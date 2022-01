Eksperter tror boligmarkedet vil normalisere seg i 2022

Samtidig er det noen jokere som kan påvirke markedet også i det kommende året, ifølge meglerhussjefene Grete Meier og Terje Buraas.

Det var høy aktivitet i boligmarkedet i desember, ifølge Privatmegleren og DNB Eiendom. Vis mer

Onsdag kommer fasiten på hvordan boligsalget var i den siste måneden i 2021, da Eiendom Norge legger frem boligprisstatistikken.

For både DNB Eiendom og Privatmegleren var desember preget av høy aktivitet.

– November var en ekstremt sterk måned, så jeg trodde vi skulle få en reaksjon i desember, men tvert imot, sier administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, og legger til at hun er overrasket over det.

Terje Buraas, administrerende direktør i DNB eiendom forteller også om høy aktivitet i desember, men han er ikke overrasket.

– Det har vært veldig stabilt gjennom hele 2021, og at det ville fortsette ut i desember regnet vi nesten med, sier han.

I året som startet lørdag tror Eiendom Norge at boligprisene vil stige fire prosent, mens Norges Bank venter 2,8 prosents økning.

Tror på et normalisert og godt boligmarked

Meier i Privatmegleren tror at prisveksten vil ende på 4 prosent for landet under ett, og hun tror at det fortsatt vil være høy aktivitet. Det neste året tror hun boligmarkedet blir sterkt.

– Jeg er optimistisk til at vi får en normalisert og godt boligmarked, høyt tilbud, høy etterspørsel og ganske moderat prisutvikling, sier hun.

Samtidig trekker hun frem tre jokere for markedet:

Renteheving og hvordan inflasjonen vil slå ut

Coronanedstengingen og den eventuelle påvirkningen på arbeidsmarkedet

Strømprisenes påvirkning på lommeboken

Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, er optimistisk for boligmarkedet i 2022. Vis mer

Hun peker på at «coronaeffekten» har påvirket boligmarkedet mer enn rentehevinger og strømpris.

– Corona gjør at vi får veldig høy omsetning fordi bolig blir viktigere og viktigere, mens strømprisen og renten skulle tilsi at vi ble mer avventende. Det er en situasjon jeg ikke har sett før, sier hun.

– Jokeren nå er pandemien

Buraas i DNB Eiendom tror at man må regne med mer normalisering i året fremover, og at aktiviteten vil bli likere 2019. Da endte prisveksten på 2,6 prosent for hele året, og det ble solgt 3.101 boliger i årets siste måned.

Samtidig er han spent på hvordan den nye forskriften som stiller strengere krav til boligselgere vil slå ut.

Forskriften som ble vedtatt i sommer krever blant annet at boligen blir undersøkt for fukt, og at det gjennomføres eltilsyn om det er mer enn fem år siden sist det ble gjennomført.

– Jokeren nå er pandemien, om vi begynner å se enden på den eller ikke, mener han.

– Tidenes mest varslede renteoppgang

Samtidig påpeker han at renten skal opp fremover, og den «betyr mye».

I desember satt Norges Bank opp styringsrenten til 0,5 prosent, til tross for omikron-uroen som da nylig hadde startet å bre om seg. Samtidig varslet banken også tre rentehevinger for det kommende året.

– Dette må være tidenes mest varslede renteoppgang, sier Buraas.

Det som også kan påvirke boligmarkedet er om det skjer noe uforutsett, som at pandemien utløser høy arbeidsledighet, eller markedene internasjonalt blir ustabile, mener Buraas.

– Det er ikke noe som tyder på det, påpeker han.

Den største trusselen for boligmarkedet er usikkerhet, ifølge Buraas, fordi man ikke kjøper bolig om man er usikker, sier han.

– Så lenge folk har arbeid, rentene er relativt lave og den politiske situasjonen er stabil, tror vi på et sunt og godt boligmarked fremover, sier han.

Sikter mot høyeste salgstall i historien

I 2020 steg boligprisene i Norge 8,7 prosent, langt over ekspertenes estimater. Det forklarte Eiendom Norges administrerende direktør, Henning Lauridsen det med historisk lave renter og nordmenns ønske om å investere i eget hjem.

Oppgangen fortsatte inn i 2021, og den siste boligprisstatistikken fra organisasjonen gjaldt november, og viste at boligprisene var 6,6 prosent høyere enn ett år tidligere.

Det ble solgt 8.508 boliger her til lands i den nest siste måneden i 2021, noe som var 5,1 prosent høyere enn samme tid i 2020. Lauridsen, påpekte salgsvolumet i november, da organisasjonen la frem boligprisstatistikken for måneden.

– Et voldsomt sterkt volum, og en veldig stor sikkerhet for at vi får det året gjennom historien med størst salgstall, sa han til E24 i starten av desember.

