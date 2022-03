Oslo Taxi øker prisene: – Nødvendig for å ha et drosjetilbud i byen

Fra og med fredag blir det dyrere å sitte på med Oslo Taxi. – Vi ønsker jo ikke at kundene skal måtte betale mer, men det er nødvendig, sier selskapet.

BLIR DYRERE: Oslo Taxi ser seg nødt til å heve prisene sine som følge av siste tids høye drivstoffpriser.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det ble besluttet i et styremøte onsdag å øke prisene med ca. fem prosent, forteller kommunikasjonsrådgiver Morten Knudsen i Oslo Taxi til E24.

En gjennomsnittlig drosjetur for Oslo Taxis kunder blir dermed om lag 14 kroner dyrere, regnet ut ifra en såkalt jamførpris, som viser prisen for en åtte kilometer lang drosjetur med 13 minutter varighet, forteller Knudsen.

Prisendringen trådte i kraft natt til fredag 18. mars.

Den siste tiden har ulike taxiselskaper varslet at de vurderer en økning i sine takster, som følge av siste tids høye drivstoffpriser.

– Når det er en opp mot 10 kroners prisøkning for drivstoff, reduseres veldig mye av inntjeningen til drosjeeierne. Det var enighet i styret om å heve prisene, fordi vi vil at alle våre drosjeeiere skal kunne leve av jobben sin, sier Knudsen.

Les også Taxiselskaper vurderer prisøkning etter drivstoffsmell

– Må være konkurransedyktige

Knudsen forteller at Oslo Taxis kunder så langt har vist forståelse for at de må betale noe mer for en taxi-tur.

– Det har vært veldig lite negative tilbakemeldinger fra publikum. Jeg tror folk forstår hvorfor vi setter opp prisene.

Kommunikasjonsrådgiver Morten Knudsen i Oslo Taxi forteller at det var bred enighet i styret om å heve prisene som følge av siste tids høye drivstoffpriser.

Knudsen sier en prisøkning var helt nødvendig for å holde på dyktige drosjesjåfører.

– Vi ønsker jo ikke at kundene skal måtte betale mer, men det er nødvendig for å ha et drosjetilbud i byen med gode sjåfører. Vi vil beholde de dyktigste i yrket, og da må vi være konkurransedyktige.

Flere avventende

Norgestaxi, som skulle avgjøre denne uken om det skulle foretas en prisheving eller ei, står på uttalelsen sin fra mandag.

– Vi arbeider med et vurderingsgrunnlag og vil denne uken beslutte en eventuell prisøkning. Vi oppfordrer regjeringen til en rask avklaring om forslag til redusert avgiftsnivå, sa driftssjef Håkon Røkke Christiansen til E24 da.

Selskapet har altså ikke gått inn for noen prisheving i denne omgang.

– Vi følger nøye med på de endringene som nå gjøres, skriver pressekontakt Kristian Hvilen i en SMS fredag.

Også Bergen Taxi var avventende da E24 var i kontakt med dem mandag.

Styret i Agder Taxi har hatt saken oppe til diskusjon, men har besluttet å ikke heve prisene i denne omgang, opplyser kommunikasjonssjef Carl Fredrik Holst.

Les på E24+ Se analytikernes dramatiske spådommer: Kan få oljepris på 200–300 dollar

Spår nær prisdobling

Den siste tiden har drivstoffprisene i Norge og verden vært rekordhøye. Høye oljepriser som følge av krigen i Ukraina får mye av skylden for de økte drivstoffprisene.

Forrige uke nådde literprisen for diesel 27 kroner i Tromsø, mens det i Oslo ble registrert priser på 26 kroner.

Analytikere spår oljepriser mellom 200–300 dollar fatet, og andre bensinpriser på over 40 kroner literen.

Les også Tror bensinprisen kan bikke 40 kroner til sommeren

Enkelte kan ikke øke

Enkelte av de nordligste taxiselskapene har ikke mulighet til å følge eksempelet til Oslo Taxi.

Tromsø og Bodø Taxi følger begge Konkurransetilsynets egne satser, og får dermed ikke justere prisene selv.

Konkurransetilsynet fastsetter nemlig makspriser for drosjetjenester i store deler av landet, men ikke i kommuner med over 20.000 innbyggere.

Dette vil gå utover drosjeeierne, sa leder i Bodø Taxi, Jonny Sandmoe til E24 mandag.

– Vi følger konkurransetilsynet sine satser og kan derfor ikke sette opp prisene våre slik som det er nå. Det jobbes sentralt i forbundet vårt for å se om det finnes noen løsninger i hele transportbransjen. Dersom dette fortsetter over tid vil det bli veldig merkbart for drosjeeierne, sa Sandmoe.