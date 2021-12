Ekteparet insisterte på å være med på jomfruturen. Det førte til et etterlengtet møte på dekk 6.

FOSNAVÅG/ÅLESUND (Aftenposten/E24): Pengene har rent ut i nesten fire år. Derfor kunne den nye «hurtigruterederen» Per Sævik (81) knapt vente med å møte dem som skal snu pengestrømmen: Betalende passasjerer.

Det engelske paret Carol og Angus Davidson var blant de første 130 betalende rundreise-passasjerene om bord på Havila Capella. Per Sævik tror på satsingen til tross for motbakken rederiet har møtt. Vis mer

Uken vi nå er inne i, er historisk i maritim sammenheng. For første gang på 18 år, seiler det nå et splitter nytt «hurtigruteskip» mellom Bergen og Kirkenes.

Men det har vært en trang fødsel for rederiet Havila Kystruten. Jomfruturen til Havila Capella startet i Bergen søndag, men har vært utsatt en rekke ganger. Turen er nesten ett år forsinket.

Mange av de 130 passasjerene har likevel valgt å vente til skipet var klart. Det er nemlig fortsatt forbundet med en viss status å være med på en jomfrutur.

– Vi bestemte oss i april for at vi skulle være med på den første turen til det nye skipet. Forsinkelsene har ikke spilt noen rolle. Dette ville vi være med på, forteller engelske Carol og Angus Davidson.

Havila Kystruten skal operere fire skip på strekningen Bergen-Kirkenes. Alle fire er i trafikk først neste sommer, dersom alt går etter det som nå er planen. Vis mer

Slitsom motbakke for den nye aktøren

Den første seilasen til Havila Capella markerer også at det er slutt på Hurtigrutens 16 år lange monopol. Nå skal Havila Kystruten, med hovedkontor i Fosnavåg, drive fire av de elleve skipene.

Men siden rederiet vant anbudet i 2018, har de møtt på den ene utfordringen etter den andre:

Det spanske verftet som skulle bygge to av skipene fikk problemer og kansellerte kontrakten. Saken ender trolig i retten.

Det tyrkiske verftet som skulle bygge de to andre skipene tok over byggingen av alle skipene.

Korona-situasjonen har ført til store forsinkelser ved det tyrkiske verftet.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært slitsomt, men det er kjekt å se at pengestrømmen nå går andre veien, sier Per Sævik, styreleder og hovedaksjonær i Havila Kystruten.

To aktører for første gang siden 2005 Fast stamrute for post, passasjerer og gods kom i gang langs deler av norskekysten i 1893. Ruten var basert på en kontrakt med staten. De første skipene trafikkerte strekningen Trondheim-Hammerfest. Etter hvert ble ruten utvidet i begge retninger. Gjennom årene har ti ulike rederier, med ulikt antall skip, drevet denne rutefarten langs kysten. Etter at Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap (OVDS) og Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) slo seg sammen i 2005, har det vært kun én aktør: Hurtigruten. Kystruten Havila brøt Hurtigrutens monopol etter at staten besluttet å splitte anbudskonkurransen i tre. En flåte av 11 skip anløper i dag daglig 34 havner, både i nordgående og sørgående retning. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Korona skaper fortsatt usikkerhet

Skip nummer to skal etter planen leveres i februar for å settes i trafikk i begynnelsen av april. De to siste blir levert i løpet av neste sommer. Likevel kan vi ense en viss usikkerhet i rederiet om disse datoene. Den skyldes i stor grad korona, og hvordan den vil påvirke fremdriften i Tyrkia.

De nye tiltakene som den norske regjeringen kunngjorde mandag kan også få konsekvenser.

Alt dette har en økonomisk side. Rederiet har hatt betydelige finanskostnader under byggeperioden, samtidig som rederiet knapt har hatt inntekter utover statlig støtte. Tapet de tre første kvartalene i år var på 78,9 millioner kroner.

Men det er ikke noen fare for at rederiet skal gå tom for penger, ifølge ledelsen. Rederiet gikk på børs i sommer, og fikk fulltegnet en nyemisjon som tilførte selskapet 500 millioner kroner.

– Vi har greit med kapital til å fullføre byggingen av skipene og komme i gang, understreker administrerende direktør Bent Martini.

Ekteparet Marit og Michael Schildger har reist med Hurtigruten mange ganger. De mener den nye konkurrenten har kommet med et annerledes skip. Vis mer

Kapteinens dom: – Nesten lydløst

De fire Havila-skipene skiller seg ut på flere punkter. Det gjelder i første rekke satsingen på ulike miljøtiltak, knyttet til alt fra matsvinn til fremdriftssystemer.

– Den som ikke satser på miljø i dag blir ikke en del av vinnerlaget, mener Sævik.

Havila Capella er blant annet utstyrt med en batteripakke som knapt finnes på et annet norsk passasjerskip i dag. Batteriene kan benyttes til ulike hybrid-løsninger og til utelukkende batteridrift.

Dette er en av «motorene» om bord på Havila Capella. Batteriene veier 86 tonn og har en kapasitet på 6,1 megawattimer. Vis mer

Skipet kan gå fire timer utelukkende på batteri, i ti knops fart. Det betyr at det kan gå utslippsfritt inn og ut verdensarvfjorden til Geiranger, slik kravene vil være der fra 2026.

– Lyden er den største forskjellen sammenlignet med ett av de eldre skipene til Hurtigruten. Det er så stille. Og det er nesten ingen vibrasjoner, sier kaptein Brynjar Ulvøy, med fortid som kaptein om bord på Hurtigrutens skip Trollfjord.

Han er en av 330 som er blitt med over fra Hurtigruten til Havila Kystruten.

Bent Martini fratrådte stillingen som driftsdirektør i Hurtigruten i fjor høst. Nå er han tilbake som toppsjef hos konkurrenten Havila Kystruten. Vis mer

Ikke helt som de eldre hurtigruteskipene

Rundreise-passasjerene på den første turen består hovedsakelig av tyskere, sveitsere, briter – og noen nordmenn. De stadige utsettelsene virker ikke å ha skapt særlig irritasjonen blant dem Aftenposten/E24 snakket med.

Ekteparet Marit og Michael Schildger fra Skedsmokorset har fått utsatt den bestilte reisen to ganger. Paret har tidligere reiste en rekke ganger med Hurtigruten. De bet seg merke i noen tydelige forskjeller ved skipet til den nye konkurrenten.

– Buffeten er fjernet her. Det er bra. Og lugarene er større. I det hele tatt er det en mer moderne vri på mye her.

– Betyr miljøtiltakene noe for valget?

– Nei, egentlig ikke. Men vi har vært i Geiranger når fjorden innhylles av eksos, så vi trenger ikke være en Einstein for å skjønne at dette er fremtiden.

