Bostyrer starter gransking av konkursslåtte Miris: – Reiser mange spørsmål

Det er meldt inn nær 1,5 milliarder kroner i krav til boet i det konkursrammede eiendomsselskapet Miris. Nå starter konkursadvokat Thomas Piro arbeidet med å realisere verdiene – og avdekke om det har skjedd noe straffbart.

Dette bildet, laget av Snøhetta, skulle illustrere Svart Hotell som Miris ble kjent for å ha lovet å bygge. Vis mer

I september ble eiendomsselskapet Miris slått konkurs, men daglig leder Jan Gunnar Mathisen anket avgjørelsen helt opp til Høyesterett.

Onsdag forrige uke fastslo Høyesteretts ankeutvalg at anken forkastes, og bostyrer Thomas Piro fra advokatfirmaet Kvale kan begynne bobehandlingen.

– Det vil bli igangsatt en gransking for å se om det foreligger straffbare- og karantenebetingende forhold, omstøtelige forhold og erstatningsbetingende forhold, sier bostyrer Thomas Piro.

– Er det noe du har sett så langt som tyder på det?

– Jeg har ikke hatt fokus på dette før nå ettersom konkursen ikke har vært rettskraftig. Men det er en konkurs som reiser mange spørsmål. Det er meldt betydelige krav i boet, og aktiva er relativt begrenset.

I noen tilfeller ber bostyrere tingretten om at ledende personer i selskaper som har gått konkurs får konkurskarantene, noe som gjør at de ikke får opprette nye selskaper. Omstøtelse handler om det for eksempel er gjort overføringer før konkursåpning, som man kan kreve tilbakeført.

E24 har tidligere omtalt hvordan eiendomsselskapet Miris ble kjent også utenfor Norges grenser da de skulle bytte et spektakulært Snøhetta-tegnet hotell ved foten av Svartisen. «Svart Hotell» ble aldri bygget.

I et annet Miris-prosjekt ville selskapet bygge en kunstig halvøy nær Bodø, og investorer ble forespeilet milliongevinst. Heller ikke dette prosjektet ble realisert.

Thomas Piro leder Kvales avdeling for insolvens og restrukturering, og skal nå gjennomføre granskingen i Miris. Vis mer

Milliardkrav

Piro opplyser at det er meldt inn krav til Miris-boet på i underkant av 1,5 milliarder kroner.

– Selv om noe av dette nok er dobbelt innmeldt, og noe er aksjonærkrav, er det betydelig med penger som er puttet inn i Miris AS og de øvrige konsernselskapene. Verdien av de eiendelene som er i Miris AS og konsernselskapene er ikke i nærheten av de totale investeringene, sier Piro.

– Dette reiser spørsmål om hva konsernet har benyttet pengene til.

Piro sier at arbeidet trolig vil vare ut 2022 dersom det skal gjøres en grundig gransking.

Tidligere daglig leder i Miris, Jan Gunnar Mathisen, skriver i en tekstmelding til E24 at de «avventer den videre bobehandlingen».

– Bostyrer sier at de nå starter en gransking, blant annet for å avdekke om det har skjedd noe straffbart, og sier det er en konkurs som «reiser mange spørsmål om hva konsernet har benyttet pengene til». Har du en kommentar til det?

– Dette er vel helt greit tenker jeg, og ser frem imot det slik at spekulasjonene kan avløses med fakta.

Jan Gunnar Mathiesen er daglig leder i Miris. Bildet er tatt under et digitalt rettsmøte i mai, før retten ble satt. Vis mer

Bobil i boet

I perioden der konkursen i Miris ble anket, har ikke bobehandlingen kunnet komme ordentlig i gang, men i desember leverte Piro inn en innberetning til tingretten, der han situasjonen i Miris-boet ved konkursåpningen.

Da hadde selskapet bare 20.000 kroner på konto.

Selskapet var også registrert som eier av tre biler – en Tesla Model 3, en Audi E-Tron og en luksusbobil.

Bobilen – en Frankia Luxury Class 840 – er 8,5 meter lang og på markedsplassen Finn ligger en slik modell ute til nær 850.000 kroner.