Nesten ingen vil ha bensin- eller dieselbil

95 prosent av alle nye personbiler som Møller Bil Sør-Rogaland selger til private og bedrifter er elbiler. Bare noen få, spesielt interesserte kjøper ny bensin- eller dieselbil. På landsbasis var andelen elbiler 65 prosent av nybilsalget i fjor.

Stavangermannen Rune Mæland har tatt plass bak rattet i sin nye VW ID. 4 GTX og gleder seg som en guttunge til å bli kjent med sin aller første elbil. Direktør Jan Olav Fikstvedt i Møller Bil Sør-Rogaland kan glede seg over solid økning i omsetning og overskudd for fjoråret.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Så langt er jeg veldig fornøyd med bilen. Men ennå har jeg bare kjørt 20 meter, sier Rune Mæland og humrer godt. Mann blir litt gutt igjen bak rattet på flunkende ny bil, og Mæland har så vidt rukket å komme ut av dørene hos Møller Bil Stavanger med sin firehjulsdrevne VW ID. 4 GTX når Aftenbladet/E24 snakker med ham.

Prisen endte rundt 540.000 kroner med den utstyrspakken Stavangermannen gikk for. Og Mæland var ikke særlig i tvil om valget, da tiden var kommet for å skifte ut den bensindrevne Subaruen.

– Jeg var innom tanken på hybrid, men kom raskt til at det måtte bli elbil – jeg følte tiden var moden for det. Vi kjører mest i nærområdet, men med rundt 480 kilometer som maksimal rekkevidde går det veldig greit å kjøre til hytta i Sirdal også. Miljøaspektet spilte også inn, forteller han.

Rekord-omsetning

Andelen nye personbiler med bare elmotor i Norge øker kraftig år for år, og var 65 prosent i 2021. Året før var andelen 54 prosent, og det er ventet en sterk vekst også i år.

Møller Bil Sør-Rogaland er regionens største bilforhandler og har fem avdelinger i området – i Stavanger, to i Sandnes (Forus og Ganddal), Klepp og Egersund. Samlet omsetning i fjor var den høyeste noensinne: 2 milliarder kroner – mot 1,7 milliarder året før. Regnskapet er ennå ikke revisorgodkjent, men ifølge administrerende direktør Jan Olav Fikstvedt ender resultat før skatt rundt 140 millioner kroner – opp fra 83,5 millioner i 2020.

Nye personbiler til privatkunder og firmaer utgjorde ganske nøyaktig halvparten av de 4400 bilene som Møller Bil solgte i Sør-Rogaland i fjor. Og altså: 95 prosent av de nye bilene som ble solgt i 2021 er elbiler. Til sammenlikning var elbil-andelen 85 prosent året før.

Med lanseringen av den elektriske ID. Buzz i både varebil- og personbilutgave håper Fikstvedt å appellere til enda flere kunder. Lørdag vises den nye bilen, som har klare assosiasjoner til den gode, gamle folkevognbussen, fram for publikum i Stavanger. Fikstvedt opplyser at rundt 600 personer er påmeldt til lanseringen.

Med klare assosiasjoner til den gamle folkevognbussen har Møller Bil forhåpninger til at den nye VW ID. Buzz skal slå an – både som stor personbil og som varebil.

Jan Olav Fikstvedt kan melde om tidenes høyeste omsetning i Møller Bil Sør-Rogaland i fjor – 2 milliarder kroner. Overskuddet ble også kraftig forbedret.

For de spesielt interesserte

I bruktbilmarkedet er etterspørselen etter fossilbiler fortsatt god. Men i nybilverdenen er det nærmest blitt slik at bensin- og dieselbiler er for de spesielt interesserte – eller for de som har rekkeviddeangst.

– Vi selger en og annen fossilbil, for eksempel Audi RS 4 eller RS 6 til entusiaster som vil ha spesielle biler med stor motor, sier Fikstvedt.

– Hvor overraskende er det at andelen elbiler nå er oppe i 95 prosent?

– Ikke overraskende. Først og fremst fordi dagens elbiler har bra rekkevidde. Og hvis du kjøper en elbil til 500.000 kroner, så får du en bil til 500.000 kroner, fordi elbilene er fritatt for moms og engangsavgift. Kjøper du en fossilbil til 500.000 kroner, får du en bil til 350.000. Resten er avgifter til staten, svarer Fikstvedt.

Økning for flere

Bertel O. Steen, som blant annet forhandler Mercedes-Benz, Peugeot og Kia hadde en elbil-andel på 70 prosent i 2021.

– Mercedes-Benz EQC og Peugeot e2008 var blant modellene som økte elbil-andelen vår, sier kommunikasjonsdirektør Anders Rikter i Bertel O. Steen.

Han sier at Bertel O. Steen Rogaland solgte flere elbiler enn mange andre forhandlere i konsernet. Andelen deres var 77 prosent.

