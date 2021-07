Louis Vuitton fikk 893.091 kroner i statsstøtte - vil sende 40 mill. i utbytte til fransk eier

Selskapet som er kjent for sine eksklusive vesker og klesplagg fikk hjelp av staten til å komme seg gjennom krisen. Men året ble bedre enn fryktet, og Louis Vuitton Norge satt igjen med millioner av kroner.

LUKSUS: Franske Louis Vuitton selger eksklusive produkter gjennom sin ene butikk i Norge i Oslo sentrum. Vis mer byoutline Åserud, Lise / NTB scanpix

Det har vært god butikk å selge luksusvarer i en av Oslos mest fasjonable handlegater, Nedre Slottsgate, hvor franske Louis Vuitton holder til.

Butikkene i gaten har normalt store deler av inntektene sine fra utenlandske turister.

Dette gjorde at flere av butikkene i gaten stengte da landet lukket grensene, og flylastene med turister uteble. Flere av utsalgsstedene søkte om kontantstøtte fra staten for å dekke faste utgifter.

Louis Vuitton søkte støtte gjennom kompensasjonsordningen for bedrifter for fire måneder, mars til juni 2020, og mottok til sammen 893.091 kroner.

– Mye lavere salgsnedgang enn ventet

Louis Vuitton Norge gjorde til tross for omsetningsfall et solid år med omsetning på 176 millioner kroner i 2020, ned fra 188 millioner kroner i 2019.

Årsresultatet endte på 40,1 millioner kroner, ned fra 43,6 millioner kroner året før. Resultatet ble foreslått betalt i utbytte til det franske eierselskapet, Louis Vuitton Malletier SAS.

– Salgsnedgangen var mye lavere enn ventet og endte med en nedgang på bare seks prosent i forhold til budsjetterte −20 prosent, skriver selskapet i årsrapporten.

Videre står det i årsregnskapet at «styret besluttet å foreslå for generalforsamlingen at NOK 40.173.160 utbetales som utbytte til aksjeeier».

Enkelte selskaper som har gjort det bedre enn anslått i 2020 har betalt tilbake støtten fra staten. I slutten av juni hadde 355 bedrifter tilbakebetalt 54 millioner kroner. Totalt har staten utbetalt 11,8 milliarder kroner i kontantstøtte til selskaper under pandemien.

Hadde Louis Vuitton betalt tilbake støtten de mottok på 893.091 kroner kunne utbyttet vært på 39,2 millioner kroner.

Stortinget diskuterte om det skulle bli innført et utbytteforbud for selskaper som mottok støtte, noe også LO støttet, men dette ble ikke vedtatt. Dermed er det helt lovlig å ta utbytte og motta støtte i samme år.

Men det franske selskapet er langt ifra det eneste som har mottatt statsstøtte og vil betale utbytte til utenlandske eiere.

Millioner ut av landet

E24 har i vår kartlagt at 6.296 av selskapene som mottok støtte fra kompensasjonsordningen har levert et sterkere positivt årsresultat under pandemien enn året før. Dette er av 12.066 selskaper som har fått støtte og som til nå har levert årsregnskap.

Til sammen 8.683 selskaper som har mottatt støtte, altså 71.96 prosent av dem som så langt har levert årsregnskap, gikk i overskudd og kunne derfor betalt tilbake hele eller deler av støtten de har mottatt.

Frem til nå har E24 funnet til sammen 29 selskaper med utenlandske eiere som til sammen har vedtatt fra 400.000 til 130 millioner kroner i utbytte.

Selskaper med både svenske, danske, nederlandske, britiske, finske og franske eiere har mottatt støtte og vedtatt utbytte.

I juni presenterte E24 tall over alle selskapene som har mottatt kontantstøtte og levert årsregnskap for Kalle Moene, som er økonom og professor ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo.

Han mente at kontantstøtteordningen burde vært endret:

– Det er rart om eierne skal få hele oppsiden hver gang det går oppover, men skal ha beskyttelse på nedsiden. Dette er jo en mulig nedside i en global verden, at man kan få denne typen dramatisk smitte med de konsekvensene det har. Det er en tendens til at man sosialiserer tap, men privatiserer gevinster, sa professoren i juni.

SOSIALISERER TAP: Karl Ove Moene mener bedriftseierne skulle tatt mer av risikoen under coronakrisen. Vis mer byoutline Berit Roald / Scanpix

Vil ikke kommentere

E24 har spurt Louis Vuitton gjennom deres kommunikasjonsbyrå om hva de tenker om å ta imot statsstøtte samme år som man ønsker å betale utbytte som er mange ganger større enn støttebeløpet. Det har også blitt videreformidlet spørsmål om man har vurdert å betale tilbake støtten.

Louis Vuitton Norges kontaktperson i Norge ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til selskapets PR-byrå, Patriksson, som meddeler at ingen i Louis Vuitton vil uttale seg.

Eierselskapet LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy, journ. anm), som er et av verdens største børsnoterte motehus, har så langt heller ikke svart på E24s henvendelser.

LVMH eier en rekke store merkevarer i premiumsegmentet, deriblant Fendi, Dior og Givenchy. Den største eieren er Bernard Arnault, som ifølge Forbes, var verdens rikeste mann i mai etter solid vekst for LVMH-aksjen.