Treningssenter-leder smiler etter lettelsene: – Superglade

Treningssentrene har hatt antallsbegrensning og kontaktforbud siden desember, men nå kan de åpne dørene for flere.

Senterleder ved Sats i Akersgata, Therese Ellingsdalen, ser fremt il å få flere inn på trening. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ved treningssenteret Sats i Akersgata har senterleder Therese Ellingsdalen nettopp fått beskjeden.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.

Det får Ellingsdalen til å smile.

– Vi er jo superglade for det. Nå får vi flere inn på trening, og vi slipper lange ventelister, sier hun.

Ventelistene på de fleste Sats-sentrene har vært betraktelig lengre enn kapasiteten under de strenge restriksjonene, forteller hun.

– Nå gleder vi oss til å se hvordan medlemmene tar det, men vi er klare til å ønske alle velkommen tilbake. Vi vet at det har vært etterlengtet, så det er nok mange som er fornøyde nå, sier Ellingsdalen.

Senterleder ved Sats i Akersgata, Therese Ellingsdalen, gleder seg til å se hvordan medlemmene tar de nye lettelsene. Vis mer

Senterlederen sier de var glade for å kunne ha gruppetimer innendørs fra januar, men at antallsbegrensningen på 20 fortsatt har hindret en del.

– Disse gruppetimene er viktige for motivasjonen og det å lære av instruktørene. Og ikke minst den sosiale biten, så lenge folk fortsatt har vært på hjemmekontor. Dessuten har vi folkehelsen, sier Ellingsdalen.

Hos dem har de hatt plass til 24 i en gruppetime, som kan holde to meters avstand, men måtte altså begrense seg til 20.

– Det synes jeg har vært litt uforståelig, når man vet hvor viktig det er for så mange.

Ingen store lettelser i januar

Anbefalingen fra 13. januar i år var at det begrenset seg til maks 20 personer og 1 meters avstand, men nå kunne det være innendørs. Ved intensiv trening skulle det tilrettelegges for 2 meters avstand.

Tirsdagens lettelser er i tråd med det helsemyndighetene anbefalte i forkant.

«Treningssentrene bør få samme råd som frivilligheten. Dette forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift både på treningssentre, i idretten og ved andre relevante fritidsaktiviteter», skrev Helsedirektoratet i sin anbefaling.

FHI anbefalte å beholde 2 meters avstand ved høyintensiv trening, men det mente Helsedirektoratet var uheldig.

Meldte at medlemsmassen var tilbake

Treningssentrene har vært rammet av smitteverntiltak gjennom pandemien, og i perioder også vært helt stengt. I Oslo-området ble dørene låst opp igjen i mai, etter at de hadde vært stengt siden november.

I høst meldte Evo, Sats og Naardic om økt aktivitet på sine sentre etter sommeren og gjenåpningen av samfunnet. Sats-sjef Sondre Gravir sa da at aktiviteten var tilbake til «nivået før corona».

I kvartalsrapporten for tredje kvartal at medlemsmassen var tilbake for fullt. Driftsresultatet til kjeden endte på 74 millioner i kvartalet, opp fra 69 millioner på samme tid i fjor.