, sa Støre under partilederutspørringen med kanalen.

På spørsmål om reglene er for gunstige slik de er i dag, sier Støre at opprydningen må skje raskt.

– Vi har raus lønn og hvis det oppstår tvil om at det er dobbelt bokholderi her, så må dette ryddes opp i raskt.

Han legger til at ordningene ikke skal være for rause, men praktiske og tillitsbaserte og sikre pendlerboliger til representanter som bor et stykke fra Oslo.

– Men da må du bo det andre stedet, og det må være reelt at det er en pendlerbolig, sier Støre til NRK.

– Bør ikke være smutthull

– Det handler selvsagt om tilliten til politikerne. Det må være på plass ordninger som lar folk fra hele landet ha nasjonale verv, men da er det desto viktigere at man viser moderasjon, fortsetter hun.

Hun mener saken om Ropstad, men også avsløringer om andre politikere, viser at pendlerbolig-reglene må bli tydeligere.

– Nå smutthull tettes?

– Ja, det bør ikke være smutthull i reglene, svarer Kaski.

Partiet hennes støttet i 2019 et forslag fra Rødt om å stramme inn pendlerbolig-adgangen – da ved at det gis avslag til stortingsrepresentanter som allerede eier bolig mindre enn 40 kilometer reisevei fra Stortinget, ved mindre de har dokumentert særskilte behov. Foruten SV ga kun MDG støtte til Rødt-forslaget.

SV-profilen viser til at intensjonen bak ordningen er å dekke Oslo-bolig til folkevalgte som i realiteten bor andre steder, og som jevnlig pendler tilbake dit.

Vil innskrenke «personlig skjønn»

Selv om Kaski mener reglene bør bli klarere, synes hun politikere uansett har et ansvar for å ikke maksimere sitt utbytte av dem.

– Det er viktig for tilliten til oss at man ikke prøver å få mest mulig ut av ordningene, uansett om det kan være i tråd med reglene.

– Synes du Ropstad bør gå av?

– Nå er det stortingsvalg, og han har beklaget.

Kaski er ikke alene om å mene at dagens pendlerbolig-regler ikke er tydelige nok.

– Reglene innbyr til personlig skjønn. Og de økonomiske incentivene bak ordningen er så sterke at skjønnet kan komme i konflikt med realitetene. Derfor burde reglene revideres slik at rommet for personlig skjønn innskrenkes, sier NHH-professor Guttorm Schjelderup til Aftenposten.

Tirsdag kveld sa også Ap-leder Jonas Gahr Støre at det «åpenbart» trengs en gjennomgang av reglene, etter at Aftenposten skrev at også en stortingsrepresentant fra Støres parti, Inge Tellef Mørland, fikk gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget selv om han eide leilighet i byen.