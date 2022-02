Drømmejobben brakte henne hjem til Stavanger: – Helt unikt

Det var helt utenkelig for Therese å flytte hjem igjen. Hjemlengsel, pandemi og Easee førte imidlertid 27-åringen ut på leilighetsjakt – i Stavanger.

Pandemien kom. Oslo var ikke det samme lenger. Kanskje skulle hun flytte hjem til Stavanger igjen? Men hvem kunne lokke henne vestover? – Da dukket Easee opp! Therese Kristoffersen er én av 30 andre som i januar begynte sin nye jobb hos ladegiganten - på hjemmekontor.

Pandemien endret henne.

– Oslo var ikke det samme for meg lengre. Da begynte jeg å få hjemlengsel. Det var en ny følelse for meg. Jeg hadde alltid sagt at jeg ikke kom til å flytte hjem igjen, sier hun.

Likevel trivdes hun i sin nye jobb i hovedstaden. Kunne noen komme med noe bedre?