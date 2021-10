Pizzabakeren-eierne kjøper ut Petter Smedvig Hagland

Jan Henrik Jelsa og William Gulliksen har blitt styrtrike på pizza. Nå kjøper de Petter Smedvig Haglands aksjer i selskapet TPG for rundt 25 millioner kroner.

Kjetil Andersen får Pizzabakeren-eierne inn på eiersiden i TPG. Her er han foran Øglændkvartalet i Sandnes sentrum, som er et av prosjektene til eiendomsselskapet. Vis mer

– Petter Smedvig Hagland er i en situasjon hvor han trenger å rydde i sin balanse, mens TPG trenger eiere med finansielle muskler for å kunne vokse. Dette er det best for alle parter.