Kverneland Bil solgte 3378 nye personbiler i 2021. 78 prosent av disse var elbiler. Elbil-andelen til Kverneland er lavere enn for eksempel Møller Bil, fordi Kverneland har en del ladbare hybridbiler i porteføljen sin, for eksempel Volvo og Jaguar. Konsernet selger også den helelektriske Polestar.

– Men det er først og fremst Ford Mustang Mach-E som har økt andelen elbiler hos oss, sier administrerende direktør Helge Ellingsen til Aftenbladet/E24.

2021-regnskapet til Kverneland Bil er ikke helt klart, men årsomsetningen på 2,7 milliarder kroner er ny rekord. Også resultatet skal være rekordartet, men tallet kommer senere.

– 8 av 10 nye personbiler som selges i år vil være helelektriske, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening.

8 av 10 nasjonalt

– Vår prognose for andelen solgte elbiler i år er 75–80 prosent. Dette gjelder alle bilmerker, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening til Aftenbladet/E24.

Forskjellen i andelen solgte elbiler blant forhandlerne skyldes de ulike modellene. Noen bilmerker satser nesten utelukkende på rene elbiler, mens andre også selger mange hybridbiler med både elmotor og bensin-/dieselmotorer. Dette gjelder for eksempel Volvo, Toyota og BMW.

Krigen rammer

Bilbransjen opplevde tidenes aller beste salg i fjor. Da ble det solgt ca. 175.000 nye personbiler.

– Også i år vil bilsalget bli svært høyt, for de fleste forhandlerne har høye ordrereserver. Men det er noen usikkerhetsmomenter, og krigen i Ukraina er ett av dem, sier Andresen.

I Ukraina er det en stor produksjon av elektriske kabler til biler. Flere europeiske elbilprodusenter importerer derfra, men nå har produksjonen stanset opp på grunn av krigen. Det anerkjente bilnettstedet Automotive News omtalte nylig problemet.

I Russland er det også fabrikker som produserer bildeler. Eksporten har nå stanset opp.

Utfordrende leveringstider

Leder i Rogaland bilbransjeforening, Kjell Arild Egeland i Auto 2000, forteller at mange bilforhandlere har store ordrereserver, men at leveringstidene virker negativt.

– Dette har bidratt til at vi til nå i år har 34 prosent nedgang i personbilsalget i Sør-Rogaland, i forhold til samme periode i fjor, sier Egeland til Aftenbladet/E24.

– Krigen rammer altså allerede bilproduksjonen i Europa, sier Andresen i Bilimportørenes Landsforening.

– Men det er høyst usikkert hvor alvorlig dette blir. Dersom fabrikkene skaffer seg ledningsnett fra andre produsenter raskt, vil problemet naturligvis reduseres.

Anders Rikter i Bertel O. Steen bekrefter at bransjen nå er mer nervøs enn normalt.

– Men det er vanskelig å være konkret ut over å si at situasjonen skaper økt usikkerhet. Det vil også være forskjeller mellom bilfabrikkene i hvilken grad de påvirkes, og det kan også være forskjeller helt ned på modell- og utstyrsnivå, sier Rikter.

Halvledere også

Biler som produseres i Asia rammes ikke, men alle produsentene i verden har problemer med å få tak i nok halvledere (mikrochiper). Dette gjelder som kjent også mange andre bransjer.

Det er allerede lang ventetid på mange bilmodeller, og disse problemene kan forlenge ventetiden.

– Samtidig er det mange forhandlere som kan levere svært raskt. Vi forventer svært høy omsetning også i år, sier Andresen. Anslaget per i dag er 170.000 solgte biler i 2022.

Drivstoff: mye penger å spare

Et regnestykke laget av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) basert på 2020-tall viser at det er stor forskjell på det vi kan kalle rene drivstoffutgifter mellom bensin-, diesel-, ladbare hybrid- og elbiler. Her er det tusenlapper å spare.

Regnestykket kan variere etter bilmodellene, men OFVs utgangspunkt er en ny bil som koster 424.000 kroner. Disse parametrene er lagt til grunn i sammenlikningen:

Årlig kjørelengde: 15.000 km

Bensinpris: 14,69 kr/l – snittforbruk per mil: 0,6 liter

Dieselpris: 13,86 kr/l – snittforbruk per mil: 0,48 liter

Strømpris: 80,3 øre per kilowatt time – snittforbruk per mil: 1,87 kWh

Dette ga disse 2020-kostnadene:

Bensinbil: 13.221 kr

Dieselbil: 9979 kr

Ladbar hybrid (forutsatt 50/50 fordeling bensin/strøm): 7737 kr

Elbil: 2252 kr

Beregningene for 2021 er ennå ikke klare fra OFV, men forventningen er at prisforskjellene mellom bensin/diesel og strøm ikke vil være like store som året før.

Les også GM har solgt mest biler i USA i 90 år: I fjor tok Toyota over

Les også Tesla knuste forventningene: Omsetning på 12 milliarder dollar i andre kvartal